Co sprawia, że Metacade (MCADE) różni się od innych projektów Metaverse, takich jak Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity zapoczątkował rewolucję P2E i stał się jednym z pierwszych projektów gier krypto, który osiągnął wycenę na wiele miliardów dolarów. Ale nowe projekty, takie jak Metacade, wypełniają tę lukę, opierając się na tym, co sprawiło, że Axie Infinity odniósł sukces. Jeśli nie znasz Metacade, ten artykuł Cię z nim zapozna. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym różni się on od innych projektów Metaverse, takich jak Axie Infinity (AXS).

Czym jest Metacade?

Metacade to pierwsza arkadowa społeczność Web3. To wirtualne miejsce, które ludzie mogą odwiedzać, aby wypróbować wszystkie najlepsze nowe projekty P2E i GameFi w jednym miejscu. Jest także domem dla:

Konkurencyjnych turniejów gier

Losowania nagród

Ofert pracy w grach krypto i web3

Metagrantów dla początkujących programistów, aby uzyskać finansowanie

I wiele więcej

Ludzie mogą odwiedzać Metacade, aby zarabiać na różne sposoby. Na przykład możesz grać w gry P2E, obstawiać token MCADE, a nawet publikować angażujące treści, aby zarobić więcej tokenów MCADE.

Jak działa Metacade?

Ekosystem Metacade jest zasilany przez token MCADE, który jest obecnie w fazie presale. Ten token umożliwia graczom dostęp do najlepszych gier, udział w konkurencyjnych turniejach w celu zdobycia nagród, publikowanie ofert pracy w witrynie i łączenie się z żywą społecznością.

Ludzie mogą odwiedzić Metacade, aby zaangażować się we wszystko, co gry Web3 mają do zaoferowania – niezależnie od ich zainteresowań i celów. Sprawia to, że jest to jeden z niewielu projektów w ekosystemie, który ma coś do zaoferowania dla każdego.

Presale projektu rozpoczęła się od pobrania 1 USD za 125 tokenów MCADE, a pod jej koniec otrzymasz 50 tokenów MCADE za 1 USD. Oznacza to, że im szybciej się zaangażujesz, tym lepiej.

Co sprawia, że Metacade jest tak wyjątkowy? Czym różni się od projektów takich jak Axie Infinity?

Teraz, gdy omówiliśmy, czym jest Metacade, spójrzmy, czym różni się on od innych projektów metaverse, takich jak Axie Infinity (AXS). Odróżnia się na każdy z następujących sposobów.

Coś dla każdego

Kryptowalutowe projekty gier, takie jak królestwa Axie Infinity i DeFi, mają tylko jedną grę do zaoferowania publiczności. Albo publiczność lubi grać w daną grę, albo nie. A jeśli nie podoba im się gra, jest mało prawdopodobne, aby nadal angażowali się w projekt w przyszłości.

Metacade stawia ten model na głowie. Daje graczom dostęp do różnorodnej gamy gier krypto i możliwości spotkań towarzyskich z przyjaciółmi. Nawet jeśli użytkownik nie lubi jednej z gier, które wypróbował w Metacade, nadal będzie miał mnóstwo innych tytułów do odkrycia.

To zachęca ludzi do ciągłego powracania do Metacade. Daje również Metacade znacznie większy odzwe niż większość projektów gier Web3.

Wiele sposobów na zarabianie

Metacade otwiera przed ludźmi nowe możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy w Internecie. Oferuje kilka sposobów, aby to zrobić, dzięki czemu każdy może znaleźć strategię, która będzie dla niego odpowiednia.

Na przykład gracz może brać udział w turniejach i rywalizować o pulę nagród. Może również wziąć udział w losowaniach nagród, aby zabrać do domu dodatkowe tokeny MCADE.

Osoby niebędące graczami również będą miały okazję. Osoba może zarabiać, nigdy nie grając w grę, publikując treści na platformie, która wzbudza zaangażowanie, lub obstawiając swoje tokeny MCADE.

Metagrants

Zespół Metacade jest również zaangażowany w pomaganie członkom społeczności w realizacji ich wielkich pomysłów. Dlatego angażuje się w zapewnianie funduszy Metagrant początkującym programistom z wizją.

Jest to korzystne dla członków społeczności na dwa sposoby. Po pierwsze, pomaga im tworzyć więcej projektów gier Web3. Po drugie, zapewnia, że Metacade zawsze ma stały strumień nowych gier krypto, z których można się cieszyć.

To kolejny przykład tego, jak zespół myśli o swojej trajektorii rozwoju w radykalnie inny sposób niż projekty takie jak Axie Infinity.

Wczesna faza wzrostu

Możesz także odróżnić Metacade od innych projektów Metaverse, patrząc na etap rozwoju, w którym się znajduje. Uznane projekty, takie jak Axie Infinity i Decentraland, już odnotowały znaczny wzrost ceny tokenów.

Token MCADE Metacade dopiero się zaczyna. Zespół wciąż pracuje nad procesem presale. Oznacza to, że jeśli dokonasz inwestycji teraz, Twój potencjał wzrostu jest znacznie większy niż w przypadku zainwestowania w coś takiego jak AXS lub MANA.

Metacade to lepsza inwestycja — oto dlaczego

Metacade oferuje szeroką gamę gier Web3 i wiele różnych sposobów grania w nie. Ma również wizję skoncentrowaną na społeczności, która powinna pomóc mu zdobywać coraz większe wsparcie, ponieważ nadal udowadnia, że jest jednym z wiodących, nadchodzących projektów metaverse.

Ale nie wierz nam na słowo. Sprawdź poniższy link, aby dowiedzieć się więcej.