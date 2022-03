Choć obie są silnymi kryptowalutami, szum wokół Ethereum 2.0 daje ETH przewagę

Binance Coin zasila Binance i ma wiele zastosowań, dzięki czemu jest cenną kryptowalutą.

Ethereum to platforma inteligentnych kontraktów numer jeden na rynku, która nieprędko zniknie.

Ethereum wywołuje wiele szumu w związku z przejściem na Ethereum 2.0.

Binance Coin BNB/USD to kryptowaluta, która zasila cały ekosystem Binance. Każdy, kto korzysta z giełdy Binance lub jakichkolwiek innych jej usług, takich jak Binance Smart Chain, musiał w pewnym momencie korzystać z Binance Coin.

Biorąc pod uwagę, że Binance jest wysoce innowacyjny i zawsze wymyśla nowe produkty, które wymagają BNB, nie ma wątpliwości, że wartość monety będzie rosła z czasem. Jednak najbardziej znaczącym czynnikiem gwarantującym wzrost wartości BNB w czasie jest spalanie monet. Binance spala BNB od momentu jego uruchomienia, a to z biegiem lat dobrze wpłynęło na jego wartość. W miarę dalszego spalania monet, będzie to miało pozytywny wpływ na wartość BNB.

Z kolei Ethereum ETH/USD jest obecnie najbardziej solidną platformą inteligentnych kontraktów na rynku. Dzięki swojej dominacji w dziedzinie inteligentnych kontraktów, Ethereum odnotowało ogromny wzrost, ponieważ inwestorzy wykorzystują je do wszystkiego, od NFT po DeFi. W ciągu ostatnich dwóch lat Ethereum pracowało również nad odejściem od Proof-of-Work na rzecz Proof-of-Stake. Celem jest rozwiązanie problemów ze skalowalnością, z którymi Ethereum boryka się od lat, oraz zwiększenie wydajności energetycznej.

Dlaczego Ethereum ma przewagę w krótkim terminie

Choć Ethereum i Binance Coin są świetnymi inwestycjami długoterminowymi, Ethereum ma znaczną przewagę nad BNB teraz, gdy na rynek powracają byki. Ethereum ma przewagę, ponieważ prawie zakończyło wyczekiwane przejście na Ethereum 2.0. Oprócz szumu wokół tej zmiany, Eth 2.0 ma szereg nieodłącznych zalet dla Ethereum.

Dzięki Ethereum 2.0 Ethereum stanie się bardziej skalowalne, co zachęci do korzystania z niego. Ponadto Ethereum staje się deflacyjne, co sprzyja długoterminowemu wzrostowi jego wartości. Jest to kwestia popytu i podaży – prosta ekonomia.

Podsumowanie

Zarówno Binance Coin, jak i Ethereum mają duży potencjał długoterminowego wzrostu. Obie są jednymi z najsilniejszych fundamentalnie kryptowalut na rynku. Jednak w krótkim okresie Ethereum ma przewagę. Jest wiele szumu wokół ostatecznego przejścia na Eth 2.0, co może przyciągnąć dużą liczbę kupujących.