Czy Dogecoin (DOGE) wróci do gry? Inwestorzy zaczynają interesować się presale Metacade (MCADE)

Obok Bitcoina, Dogecoin jest prawdopodobnie jedną z kryptowalut, o których słyszeli nawet twoi rodzice i dziadkowie. W 2021 r. była ona wszędzie, ale po dramatycznym upadku na rynku w 2022 r. wielu inwestorów kryptowalutowych zastanawiało się, „czy Dogecoin wróci na szczyt?”. Chociaż odpowiedź jest ostatecznie niepewna, nowy projekt o nazwie Metacade przyciąga uwagę społeczności Dogecoin.

W tym artykule odpowiemy na pytanie: „Czy Dogecoin wróci do gry?” i zastanowimy się, dlaczego Metacade może wkrótce wyprzedzić czołową monetę.

Czy Dogecoin (DOGE) wróci do gry? Najprawdopodobniej

Dogecoin (DOGE) pojawił się w oczach opinii publicznej w 2021 roku po serii tweetów Elona Muska, które sprawiły, że DOGE wzniósł się na niewiarygodne wyżyny. Ale dla tych, którzy przegapili epicki rajd DOGE w 2021 roku, większość zadaje sobie pytanie: „Czy Dogecoin wróci do góry?”.

Pomimo niewielkiej użyteczności w świecie rzeczywistym, Dogecoin zyskał przychylność zarówno wśród inwestorów kryptowalutowych, jak i gigantów technologicznych, a Google niedawno ogłosił, że zaakceptuje Dogecoin jako płatność za usługi w chmurze . Biorąc pod uwagę to, co wygląda na dolny poziom w cenie DOGE, inwestorzy mogą wkrótce zostać nagrodzeni za wiarę w tę monetę.

Czy więc Dogecoin wróci do gry? Ostatecznie nie można jasno tego stwierdzić. Ale biorąc pod uwagę, że nadal utrzymuje on lojalną bazę fanów i handluje znacznie poniżej szczytu 0,74 USD, z wartością 0,058 USD w październiku 2022 r., istnieje duża szansa, że DOGE ponownie wzrośnie na rynku kryptowalut.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade staje się centrum społeczności, wokół które skupi się nadchodząca rewolucja w grach. To platforma, na której gracze, inwestorzy krypto, entuzjaści Web3, programiści i przedsiębiorcy odkrywają niezwykły świat GameFi .

Głównym celem Metacade jest stanie się kluczową siłą napędową w branży GameFi. Nie należy im tylko na byciu numerem jeden wśród miejsc, w których można uczyć się i zarabiać więcej przez Play2Earn, ale także wspierać najbardziej utalentowanych programistów w branży i pomagać graczom znaleźć swoje miejsce, łącząc pracę z pasją.

Czemu inwestorzy są zainteresowani Metacade (MCADE)?

Wizja zorientowana na społeczność

Zespół stojący za Metacade rozumie wpływ, jaki społeczność graczy ma na całą branżę. Mówiąc najprościej, bez społeczności nie ma branży gier. Dlatego budowanie platformy skoncentrowanej na społeczności jest sercem filozofii Metacade. Bez względu na powody korzystania z platformy, Metacade zamierza oferować swoim użytkownikom wyjątkową wartość na każdym kroku.

Oddawanie z powrotem graczom

Częścią tego planu jest umożliwienie użytkownikom odczuwania korzyści z wartości, jaką bezpośrednio dają platformie Metacade. Tradycyjne platformy zachęcają swoich użytkowników do wzajemnego przeglądania lub pomagania sobie nawzajem bez nagradzania ich za to, umożliwiając platformie przechwycenie wygenerowanej wartości. Zamiast tego, w Metacade, jeśli opublikujesz recenzję, zaoferujesz coś w wersji alfa lub wygenerujesz treści, które pomogą innym zrozumieć świat GameFi, otrzymasz tokeny MCADE za swoją rolę w przyczynianiu się do społeczności.

Finansowanie tytułów wspieranych przez społeczność

Nagradzanie użytkowników to dopiero początek propozycji wartości Metacade. W 2023 roku Metacade uruchomi Metagranty, dzięki którym społeczność może zdecydować, jakie gry chcą rozwijać. Deweloperzy zgłoszą swoje pomysły do konkursu, na który użytkownicy Metacade będą głosować, a zwycięzca otrzyma dofinansowanie ze skarbca. Zwycięscy programiści mogą nawet użyć wbudowanego środowiska testowego Metacade, aby zebrać przydatne informacje zwrotne od użytkowników, którzy najbardziej pasjonują się danym projektem.

Pracuj i graj na tej samej platformie

Metacade oferuje użytkownikom wiele sposobów na zwiększenie dochodów Play2Earn, ale ich plany uruchomienia tablicy ogłoszeń w 2024 roku mogą całkowicie zastąpić regularne dochody gracza. Korzystając z Metacade, będziesz mógł znaleźć pracę, od testowania gier przez kilka godzin w tygodniu po stanowisko starszego programisty w wiodącym studiu gier Play2Earn. Nawet jeśli Twoje talenty leżą gdzie indziej, z Metacade na pewno znajdziesz okazję, która będzie Ci odpowiadała.

Pozwalanie społeczności przejąć kontrolę

W końcu nadejdzie czas, kiedy społeczność Metacade będzie gotowa rozwinąć skrzydła i stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO) . Kiedy tak się stanie, główny zespół Metacade ustąpi i pozwoli członkom społeczności zająć ich miejsce. Gdy to nastąpi, społeczność Metacade będzie miała pełną autonomię, tworząc pierwszą na świecie wirtualną arkadę będącą własnością graczy.

Czy Dogecoin (DOGE) pójdzie w górę? Metacade (MCADE) może wzrosnąć jeszcze bardziej

Jak ustalono, odpowiedź na pytanie: „czy Dogecoin wróci do góry?” prawdopodobnie będzie brzmiała „tak”. Ale aby DOGE mógł ponownie osiągnąć te zyski z 2021 r., logiczne jest założenie, że taka sama ilość szumu lub więcej, byłaby potrzebna do ponownego napędzania rajdu DOGE. Chociaż może się to oczywiście zdarzyć, oczekiwanie nowych sztuczek od starego psa jest w najlepszym razie wątpliwe.

Tymczasem Metacade ma wszystko, aby osiągnąć ten sam epicki wzrost. Ma nie tylko potencjał do rozwoju ogromnej społeczności, ale w rzeczywistości oferuje coś poza byciem tylko tokenem memowym: użyteczność; podczas gdy Dogecoin był napędzany wyłącznie spekulacjami, Metacade będzie napędzany wykładniczym wzrostem branży GameFi w nadchodzących latach. Jeśli Metacade będzie podążać tą samą ścieżką, co Dogecoin, może z łatwością wyprzedzić DOGE i stać się jednym z najczęściej komentowanych tokenów 2023 roku.

Podsumowując, czy wartość Dogecoin wzrośnie? Prawdopodobnie tak, ale nie aż tak bardzo jak Metacade.

Możesz kupić Dogecoin na eToro tutaj .