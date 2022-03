Filecoin (FIL) był często przedstawiany jako jeden z najbardziej obiecujących projektów w ramach rewolucji Web3, która zdaniem wielu ekspertów jest tuż za rogiem. Jednak w tym roku moneta ta miała poważne problemy. Niemniej jednak, po okresie konsolidacji bycze wybicie może być nieuchronne. Oto kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę:

Filecoin może wzrosnąć 4-krotnie lub więcej do końca 2022 roku.

Wartość bazowa monety jest nadal bardzo niedoceniana.

Ruch w kierunku Web3 w tym roku będzie napędzał większość wzrostów FIL.

Źródło danych: Tradingview

Filecoin (FIL) – Jak szybko może osiągnąć 4-krotny wzrost?

Po chwiejnym początku roku moneta osiągnęła punkt, w którym pojawiły się obawy, że możemy zobaczyć przedłużającą się kryptowalutową zimę. Filecoin (FIL), podobnie jak wiele innych altcoinów, został bardzo mocno dotknięty i kilka tygodni temu osiągnął najniższy od 2022 roku poziom 16,5 USD. Potem jednak impet się odwrócił i byliśmy świadkami kilku przyzwoitych wzrostów i okresu konsolidacji.

Nastroje uległy znacznej poprawie, a to może być tylko dobra wiadomość dla FIL. Obserwujemy, czy w najbliższym czasie uda się odwrócić kurs 21 USD z górnej strefy oporu do strefy wsparcia.

Mogłoby to zapoczątkować hossę, dzięki której FIL wzrósłby o co najmniej 30%. Z długoterminowego punktu widzenia, analitycy patrzą z łatwością na poziom 80 USD. Pamiętajmy, że we wrześniu ubiegłego roku kurs FIL wynosił 120 USD. Jest to więc precedens dla szybkich zysków i strat.

Czy warto kupić Filecoin (FIL)?

Filecoin pozostaje kluczowym narzędziem w branży przechowywania danych. Został zaprojektowany jako zdecentralizowane rozwiązanie do przechowywania danych, a w nadchodzącej erze zdecentralizowanego internetu tego typu usługi będą niezbędne.

FIL nie jest oczywiście w tym osamotniony. Jest kilku konkurentów. Ale jak dotąd projekt ten radzi sobie naprawdę dobrze. Warto się mu przyjrzeć.