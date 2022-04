Solana, Terra i Avalanche znalazły się w pierwszej dziesiątce największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Terra (LUNA) i Algorand (ALGO) są jednymi z kryptowalut, które odnotowały godny uwagi napływ inwestycji w ciągu ostatniego tygodnia, poinformował w poniedziałek menedżer aktywów cyfrowych CoinShares.

Według firmy zarządzającej aktywami kryptowalutowymi, w tym tygodniu nastąpiło spowolnienie odpływów z instytucjonalnych produktów inwestycyjnych, głównie ze względu na zainteresowanie altcoinami.

„Altcoiny pozostają w centrum zainteresowania wśród inwestorów, z zauważalnym napływem do Avalanche, Solana, Terra i Algorand w wysokości odpowiednio 1,8 mln USD, 0,8 mln USD, 0,7 mln USD i 0,2 mln USD” – podała firma w najnowszym wydaniu Digital Asset Fund Flows Weekly.

Inne produkty związane z altcoinami w Binance, Ripple, Tron i Litecoin pozostały w zasadzie niezmienione w ciągu tygodnia.

Ethereum odnotowuje trzeci tydzień odpływów

Pomimo negatywnego sentymentu, który ogarnął rynek kryptowalut w zeszłym tygodniu, odpływy znacznie się zmniejszyły. CoinShares podaje, że w tygodniu kończącym się 22 kwietnia branża odnotowała całkowite odpływy w wysokości 7,2 mln USD. Dla porównania, tydzień wcześniej całkowite odpływy wyniosły 97 milionów dolarów.

Przykładowo, Solana odnotowała odpływ 27 milionów dolarów z powodu, jak twierdzi CoinShares, transakcji mających na celu realizację zysków.

Podczas gdy cała przestrzeń produktów inwestycyjnych aktywów cyfrowych odnotowała w ubiegłym tygodniu niewielkie odpływy, w przypadku Ethereum sytuacja wyglądała nieco inaczej.

Zgodnie z raportem, tygodniowe przepływy dla funduszy dostosowanych do drugiej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej wyniosły 16,9 mln. Dzięki temu, miesięczne i roczne odpływy Ethereum na koniec ubiegłego tygodnia wyniosły odpowiednio 57 mln USD i 169 mln USD.

Bitcoin odnotowuje wpływy w wysokości 2,6 mln USD

Jak wynika z raportu, Bitcoin powstrzymał negatywny trend, odnotowując niewielkie napływy. Fundusze inwestycyjne skupione wokół tej wiodącej na rynku kryptowaluty przyciągnęły instytucjonalne wpływy w wysokości 2,6 mln USD.

Jednak ze względu na ostatnie osłabienie rynku, miesięczne wartości przepływów Bitcoina są ujemne i wynoszą około 178 mln USD. Od początku roku przepływy w produktach inwestycyjnych związanych z BTC wynoszą około 252 mln USD.

Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich trzech tygodni produkty inwestycyjne związane z kryptowalutami odnotowały odpływy w wysokości 219 mln USD. Przepływy od początku roku są jednak dodatnie i wynoszą 389 mln USD.

Raport dotyczący funduszy aktywów cyfrowych śledzi przepływy od głównych dostawców funduszy inwestycyjnych w aktywa kryptowalutowe, takich jak Grayscale, ETC Group, ProShares, 3iQ i CoinShares. Dostawcy ci uruchomili liczne produkty kryptowalutowe skoncentrowane na instytucjach w USA, Europie i na całym świecie.