CoinCorner, giełda kryptowalut i dostawca portfeli internetowych, ogłosiła uruchomienie swojej karty Bolt Card.

Karta Bolt jest zbliżeniową kartą do płatności Bitcoinem (BTC), która jest zasilana przez Lightning Network (LN) i komunikację NFC.

Bolt Card umożliwi użytkownikom wykorzystanie możliwości Lightning Network, protokołu płatniczego warstwy 2 (L2) zbudowanego na Bitcoinie, który umożliwia tanie i szybsze transakcje, do dokonywania bezpośrednich płatności poprzez dotknięcie kartą urządzenia sprzedażowego, na którym wyświetlana jest faktura Lightning.

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

A global, open, permissionless, decentralised monetary network. pic.twitter.com/54UneVzG51

— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022