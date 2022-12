Co sprawia, że Metacade (MCADE) tak różni się od innych projektów metaverse, takich jak Decentraland (MANA)?

Metacade (MCADE) to rozwijający się ekosystem gier Web3, który ma konkurować z wieloma istniejącymi projektami Metaverse, w tym z Decentraland (MANA).

Ponieważ wiele metaversów walczy o uwagę, może być trudno wskazać, które z nich naprawdę wyróżniają się z tłumu. Ale niektóre projekty, takie jak Metacade, czynią wielkie postępy w tym kierunku.

Metacade może odegrać kluczową rolę w oferowaniu graczom dostępu do Web3 i różni się od tego, co oferują inne projekty metaverse, takie jak Decentraland.

Odkryto Decentraland Metaverse

Decentraland to oparta na Ethereum platforma rzeczywistości wirtualnej, na której kupujesz ziemię, po której możesz przemierzać, budować i zarabiać pieniądze. Aktywa cyfrowe, z których wykonane są przestrzenie w Decentraland, to LAND NFT, których nie można wymienić ani powielić.

Za pomocą własnego LAND możesz projektować gry, aplikacje, platformy hazardowe, a nawet trójwymiarowe sceny. Możesz także rozwijać usługi oparte na LAND dla sektorów takich jak edukacja i turystyka. Każda działka LAND ma wymiary 33 x 33 stopy, ale nie ma ustalonego limitu wysokości. Decentraland stworzył również osiedla LAND, dzięki czemu możesz łatwiej zarządzać swoją nieruchomością poprzez łączenie działek.

Zasadniczo to rdzeń projektu metaverse Decentraland. Jest to system oparty na nieruchomościach, który kupujesz i na którym budujesz: nieruchomości w wirtualnym otoczeniu.

Problemy z platformami wirtualnych nieruchomości

Problem z wirtualnymi platformami nieruchomości polega na tym, że są one tworzone wyłącznie w celu monetyzacji. Pewne działki wirtualnej ziemi (które są NFT powiązane z danym blockchainem) są kupowane za miliony dolarów przez bogate firmy z branży nieruchomości. Wirtualny kawałek ziemi w Decentraland został sprzedany za 2,4 miliona dolarów , co jest dość dużą kwotą. Ale niewiele jest dowodów na to, że takie zakupy są powiązane z jakąkolwiek rzeczywistą, wewnętrzną wartością.

Większość właścicieli planuje zarabiać na tych projektach Metaverse, ale nie dostarcza wielu cennych pomysłów, jak to zrobić. Prawdopodobnie zobaczymy metaverse wypełnione billboardami Mcdonald’s i Coca-Cola – a kto tak naprawdę tego chce? Reklama jest ważnym elementem marketingu, ale nie może być jedynym przypadkiem użycia ani głównym powodem inwestycji.

Projekty Metaverse powinny mieć na celu oddawanie uczestnikom sieci w sprawiedliwy sposób i muszą mieć wbudowane mechanizmy nagradzania. W przeciwnym razie wzrost jest sztuczny i ma słabe perspektywy dla projektów Metaverse trwających w dłuższej perspektywie.

Projekt Metacade Metaverse: wyróżnia się

Metacade wyróżnia się na tle konkurencji na wiele sposobów. Po pierwsze, nie oferuje po prostu działek. To internetowa arkada gier, w której użytkownicy mogą wybrać jedną z wielu gier do grania i zarabiać na tym.

To także cały ekosystem, a nie tylko miejsce do kupowania rzeczy. Jest to miejsce, w którym gracze Web3 mogą łączyć się ze sobą, grać w gry, obstawiać tokeny i zarabiać bez „odwracania” wirtualnego kawałka ziemi. Metacade będzie zawierać oferty pracy dla ról związanych z grami, a także możliwości testowania wersji beta i funkcji społecznościowych.

Metacade oferuje wiele sposobów generowania przychodów, z których wszystkie są przychodami organicznymi, ponieważ odnoszą się do aktywności. Członkowie społeczności są nagradzani za swój wkład: od dzielenia się pomysłami po publikowanie recenzji i testowanie nowych gier, wszyscy otrzymują wynagrodzenie za wsparcie. To nie tylko zakup działki i czekanie, aż jej wartość wzrośnie. Staje się on dynamicznym i wszechstronnym ekosystemem dla graczy Web3.

Ta platforma gier zostanie ostatecznie przekształcona w DAO ( zdecentralizowaną autonomiczną organizację ) w przyszłości, aby zapewnić demokratyczny proces podejmowania decyzji i umożliwić społeczności graczy kształtowanie Metacade dokładnie tak, jak sobie tego życzą.

Metaverse Metacade: Inny w wielu aspektach

Decentraland to pojedyncza gra, podczas gdy Metacade oferuje niezliczoną ilość różnych gier i będą one stale do niego dodawane.

Metacade to ekosystem gier, w którym uczestnicy mogą znaleźć pracę, nawiązać kontakty, komunikować się i inwestować w nowe projekty, podczas gdy Decentraland koncentruje się na wirtualnym zagospodarowaniu terenu. Mówiąc prościej, Metacade to cały ekosystem gier z nieskończonym potencjałem wzrostu, podczas gdy Decentraland to tylko gra do wirtualnego zagospodarowania terenu.

Większość metawersów jest obecnie przeceniona i nieco przesycona. Axie Infinity, Decentraland, Sandbox wydają się być miejscami, w których zamożne osoby i organizacje kupują NFT, ale poza tym niewiele więcej mają one do zaoferowania.

Z drugiej strony Metacade odwdzięcza się graczom korzystającym z Web3 na wiele sposobów. Łatwo jest zdobywać nagrody na platformie, po prostu angażując się w społeczność i obstawiając tokeny. Jest on tworzony przez graczy dla graczy i ostatecznie będzie przez nich zarządzany. Metacade jest naprawdę oddany swojej społeczności.

Metacade wyróżnia się również tym, że znajduje się w fazie presale i dopiero zaczyna swoją przygodę, co może wskazywać na lepszą cenę. Obecnie oferuje on 125 MCADE za 1 USD (0,008 USD za token). Do ostatniego etapu presale cena ta wzrośnie do ponad 0,02 USD za token – ponad dwukrotnie więcej.

Oferując kompleksowy ekosystem gier dla Web3 i możliwość wcześniejszego wejścia, Metacade przedstawia się jako poważna propozycja do zainwestowania. Oferując znacznie więcej niż poprzednie projekty Metaverse i potencjalnie mogąc wywrzeć wielki wpływ na następną generację P2E, warto to sprawdzić.