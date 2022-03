Kryptowaluta COS, która działa na platformie BNB Beacon Chain (BEP2), wzrosła o 24% na wieść o tym, że http://COS.TV nie jest już w fazie beta. Według oficjalnego kanału na Twitterze, została ona już uruchomiona.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest COS, czy warto w niego inwestować i jakie są najlepsze miejsca, w których można go teraz kupić, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do zakupu COS

Binance

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Swapzone

Swapzone jest agregatorem wymiany Crypto, która działa jako brama między wspólnotowymi usługami kryptokurawowymi i wymiany. Swapzone ma na celu zapewnienie wygodnego interfejsu, bezpiecznego przepływu użytkownika i Crystal-Clear Data dla użytkowników do znalezienia najlepszych kursów wymiany wśród całego rynku kryptów.

Czym jest COS?

COS jest tokenem Contentos, platformy, która ma na celu stworzenie zdecentralizowanej społeczności treści cyfrowych. Misją Contentos jest tworzenie, dystrybucja, nagradzanie i handel treściami bez ograniczeń, jednak bez naruszania praw autorów.

Ekosystem stara się zachęcać do tworzenia treści i globalnej różnorodności oraz zwracać użytkownikom ich wartość i prawa.

Użytkownicy Contentos mają punkty kredytowe, które są obliczane na podstawie ich wkładu. Otrzymując wynagrodzenie za swoją pracę, użytkownicy są zachęcani do dzielenia się treściami i promowania ich wśród właściwych odbiorców.

Wartość za tworzenie i nagrody są przejrzyste i otwarte dzięki zdecentralizowanemu systemowi przychodów. Aby zapewnić pełną identyfikowalność transakcji i uwierzytelnianie praw autorskich, ekosystem wykorzystuje najnowszą technologię blockchain.

Czy warto kupić COS już dziś?

COS może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa COS

GOV Capital jest dość byczo nastawiony do tokena. Przewidują, że za rok będzie wart 0,04 USD, co stanowi około czterokrotność jego obecnej wartości. Za 5 lat COS może osiągnąć wartość 0,14 USD.

COS w mediach społecznościowych