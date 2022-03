Lionel Messi i Socios podpisały umowę o wartości 20 milionów dolarów, na mocy której Messi stanie się globalnym ambasadorem marki Socios, podała agencja Reuters. Chiliz, który zasila Socios, wzrósł na tę wiadomość o 21%.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest Chiliz, czy może przynieść dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do jego zakupu, to dobrze trafiłeś.

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup CHZ z Binance już dziś

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup CHZ z eToro już dziś Oświadczenie

Chiliz został stworzony przez dostawcę fintech o tej samej nazwie z siedzibą na Malcie. Wiodąca waluta cyfrowa dla sportu zasila Socios, opartą na blockchainie platformę rozrywki sportowej, umożliwiając użytkownikom zaangażowanie się w zarządzanie marką.

Przykładem są tokeny kibica Socios. Umożliwiają one klubom i związkom sportowym nawiązanie kontaktu z kibicami i otwarcie strumieni przychodów. Kibice mogą wpływać na decyzje podejmowane przez kluby i brać w nich udział dzięki ankietom i sondażom, takim jak np. hasła umieszczane na opaskach zawodników.

Chiliz może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Analytics Insight informuje, że tegoroczne osiągnięcia Chiliz nie są ostatecznym celem platformy i fani mogą spodziewać się jeszcze wielu postępów i aktualizacji technologicznych.

Według ich przewidywań Chiliz prawdopodobnie osiągnie 0,75 USD w 2024 roku jeśli kolejne dwa lata będą przebiegać zgodnie z planem. Cena za monetę ma nie spaść poniżej 0,35 USD.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022