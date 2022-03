Convex Finance zyskuje na wartości dzięki integracji z kolejnymi protokołami DeFi.

Convex czerpie również korzyści ze zwiększonej zwyżkowej dynamiki na szerszym rynku.

Convex przebił kluczowy poziom oporu, wskazując na wzrost byczego tempa.

Convex Finance ( CVX ) jest jedną z najlepiej radzących sobie kryptowalut w ciągu ostatnich 24 godzin. Było to spowodowane rosnącą liczbą projektów, które integrują Convex i oferują inwestorom możliwość uzyskania pasywnego dochodu z ich tokenów CVX.

Dla przykładu, 16 marca Rari Capital ogłosiło uruchomienie puli Tribe Convex Pool. Wykorzystuje ona niektóre z najnowszych technologii, takich jak Flywheel i wtyczki ERC-4626. Dzięki tym technologiom inwestorzy będą mogli wykorzystać swoje tokeny Convex Finance jako zabezpieczenie w protokole Fuss podczas zaciągania pożyczek.

Nastąpiło to zaledwie kilka dni po tym, jak inny protokół, Enzyme, ogłosił, że użytkownicy Enzyme mogą teraz używać Convex do stakowania swoich tokenów Curve Finance i zwiększania swoich zarobków. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ zwiększyła się liczba inwestorów korzystających z Convex, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na wzrost ceny waluty.

Jednak nie tylko integracje powodują zainteresowanie inwestorów Convex Finance. Projekt znajduje się również na rynku, który obecnie znajduje się na ścieżce wykładniczego wzrostu. DeFi jest na trajektorii zwyżkowej, ponieważ inwestorzy wykorzystują możliwości pasywnego dochodu w tej przestrzeni. Oznacza to, że projekty takie jak Convex Finance, które oferują inwestorom szansę na zwiększenie ich portfeli bez konieczności dokonywania transakcji, będą tylko zyskiwać na popularności.

Convex jest szczególnie interesujący dla inwestorów, ponieważ jest to stosunkowo nowy projekt o stosunkowo niewielkiej kapitalizacji rynkowej. Oznacza to, że ma on potencjał, aby dać ponadprzeciętny zwrot, gdy rynek znów stanie się byczy.

Convex Finance przełamuje kluczowy opór

Źródło: TradingView

Convex Finance znajduje się w trendzie wzrostowym od 20 marca, a bycze momentum rośnie. Byki są tak silne, że Convex przełamał 20,26 USD, czyli poziom cenowy, przy którym w weekend napotkał znaczący opór. Jeżeli obecne momentum się utrzyma, to w krótkim terminie osiągalny będzie poziom 25 USD.

Podsumowanie

Convex nabiera rozpędu po serii kluczowych integracji z wieloma protokołami DeFi. Convex Finance korzysta również z rosnącego zainteresowania DeFi oraz z faktu, że bycze momentum na szerszym rynku wzrasta.