Algorand to wiodący projekt blockchain, który dąży do tego, aby stać się najbardziej przyjazną środowisku platformą na świecie. Jest to inteligentny łańcuch kontraktów wykorzystujący Algorand Virtual Machine (AVM), który zapewnia liczne możliwości skalowania i przyspieszania projektów. Zgodnie z informacją na stronie internetowej, Algorand może obsłużyć ponad 1000 transakcji na sekundę (tps).

Wydajność cenowa Algorand

Algorand plasuje się jako jedna z największych platform inteligentnych kontraktów na świecie. Według CoinGecko, jej całkowita kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 4,7 miliarda dolarów. Podobnie jak większość monet cyfrowych, ALGO nie ma za sobą dobrego roku, ponieważ jego cena spadła o ponad 60%. Cena ALGO spadła o ponad 77% od swojego rekordowego poziomu i jest notowana na najniższym poziomie od lutego 2021 roku.

Istnieje wiele powodów, dla których cena Algorandu spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Po pierwsze, istnieje duże ryzyko, że Rezerwa Federalna przyjmie bardziej jastrzębi ton. W istocie, bank już to zrobił, dokonując dwóch podwyżek stóp procentowych.

Ostatnia podwyżka stóp, która miała miejsce w maju, wyniosła aż 0,50%. Bank postanowił również kontynuować podnoszenie stóp procentowych i wdrażanie polityki zacieśniania ilościowego. Z historycznego punktu widzenia, kryptowaluty takie jak Algorand mają tendencję do osiągania gorszych wyników w okresie wysokich stóp procentowych.

Po drugie, Algorand ma problemy z powodu rosnącej konkurencji i faktu, że jego ekosystem jest nieco mniejszy niż podobnych kryptowalut. Jednymi z największych konkurentów Algorand są Ethereum, Cronos, Solana i Cardano. Podczas gdy te sieci mają łączną wartość zamkniętą (TVL) liczoną w miliardach, Algorand ma stosunkowo mniejszą.

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się niektórym z najważniejszych powodów, dla których Algorand jest dobrą inwestycją.

Ekspozycja Algorand na mistrzostwa świata w piłce nożnej

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej to jedno z największych wydarzeń sportowych na świecie, które oglądają miliardy widzów na całym świecie. Ostatnie dane pokazują, że finał pomiędzy Francją a Chorwacją obejrzało ponad 1,1 miliarda widzów. Jest to znacząca liczba, biorąc pod uwagę, że na świecie żyje ponad 8 miliardów ludzi. Ponadto, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej ogląda więcej osób niż te, które oglądają Formułę 1 i Super Bowl.

W maju 2022 roku Algorand ogłosił, że podpisał umowę z FIFA na mocy której zostanie głównym sponsorem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dzięki temu jej logo będzie widoczne dla milionów ludzi z całego świata. Jednocześnie FIFA będzie wykorzystywać technologię Algorand do tworzenia swoich inicjatyw blockchainowych, takich jak tokeny niewymienialne (NFT).

W związku z tym uważamy, że cena Algorand będzie systematycznie wzrastać w trakcie i po zakończeniu Mistrzostw Świata. Stanie się tak, ponieważ więcej osób zdecyduje się na zakup monety podczas meczów.

Jednak, chociaż jest to dobry katalizator, warto zauważyć, że kryptowaluty, które pojawiły się w większości wydarzeń, miały tylko chwilowy impuls. Na przykład Cronos, który był wcześniej znany jako Crypto.com Coin, odnotował tylko niewielki zysk, gdy firma sponsorowała Super Bowl.

Rosnący ekosystem

Algorand to dobra inwestycja ze względu na rosnący ekosystem . Podobnie jak Solana i Avalanche, Algorand został zaadoptowany przez wszelkiego rodzaju deweloperów. Twórcy ci budują aplikacje we wszystkich branżach, między innymi automatycznych animatorów rynku (AMM), analityki, zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO), DEX, zarządzania, wyroczni i NFT.

Katalog wszystkich aplikacji stworzonych w Algorand w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo szybko się powiększa. Niektóre z najpopularniejszych platform blockchain stworzonych przy użyciu Algorand to między innymi AlgoFund, AlgoLaunch, Choice Coin, Algofi, Flex NBA, The Drag Racing League i Folks Finance. Choć większość z tych projektów znajduje się w początkowej fazie rozwoju, istnieje prawdopodobieństwo, że będą się one nadal rozwijać w nadchodzących latach.

Jest to platforma typu PoS

Innym powodem, dla którego cena Algorand będzie się utrzymywać na dobrym poziomie, jest fakt, że został on zbudowany w oparciu o czysty konsensus proof-of-stake (PPoS). Jest to protokół, który umożliwia wybijanie nowych monet za pomocą walidatorów. Różni się on od metodologii proof-of-work, która pozwala na tworzenie monet poprzez rozwiązywanie skomplikowanych rozwiązań matematycznych.

Proof-of-stake jest uważany za lepsze rozwiązanie, co wyjaśnia, dlaczego Ethereum migruje z platformy PoW do PoS.

Istnieje szereg korzyści płynących z tego, że Algorand jest platformą PoS. Po pierwsze, pozwala ona inwestorom na uzyskanie zysku z inwestycji poprzez samo posiadanie monety. Proces ten, znany jako staking, pozwala zarobić nawet 12% APY. Po drugie, dzięki temu Algoran jest znacznie szybszy. Może on obsłużyć ponad 1000 transakcji na sekundę, podczas gdy Ethereum może obsłużyć niecałe 20.

Ponadto, Algorand dzięki swojemu systemowi PoS jest przyjazny dla klimatu. Platforma wykorzystuje bowiem ClimateTrade, aby zrównoważyć swój ślad węglowy. ClimateTrade jest szeroko wykorzystywany przez firmy, które chcą zmniejszyć swój ślad węglowy.

Algorand jest powszechnie dostępny

Ponadto, Algorand jest szeroko oferowany przez większość brokerów i giełd. Jest on dostępny na wiodących giełdach scentralizowanych, takich jak Coinbase, Crypto.com i Binance. Są to jedne z najbardziej popularnych giełd na świecie. Jednocześnie możliwe jest kupowanie i handlowanie Algorandem na wiodących giełdach zdecentralizowanych, takich jak Uniswap i PancakeSwap.

Dowiedz się więcej o tym jak handlować kryptowalutami .

Algorand ma silną społeczność

Wreszcie, Algorand ma jedną z największych społeczności w branży blockchain. Jego główne konto na Twitterze ma ponad 250,000 obserwujących, co jest liczbą większą niż w przypadku większości kryptowalut. Ponadto, bliższe spojrzenie na jego sieć pokazuje, że posiada on miliony portfeli. W tym samym czasie Algorand uruchomił program grantów o wartości 250 milionów dolarów, aby zachęcić deweloperów.