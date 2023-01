Co oznaczają zwolnienia w Crypto.com? Kryptowalutowa zima trwa

Kluczowe wnioski

Crypto.com zwalnia 20% swoich pracowników, po tym jak latem ubiegłego roku zmniejszyła zatrudnienie o 5%

Inne giełdy: Coinbase, Kraken, Huobi i Swyftx zmniejszyły zatrudnienie w ciągu ostatniego miesiąca

Cały sektor technologiczny zwalnia tysiące osób, a Amazon, Salesforce, Meta i Twitter to tylko kilka dużych nazw

Sektor kryptowalut źle ocenił swoją wrażliwość na poziomy cen na rynku

Zmienność Bitcoina została przeoczona, ponieważ firmy agresywnie rozwijały się podczas pandemii COVID

Crypto.com stała się najnowszą firmą kryptowalutową, która zwolniła pracowników, ogłaszając w piątek, że redukuje 20% swoich pracowników. CEO Chris Marszalek wymienił „warunki rynkowe i ostatnie wydarzenia w branży” za redukcję zatrudnienia, zgodnie z tym, co inni dyrektorzy generalni kryptowalut obwiniali, gdy rynek niedźwiedzia nadal zbiera swoje żniwa.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%. — Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023

Zwolnienia zalewają branżę

Crypto.com nie jest jedyną giełdą, która była została zmuszona do zwolnienia pracowników. Kraken, Swyftx i Huobi również zwolniły pracowników w ciągu ostatniego miesiąca. Kraken obciął swoją kadrę o 30%, australijska giełda Swyftx o 40%, a Huobi o 20%. Coinbase ogłosił również na początku tego tygodnia, że redukuje liczbę pracowników o 20%, po wcześniejszym zwolnieniu 18% w czerwcu.

Jednak nie tylko firmy kryptowalutowe zostały dotknięte. Branża technologiczna jako całości uległa zachwianiu. Amazon, Twitter, Meta i Salesforce to tylko kilka nazw, które zredukowały liczbę pracowników o tysiące.

Sektor technologiczny jest notorycznie zmienny i w ostatnim roku ucierpiał z powodu rosnących stóp procentowych. Biorąc pod uwagę, że tak wiele spółek technologicznych nie osiąga zysków, wyceny często pochodzą z dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych do teraźniejszości. Gdy stopy procentowe wynosiły zero, prowadziło to do wysokich wycen we wszystkich sektorach.

Jednak wraz z rosnącą inflacją banki centralne zostały zmuszone do agresywnego podnoszenia stóp. To obniżyło wartość tych zdyskontowanych przepływów pieniężnych i zmniejszyło wyceny spółek.

Efekt domina w branży kryptowalut

Ale kryptowaluty stoczyły również swoje własne bitwy, niezależne od klimatu makro. Nie brakuje skandali, na które można wskazać, gdy Marszalek mówi o „ostatnich wydarzeniach w branży”, ale najnowszym jest zdumiewający upadek FTX.

Giełda była jedną z trzech najlepszych, obok Coinbase i Binance, a jej upadek wywołał świeżą falę zarażenia w całej branży.

Podczas gdy 8 miliardów dolarów to kwota aktywów klientów, które zaginęły w skandalu FTX, majowy krach LUNA był być może jeszcze bardziej niszczycielski, ponieważ niegdyś ekosystem o wartości 60 miliardów dolarów upadł po spirali śmierci jego niezbyt stabilnego stablecoina, UST.

Wywołało to serię bankructw i upadków w całej branży, w tym kryptowalutowego pożyczkodawcy Celsius i funduszu hedgingowego Three Arrows Capital.

Skandale te zdziesiątkowały kursy. Przy spadających cenach, wolumenie i zainteresowaniu, wraz ze wspomnianymi wcześniej wiatrami makro, firmy kryptowalutowe zostały zmuszone do ograniczenia działalności, aby przetrwać.

Ekspansja Crypto.com była zbyt dynamiczna

W krytyce, która jest daleka od przestrzegaia od Crypto.com, giełda rozszerzyła się zbyt szybko wśród histerii pandemicznego rynku byka.

„Rozwijaliśmy się ambitnie na początku 2022 roku, opierając się na naszym niesamowitym rozmachu i dostosowując się do trajektorii szerszej branży. Ta trajektoria zmieniła się gwałtownie wraz z konfluencją negatywnych wydarzeń gospodarczych” – powiedział CEO Marszalek.

Crypto.com odnotował meteoryczny wzrost do 70 milionów użytkowników. Ale ma swój udział w niewłaściwych krokach po drodze. W lutym firma spotkała się z powszechną krytyką za dość niesmaczną reklamę z okazji Superbowl z Mattem Damonem. Reklama kosztowała 10 milionów dolarów, a Crypto.com zwolnił 5% swoich pracowników zaledwie cztery miesiące później, co było największym sygnałem, że źle ocenił trwałość hossy.

„Redukcje, których dokonaliśmy w lipcu ubiegłego roku, pozwoliły nam przetrwać spowolnienie makroekonomiczne” – powiedział Marszalek.

Dodał jednak, że „nie uwzględniały one niedawnego upadku FTX, który znacząco nadwyrężył zaufanie do branży. Z tego też powodu nadal koncentrują się na rozważnym zarządzaniu finansami i podjęli trudną, ale konieczną decyzję o dokonaniu dodatkowych redukcji, aby pozycjonować firmę na długoterminowy sukces”.

Firmy kryptowalutowe źle oceniły skorelowaną rzeczywistość

Chociaż wydarzenia te zostały opisane jako „nieprzewidywalne”, niektórzy analitycy wskazują na niewłaściwe zarządzanie ryzykiem, biorąc pod uwagę, jak skorelowana jest branża z ceną Bitcoina. Był notorycznie niestabilny w historii, a poniższy wykres pokazuje, ile wycofań ucierpiała w branży.

Podczas COVID panowała bycza opinia, że kryptowaluty w końcu pokonały tę tendencję do gwałtownych rynków niedźwiedzia. Ostatecznie okazało się to błędne, ponieważ znaczna część ekspansji została zaplanowana dzięki tanim pieniądzom i ciepłej drukarce.

Podwyższenie stóp przez Rezerwę Federalną wyciągnęło płynność z systemu, a aktywa ryzykowne mocno spadły. Niewiele jest aktywów bardziej oddalonych od spektrum ryzyka niż kryptowaluty, które zostały zmiażdżone.

Rzut oka na cenę akcji Coinbase w 2022 roku to wszystko, co trzeba zrobić, aby zobaczyć, jak gwałtownie rzeczy obróciły się na południe dla giełd kryptowalut. Od czasu wejścia na giełdę w kwietniu 2021 roku, Coinbase stracił blisko 90% swojej wartości.

Diagram, który ilustruje, jak bardzo te giełdy są przywiązane do bogów kryptowalut, jest wykreślenie ceny akcji Coinbase w stosunku do ceny Bitcoina.

Korelacja jest ekstremalna, ze spadającą ceną Bitcoin powiązaną ze spadkiem wolumenu i zainteresowania w branży, a ostatecznie mniejszymi przychodami dla giełd kryptowalut.

Końcowe przemyślenia

Oczywiście, to wszystko jest dobre i dobre z perspektywy czasu. Niewielu przewidziało spadek o takiej skali, a jak powiedziano powyżej, branża technologiczna poza kryptowalutami również została skarcona.

Podczas gdy Crypto.com z pewnością popełnili pewne błędy i źle ocenili, jak bardzo są podatni na ogólny poziom cen i zmienność na rynku kryptowalut, zdecydowanie nie byli tymi jedynymi.

Klimat makro zmienił się niezmiernie w ciągu ostatniego roku, a szybkość podwyżek stóp procentowych zaskoczyła wszystkich. To nigdy nie zamierzało być przyjemne dla kryptowalut, nawet pomijając wszystkie skandale, które wstrząsnęły przestrzenią.