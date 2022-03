Cosplay Token (COT) w ciągu ostatnich kilku dni był notowany na dwóch głównych giełdach w Japonii. Odbyło się to równolegle. Jest to duży ruch dla tokena w celu uzyskania większej widoczności. Oto, co wiemy do tej pory:

Token COT został wprowadzony na giełdę Zaif i SAKURA.

Obie te giełdy znajdują się w Japonii, jednym z wiodących rynków kryptowalut i cosplay.

W momencie pisania tego tekstu Cosplay (COT) był notowany po 0,194462 USD, co oznacza wzrost o około 10%.

Źródło danych: Coingecko

Cosplay Token (COT) – Czego można się spodziewać po notowaniu

W większości przypadków, notowania są zawsze dobre dla tokenów. W końcu, jeśli monety są dostępne na wiodących giełdach, potencjalnym inwestorom łatwiej jest je kupić. Fakt, że COT jest notowany w Japonii, jest ogromnym plusem. Kraj ten jest jednym z największych rynków kryptowalut i cosplay.

Wiadomość o wejściu na giełdę wydaje się zachęcać inwestorów do kupowania COT. W momencie publikacji artykułu moneta faktycznie zyskała na wartości. Jej cena wynosiła 0,194462 USD, co oznacza wzrost o 10% w ciągu dnia.

Notowania na Zaif i SAKURA są już dostępne. W ciągu następnych 24 godzin, gdy pojawi się więcej szczegółów dotyczących notowań, moneta stanie się szeroko dostępna. Możemy spodziewać się pozytywnej akcji cenowej w nadchodzących dniach.

Czy warto rozważyć Cosplay Token (COT)?

Cosplay Token (COT) nie jest jedną z największych kryptowalut. W rzeczywistości jest to token niszowy, który ma na celu dotarcie do wartej 45 miliardów USD branży cosplay.

Jednak zyskuje on już pewien rozgłos. Chociaż nie spodziewamy się, że w najbliższym czasie osiągnie on 100-krotny wzrost, to wciąż istnieje możliwość osiągnięcia przyzwoitych zysków krótkoterminowych. Inwestorzy, którzy chcą zaryzykować, mogą kupić go już teraz.