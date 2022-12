Listopad. Nie jest zbyt dobrym miesiącem na rynkach kryptowalut.

Jednak wraz z przejściem na grudzień, jak wygląda przyszłość?

Po pierwsze. Upadek FTX pokazał światu, jak bardzo nieprzejrzyste są te scentralizowane firmy. W rzeczywistości jest prawie niemożliwe, aby przeciętny klient wiedział, co dzieje się za kulisami.

Sam Bankman-Fried (SBF) uświetnił okładki magazynu Forbes, przemawiał przed Kongresem USA i był drugim największym darczyńcą prezydenta Joe Bidena podczas jego kampanii w 2020 roku. Jeśli SBF może upaść, kto jest wart zaufania?

Klienci zareagowali wycofując swoje bitcoiny z giełd. Poniżej przedstawiłem wykres przepływów netto bitcoinów do i z giełd od czasu implozji FTX. Wzorzec jest dość oczywisty.

Wcześniej szczegółowo przeanalizowałem tę reakcję tydzień po implozji.

Reakcja, głównie prowadzona przez CEO Binance czyli Changpeng Zhao – o innym akronimowym pseudonimie, CZ – polegała na zaszczepieniu dowodu rezerw on-chain. Ponieważ, jak na ironię, blockchain miał być doskonale przygotowany do rozwiązania tego wszystkiego.

Napisałem o tym na Twitterze do CZ, kiedy debata zaczynała się rozgrywać. Dla mnie, oprócz tego, że jest to boleśnie ironiczne, jest to zarówno frustrujące, jak i smutne.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022