Czołowe kryptowaluty rosną, ceny surowców szybują w górę

Rynek kryptowalut jako całość odnotowuje dziś wzrost. Oczekuje się, że prezydent Biden podpisze w tym tygodniu rozporządzenie wykonawcze, które będzie pierwszym krokiem do uregulowania rynku kryptowalut. Jest to spowodowane obawami, że Rosja może wykorzystywać aktywa kryptowalutowe do obchodzenia sankcji.

Szef największego banku w Singapurze stwierdził, że jego zdaniem kryptowaluty takie jak Bitcoin "będą nadal rosły jako znaczący środek przechowywania wartości, w podobny sposób jak złoto".

Wojna na Ukrainie i miażdżące sankcje nałożone na Rosję sprawiły, że ceny surowców wzrosły do poziomów niewidzianych od lat.

Amerykańskie indeksy zamknęły się wczoraj na niższym poziomie po tym, jak prezydent Joe Biden ogłosił plany bojkotu importu rosyjskiej energii.

Najważniejsze kryptowaluty

Terra zwiększyła dziś swoją wartość o ponad jedną piątą i jest notowana za nieco poniżej 100 USD. Kryptowaluta ta została wprowadzona na giełdę Wirex dwa dni temu, co przyczyniło się do jej wzrostu.

W czołówce znalazła się również Avalanche, której wartość wzrosła o 10%. Firma ogłosiła właśnie swój program Multiverse, finansowany przez 4 miliony AVAX, wartych około 290 milionów dolarów po obecnych cenach. Jego celem jest wspieranie rozwoju podsieci. AVAX był również dwa dni temu notowany na Bitstamp.

Ethereum wspięło się o ponad 7%, podczas gdy Cardano i Solana wzrosły o ponad 4%. W momencie pisania tego tekstu Bitcoin był notowany powyżej 41,000 USD, co oznacza zwyżkę o blisko 8% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Największe ruchy

Pod względem wzrostu cen, Monero jest liderem w pierwszej setce monet. Podczas gdy wszystkie monety prywatności zyskują na wartości, Monero jest tą, która odnotowuje największy wzrost.

Uważa się, że sankcje przeciwko Rosji doprowadzą do wzrostu cyberprzestępczości, a tokeny takie jak Monero stają się coraz bardziej popularne, ponieważ hakerzy prawdopodobnie będą domagać się płatności w tej walucie. Secret, to kolejny token prywatności, który odnotował wzrost o 15% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dzisiejsza cena NEAR wynosi 11,12 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 750,6 mln USD. Ta 22 największa moneta pod względem kapitalizacji rynkowej wzrosła o 12,61% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Waves zyskał dziś na wartości kolejne 12%. Inne zwyżkujące monety to Oasis i Zcash ze skokiem o odpowiednio 12% i 16%, THORChain osiągnął 11% wzrostu, Arweave 18%, a Anchor i Dash po 13%.

Trendy

Metaverse ALL BEST ICO jest notowana po 0,007 USD, a jej 24-godzinny wolumen obrotu przekroczył 1 mln USD. Wartość tokenu METAALLBI wzrosła o 846% w ciągu ostatnich 24 godzin.

METAALLBI wspiera i unowocześnia projekt ALL BEST ICO poprzez tworzenie innowacyjnych NFT, zaprojektowanych w celu nagradzania i dostarczania wartości dodanej wszystkim wspierającym token. Integruje różne aplikacje dla metaverse.