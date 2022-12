Coinbase zachęca swoich klientów do rezygnacji z Tether

Kluczowe wnioski

Coinbase zachęca klientów do porzucenia Tethera na rzecz USD Coin poprzez zniesienie opłat

Binance wycofał pary USDC we wrześniu ubiegłego roku, aby wypchnąć swój własny stablecoin, BUSD

Wojna między scentralizowanymi stablecoinami pogłębia się

DAI trzyma pochodnię decentralizacji, ale ma pod górkę w walce o znaczenie, ponieważ model wydaje się być nieskalowalny

Wojna między stablecoinami nabiera rozmachu.

Coinbase, który współtworzył stablecoin USDC, jest najnowszym, który przeszedł do ofensywy. Zamieścił on wpis na blogu zachęcający swoich użytkowników do zamiany ich USDT na USDC.

„Wydarzenia z ostatnich kilku tygodni wystawiły niektóre stablecoiny na próbę i widzieliśmy ucieczkę do bezpieczeństwa. Wierzymy, że USD Coin (USDC) jest zaufanym i renomowanym stablecoinem, więc wprowadzamy bardziej bezproblemową zamianę: od dziś uchylamy opłaty dla globalnych klientów detalicznych, którzy chcą zamienić USDT na USDC”.

Przez pewien czas zastanawiałem się, dlaczego Coinbase nie przeszedł bardziej do ofensywy i nie wykorzystał swojej giełdy do popchnięcia posiadaczy w kierunku USDC. Oczywiście cynik powie, że ta decyzja Coinbase ma na celu zwiększenie posiadanych USDC, aby zebrać dodatkowe przychody, ponieważ stały się one ogromnym zarobkiem dla firmy, biorąc pod uwagę, że oprocentowanie bonów skarbowych wynosi obecnie 4%.

To ma jak najbardziej sens. Ale nawet jeśli wokół Tether panuje ciągły niepokój, może to być również dobre dla całego ekosystemu. Najlepszym scenariuszem – tak dalekim, jak może się wydawać – jest to, że kapitalizacja rynkowa Tethera dobroczynnie spada do zera.

Niezależnie od tego, czy Tether jest dla niego dobry czy nie, ciągła rozmowa na ten temat jest negatywna dla całej branży.

Binance podkręcił wojnę stablecoinów

Spośród pięciu dużych stablecoinów w tym roku nastąpił poważny ruch.

Oczywiście TerraUSD jest tym wielkim, a jego szokujący krach wstrząsnął rynkiem. Od tego czasu zdecentralizowana pochodnia została przekazana DAI. Jednak DAI boryka się z własnymi problemami i jest krytykowane za scentralizowany charakter, biorąc pod uwagę duże udziały w USDC.

Doprowadziło to do głosowania nad przejściem na bony skarbowe, podczas gdy najnowszy plan zakłada „wolny przepływ”, ponieważ nie ma innej alternatywy, jeśli chcą dążyć do decentralizacji. W przeszłości głośno mówiłem o moich przemyśleniach na temat DAI i nie uległy one zmianie: uważam, że nie ma on przyszłości, ponieważ model ten po prostu nie jest skalowalny.

Aha, i stablecoin, który swobodnie dryfuje, przy okazji nie powinien być do końca nazywany stablecoinem.

Jeśli chodzi o scentralizowane stablecoiny, to właśnie Binance rozpoczął wojnę, gdy we wrześniu ogłosił, że wycofuje pary USDC i automatycznie konwertuje udziały klientów na BUSD.

Jeśli wykreślimy udział rynkowy stablecoinów od sierpnia, możemy zobaczyć, że USDT i USDC znacznie się zmniejszyły, podczas gdy BUSD wzrósł.

Co będzie dalej?

Powyższy wykres pokazuje, jak dominująca jest pierwsza trójka dostawców, przy czym DAI ma teraz kapitalizację rynkową w wysokości 5,2 miliarda dolarów, co jest zaledwie kroplą w morzu.

Podczas gdy przedstawia to jako niepokojącą ilość centralizacji, rzeczywistość jest taka, że nikt nie złamał kodu, jak stworzyć zdecentralizowany stablecoin. Więc czy się to podoba, czy nie, to centralizacja idzie do przodu.

Pytanie brzmi teraz, kto wygra między tytanami na szczycie. Ten ruch Coinbase jest godny uwagi, ponieważ Binance poważnie zyskał w następstwie ich ogłoszenia o automatycznej konwersji. Jednak Binance nadal wymienia USDT, jako najbardziej kontrowersyjny stablecoin pozostaje najbardziej zakorzeniony, absolutnie niezbędny dla całego ekosystemu i zdecydowanie największa para płynności.

Nie wierzę, że to dobra rzecz, więc w oczach rynku miło jest widzieć, jak USDC wykonuje tutaj ruch.

Udział w rynku będzie interesujący do śledzenia ponownie za kilka miesięcy. Hej, może wszyscy będziemy używać za niedługo CBDC.