Chainlink jest ważnym projektem blockchain, który jest szeroko wykorzystywany przez większość twórców zdecentralizowanych finansów (DeFi) i niezamiennych tokenów (NFT). Jest to stosunkowo inna platforma niż inne sieci blockchain, takie jak Cardano i Ripple. W tym artykule wyjaśnimy pięć powodów, dla których uważamy, że Chainlink jest dobrą inwestycją zarówno dla inwestycji krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Czym jest Chainlink?

Zanim wskażemy pięć powodów, dla których Chainlink jest dobrą inwestycją, wyjaśnijmy, czym jest i jak działa ta sieć. Chainlink jest inteligentną siecią wyroczni, która pomaga dostarczać dane off-chain do ekosystemów on-chain, takich jak te w DeFi i niewymienialnych tokenach (NFT).

Przykładowo, deweloper, który buduje zdecentralizowaną platformę handlu akcjami, potrzebuje informacji o rynku akcji będących w obrocie publicznym. Dlatego zamiast współpracować bezpośrednio z giełdami, nawiązuje współpracę z Chainlink, który posiada wszystkie te dane i narzędzia do ich włączenia do swoich ekosystemów.

Podobnie jest w innych branżach. Dobrym przykładem takich sektorów są zakłady sportowe, które również ulegają zmianom dzięki projektom blockchain. Aby zdecentralizowana platforma bukmacherska mogła dobrze funkcjonować, musi mieć dostęp do wiarygodnych danych o grach. Chainlink może dostarczyć takie dane.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Chainlink dodawał kolejne rozwiązania do swojego ekosystemu. Na przykład niedawno uruchomił Keepers, który jest platformą automatyzacji dla inteligentnych kontraktów. Wprowadził również dowód rezerw, narzędzia do komunikacji między łańcuchami oraz platformy VRF.

LINK jest tokenem zarządzającym ekosystemem Chainlink. Jest to wiodąca kryptowaluta, której kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 5,4 miliarda dolarów, co czyni ją 26. największą kryptowalutą na świecie.

Chainlink ma znaczący udział w rynku

Jednym z powodów, dla których Chainlink jest dobrą inwestycją, jest jego znaczący udział w rynku wyroczni. Podczas gdy liczba wyroczni w branży rośnie, Chainlink jest najbardziej popularny. Korzystają z niego czołowi gracze w branży DeFi, tacy jak Aave, Uniswap, Anchor Protocol i Curve Finance.

Według DeFi Llama, Chainlink posiada całkowitą wartość zabezpieczoną (TVS) w wysokości ponad 53 miliardów dolarów, co daje mu dominację na rynku na poziomie 54%. Drugim największym graczem w branży jest Internal, którego TVS wynosi ponad 17 mld USD, oraz Maker, który ma tylko 2 projekty o TVS powyżej 13 mld USD.

Dlatego też fakt posiadania dużego udziału w rynku i dobrej reputacji marki jest pozytywnym katalizatorem dla Chainlink.

Duża wielkość rynku

Chainlink jest wiodącym graczem w branży, która ma ogromny potencjał. Przykładowo, wartość rynku zdecentralizowanych usług finansowych wynosi ponad 200 miliardów dolarów. Jest to niezwykły wzrost, biorąc pod uwagę, że sektor ten jeszcze kilka lat temu w ogóle nie istniał.

Chociaż branża ta jest bardzo zmienna, analitycy uważają, że stanowi ona przyszłość finansów. Przyszłość, w której ludzie będą stosować koncepcję inteligentnych kontraktów we wszystkich obszarach ich finansowego dobrobytu, takich jak oszczędności i inwestycje.

Analitycy spodziewają się, że branża DeFi będzie ponad 100 razy większa niż obecnie. Dlatego też, jeśli ta prognoza się spełni, istnieje prawdopodobieństwo, że Chainlink będzie miał w tym swoją rolę do odegrania.

To samo dotyczy innych branż, które mają zostać objęte tokenizacją. Na przykład oczekuje się, że zdecentralizowana branża zakładów bukmacherskich poradzi sobie tak dobrze ze względu na istniejące w niej regulacje. Jeśli tak się stanie, Chainlink będzie miał swój udział.

Istnieją inne branże, które mają odnieść korzyści z decentralizacji. Na przykład Chainlink nawiązał współpracę z Weather Channel, co oznacza, że ludzie mogą wykorzystywać te dane do tworzenia swoich aplikacji.

Chainlink jest niedowartościowany

Jedną z najważniejszych rzeczy w inwestowaniu jest kupowanie aktywów, które są stosunkowo niedowartościowane. Moim zdaniem Chainlink jest jedną z najbardziej niedowartościowanych kryptowalut na świecie.

W momencie pisania tego tekstu, moneta jest notowana na najniższym poziomie od stycznia 2021 roku. Spadła również o ponad 78% od najwyższego poziomu w 2021 roku. Jej kapitalizacja rynkowa również spadła do zaledwie 5 miliardów dolarów.

Dlatego uważam, że Chainlink jest bardzo niedowartościowaną kryptowalutą. Po pierwsze, podczas gdy jej wartość rynkowa wynosi 5 miliardów dolarów, pomogła ona zabezpieczyć aktywa o wartości ponad 54 miliardów dolarów. Jest to znak, że jest jeszcze więcej miejsca na jej wzrost.

Przyczyną niedoszacowania jest fakt, że wiele osób nie zna wielu szczegółów dotyczących platformy i jej działania.

Korelacja z innymi aktywami

Kolejnym powodem, dla którego warto zainwestować w Chainlink, jest fakt, że wykazuje on silną korelację z innymi aktywami, takimi jak akcje i kryptowaluty. Bliższe spojrzenie na branżę blockchain pokazuje, że większość kryptowalut w ciągu ostatnich kilku miesięcy gwałtownie spadła.

Przykładowo, Bitcoin przesunął się z poziomu około 68 ,00 USD w listopadzie 2021 roku do obecnego poziomu 38,000 USD. Podobnie Ethereum – z około 5000 USD do 2800 USD. Łącznie kapitalizacja rynkowa wszystkich monet cyfrowych spadła z ponad 3 bilionów dolarów do około 1,7 biliona dolarów.

Zmniejszyły się również inne aktywa, takie jak akcje. Oznacza to, że obecna słabość Chainlink nie jest odosobnionym przypadkiem. To z kolei wskazuje na to, że moneta odbije się od dna, gdy pozostałe zrobią to samo.

Eric Schmidt jest doradcą strategicznym

Na koniec warto dodać, że Chainlink jest dobrą inwestycją ze względu na fakt, iż Eric Schmidt, były dyrektor generalny i prezes Google, jest jego doradcą strategicznym. Jest to godne uwagi ze względu na bogate doświadczenie, jakie wnosi do sieci, oraz fakt, że ma wiele kontaktów we właściwych miejscach. Jak pamiętacie, Schmidt jest osobą, która pomogła przekształcić Google w jedną z najważniejszych firm na świecie. W notatce, założyciel Chainlink powiedział :

„Doświadczenie i wiedza Erica w zakresie budowania globalnych platform oprogramowania dla innowacji nowej generacji będą nieocenione, ponieważ chcemy pomóc deweloperom i instytucjom wprowadzić nową erę ekonomicznej sprawiedliwości i przejrzystości”.