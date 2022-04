COTI zwiększa swoją wartość o 6%: oto gdzie kupić token

Dzisiejsza cena COTI wynosi 0,32 USD przy 24-godzinnym obrocie na poziomie 169 milionów USD. Wartość COTI wzrosła o 5,52% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest COTI, czy da Ci dobry zysk i jakie są najlepsze miejsca do zakupu tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do kupienia COTI

Ponieważ COTI jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić COTI za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić COTI już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na COTI

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym COTI.

Czym jest COTI?

COTI reklamuje się jako pierwsza platforma klasy korporacyjnej fintech, która umożliwia organizacjom digitalizację waluty i tworzenie własnych rozwiązań płatniczych w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy.

Jest to jeden z pierwszych protokołów na świecie, który jest zoptymalizowany pod kątem zdecentralizowanych płatności i może być używany przez emitentów stablecoinów, rządy, handlowców i aplikacje płatnicze.

Pierwszą aplikacją jest COTI Pay, reklamująca się jako w pełni obejmujące narzędzie finansowe w łańcuchu bloków. Ekosystem COTI ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z konwencjonalnymi finansami, w tym wysokimi opłatami, ryzykiem, opóźnieniami, globalną integracją i nie tylko.

Aby to osiągnąć, COTI wprowadził protokół oparty na DAG oraz w pełni prywatną, szybką, skalowalną i kompleksową infrastrukturę.

Ekosystem posiada również uniwersalną bramkę płatniczą oraz algorytm konsensusu potwierdzający zaufanie.

Czy warto dziś kupić COTI?

Coti może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązania poświęć trochę czasu na przeczytanie przynajmniej kilku prognoz cenowych wiodących analityków i przeprowadzenie badań rynkowych. Przyjmuj wszystkie porady inwestycyjne z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa COTI

CryptoNewsz przewiduje, że COTI będzie notowane za co najmniej 0,40 USD w przyszłym roku, ale bardziej prawdopodobne jest, że osiągnie 0,48 USD. Przewidują, że w 2024 roku minimalna cena transakcyjna wyniesie 0,37 USD. Maksymalna kwota COTI, do której może wzrosnąć, wynosi 0,53 USD.

COTI w mediach społecznościowych