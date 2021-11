Chromia zwyżkuje o 459%: oto gdzie kupić CHR

Chromia to publiczny blockchain typu open source z mottem "władza dla ludzi". Projekt jest dziś notowany na poziomie 1,29 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi prawie 1,6 miliarda USD. Chromia wzrosła o 39,13% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup CHR z Binance już dziś

Chromia to rozwiązanie blockchain warstwy 1 i warstwy 2. Została założona przez szwedzką firmę Chromaway AB, która w maju 2019 r. uruchomiła token Chroma (CHR). Firma zaadaptowała technologię stojącą za blockchainem Chromia z wcześniejszej technologii o nazwie „Postchain", która była rozwiązaniem dla ich klientów korporacyjnych.

Chromia jest aktywnie rozwijana, a jej twórcy mają na celu dostarczanie zdecentralizowanym aplikacjom ulepszonych funkcji oraz możliwości obsługi i przechowywania danych. Bez wątpienia projekt ma więc ogromny potencjał w perspektywie długoterminowej.

Wallet Investor przewiduje, że cena Chromii spadnie do 1,163 USD w ciągu roku, co czyni ją złą inwestycją krótkoterminową. Jednak ich 5-letnia prognoza przewiduje, że token w tym czasie wzrośnie do 2,6 USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż jest obecnie wart.

Look! @hankhero, accepted an award from @nyteknik in behalf of Chromia for being one of the best startups in Sweden 🦾

We share this milestone with our community who supported us all throughout 🙏🏻

Check it out on Instagram and don't forget to follow us➡️ https://t.co/y3A3GUlO9X pic.twitter.com/goEG768tdX

— Chromia | Power to the Public (@Chromia) October 30, 2021