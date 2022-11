CEO Binance CZ ogłosił, że giełda pozbywa się swoich udziałów w FTT po rewelacjach dotyczących relacji Alameda/FTX

Aktywa Alameda o wartości 14,6 miliarda dolarów są w 40% w FTT, natywnym tokenie FTX

Istnieje minimalna ilość informacji o tym, jak denominowane są zobowiązania Alamedy o wartości 8 miliardów dolarów

Bankman-Fried folguje płynności Alamedy i FTX, ale bronił konfliktu interesów

Wolumen FTT jest niski – brak płynności uniemożliwiłby Alamedzie sprzedaż ich FTT

Alameda zaoferowała CZ kupno FTT po 22 USD za token, ponieważ rośnie obawa, że presja sprzedaży zatruje rynek

CZ twierdzi, że sprzedaż zajmie miesiące

Moje pytanie brzmi: dlaczego kryptowaluty znowu przez to przechodzą?

Żyjemy w świecie technologii blockchain, więc jak trudno jest na nim wszystko umieścić?

Tylko nie to.

Biorąc pod uwagę PTSD z zarażenia latem nadal widocznego dla inwestorów kryptowalut, gdy wydawało się, że połowa branży zniknęła, teraz ma się wrażenie déjà vu. Jednak tym razem rolę czarnego charakteru odegrał tylko FTX, rzekomy biały rycerz, który wkroczył pewnego dnia, oferując w ostatniej chwili oferty ratunkowe dla firm Celsius i BlockFi.

Co się stało?

W tamtych czasach – a w kontekście kryptowalut oznacza to zaledwie kilka lat temu – Binance pomogło inkubować FTX, który dziś prezentuje się jako ich największy konkurent.

Wyszli z pozycji kapitałowej w zeszłym roku, otrzymując 2,1 miliarda dolarów za swoją schludną inwestycję. Jednak nie było to wypłacone w gotówce, a zamiast tego otrzymali płatność podzieloną między stablecoinem BUSD i, co najważniejsze, natywnym tokenem FTX, FTT.

Kłopoty koncentrują się na płatności pobranej w tokenie FTT. CEO Binance znany bardziej jako CZ ogłosił na Twitterze, że „ze względu na ostatnie rewelacje, które wyszły na jaw, zdecydowaliśmy się zlikwidować wszelkie pozostałe FTT w naszych księgach”.

Dodał, że „postaramy się to zrobić w sposób, który zminimalizuje wpływ na rynek”. Ze względu na warunki rynkowe i ograniczoną płynność, oczekujemy, że zajmie to kilka miesięcy”

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Jakie są rewelacje dotyczące FTX?

Komunikat CZ jest odpowiedzią na artykuł CoinDesk dotyczący bilansu firmy handlowej Alameda Research.

Alameda jest (poniekąd) siostrzaną firmą FTX, choć szczegóły są nieco bardziej mroczne. Fundusz hedgingowy/firma handlowa została założona przez Sama Bankmana-Frieda, tego samego, który stoi na czele FTX, który od dawna boryka się z pytaniami o konflikt interesów między tymi dwoma firmami.

Giełdy żyją i umierają dzięki swojej płynności, a przecież jest to najtrudniejsza rzecz do osiągnięcia przy uruchamianiu nowej giełdy. Inwestorzy będą podążać za płynnością, ale kiedy zaczynasz z zerową płynnością, nie dostaniesz inwestorów. A z definicji płynność pochodzi tylko od traderów. Jest to więc coś w rodzaju przewrotnego problemu z kurą i jajkiem.

Bankman-Fried rozwiązał ten problem, przepuszczając ładunek transakcji Alamedy przez FTX, dzięki czemu zwiększył płynność. Wkrótce FTX zaczął się rozwijać, a jego wzrost był fenomenalny (został uruchomiony zaledwie trzy lata temu, a Bankman-Fried stał się miliarderem w swojej dwudziestce).

Pytania dotyczące konfliktu interesów koncentrują się wokół tego, jakie informacje Alameda widzi na rynku, a jakich nie widzą zwykli traderzy. Bankman-Fried odpierał te zarzuty, ale rzeczywistość jest taka, że Alameda jest jednym z największych dostawców płynności na giełdzie i aktywnie handluje przeciwko klientom. Zakładając, że to wszystko jest uczciwe, konflikt interesów jest nadal łatwy do zauważenia.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Ale są też inne splątane wątki między tymi dwoma. Podczas gdy „są to dwa oddzielne biznesy”, CoinDesk poinformował, że „podział załamuje się w kluczowym miejscu: na bilansie Alamedy, zgodnie z prywatnym dokumentem finansowym zbadanym przez CoinDesk”.

Aktywa Alamedy na dzień 30 czerwca liczyły 14,6 mld USD, z czego 3,66 mld USD stanowiło „uwolnione FTT”, a 2,16 mld USD „zabezpieczone FTT”. Poniżej przedstawiłem wykres podziału aktywów, który zawiera dużą ilość Solany, kryptowaluty, w którą Sam Bankman-Fried był wczesnym inwestorem i pozostaje głośnym zwolennikiem.

Oczywiście, jest to dość niepokojący bilans intensywnie skorelowanych instrumentów. Ale to naprawdę token FTT wyróżnia się, zajmując oszałamiające 40% (pomiędzy zablokowanymi i odblokowanymi alokacjami). FTT to w końcu token stworzony przez FTX.

Jak bardzo niepokojący jest token FTX?

Nie chodzi tylko o kazirodcze powiązania między firmą, ani o fakt, że FTX został wydrukowany z cienkiego powietrza i zajmuje teraz 40% bilansu. Bo tu też jest problem z płynnością.

W chwili gdy to piszę, kapitalizacja rynkowa tokena FTT wynosi 3 miliardy dolarów (według CoinMarketCap), a w pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa wynosi 7,9 miliarda dolarów. I teraz widać problem – Alameda posiada 3,7 miliarda dolarów z tej kapitalizacji rynkowej, obok kolejnych 2,2 miliarda dolarów w „zabezpieczeniu FTT” – co do którego Twoja teoria jest tak samo dobra jak moja, ponieważ nie mam pojęcia, co to oznacza.

Inne aktywa wymienione w raporcie CoinDesk również nie rozwiewają obaw. Jednym z nich jest SRM, który jest natywnym tokenem zdecentralizowanej giełdy Serum założonej przez, jak się domyślacie, Sama Bankmana-Frieda.

Wspomniane są jeszcze trzy inne tokeny – MAPS, OXY i FIDA. Nie będę udawał, że wiem o nich wiele, ale to samo w sobie podsumowuje problem. Ponownie, są one wysoce niepłynne – o wiele bardziej niż FTT.

I tak, wielkie pytanie wskazuje na zobowiązania. FTX ma w swoim bilansie zobowiązania na łączną kwotę 8 mld USD, z czego 7,4 mld USD to pożyczki. Nie udało mi się znaleźć więcej informacji na ich temat, ale nie ma wątpliwości, że ta liczba prezentuje się niepokojąco w porównaniu z niepłynną stroną aktywów analizowaną powyżej.

Należy wspomnieć, że wśród zobowiązań wymieniony jest podatek FTT. To znacznie złagodziłoby obawy, ponieważ ten sam problem „fantomowych” aktywów mógłby mieć zastosowanie do strony pasywów.

Nie mamy jednak pojęcia, w czym denominowana jest większość zobowiązań. Choć ani przez chwilę nie sądzę, by Alameda mogła być niewypłacalna, scenariuszem zagłady jest strona pasywów wypełniona pieniędzmi fiat, ponieważ po stronie aktywów po prostu nie da się ich masowo upłynnić, by pokryć zobowiązania. Prawdopodobnie jest to błędnie zawyżone, biorąc pod uwagę powiązania z FTX i fakt, że FTT może być drukowany z powietrza i ma tak niską płynność.

Ten wykres mówi wszystko. Dzienny wolumen w ciągu ostatnich 6 miesięcy wynosi średnio 25 milionów USD, przed wzrostem w tym tygodniu, kiedy ta historia zaczęła się rozkręcać. Nie ma po prostu sposobu, aby Alameda mogła upłynnić znaczną część swoich udziałów w FTT bez zniszczenia ceny rynkowej. Dlatego jej aktywa na papierze znacznie przewyższają to, co są warte w rzeczywistości.

Więc co się stanie, gdy Binance dokona sprzedaży?

Tak więc, CZ jest przestraszony przez rewelacje wokół tokena FTT. Postrzegany brak wartości bazowej to jedno, ale tworzenie jej z powietrza i używanie jej do wspierania bilansów to inna sprawa. Tak więc nadchodzi zlecenie sprzedaży.

Co ciekawe, CZ dał intrygujący tweet, że firma „nie będzie wspierać ludzi, którzy lobbują przeciwko innym graczom branżowym za ich plecami”, co sugeruje, że jest coś więcej niż obawy dotyczące relacji Alameda/FTX.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

I chociaż nie wiemy, jaka kwota z 2,1 miliarda dolarów wypłaty kapitałowej Binance z FTX jest denominowana w BUSD i FTT, nie ma wątpliwości, że jest to znacząca kwota w porównaniu do płynności obrotu na rynku – mówi się w plotkach o 500 milionach dolarów.

Dlatego też dyrektor generalna Alameda, Caroline Ellison, wkroczyła z ofertą zakupu całej ilości FTT przez CZ po cenie 22 USD za token. W chwili pisania tego tekstu cena rynkowa wynosi 22,20 USD. CZ potwierdził sytuację płynnościową, stwierdzając, że realizacja zlecenia sprzedaży zajmie kilka miesięcy.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Wcześniej też poruszyła się, aby wyjaśnić, że bilans, o którym mowa w raporcie CoinDesk, był niekompletny, choć nie zniechęciło to CZ do sprzedaży.

Moje przemyślenia

Jak to często bywa, mamy tu do czynienia z frustrującym brakiem jasności.

Komentarze Ellison, że bilans jest niekompletny, na to wskazują. Ale pozwolę sobie zapytać – w branży zbudowanej na blockchainie, dlaczego tak często występuje problem z przejrzystością? Dlaczego nie możemy kazać tym wielkim graczom prezentować swoich udziałów i bilansów on-chain, aby wszyscy mogli je zobaczyć?

To samo widzieliśmy podczas fiaska Terry, gdzie nikt nie był pewien, jaki kapitał posiadała Luna Foundation Guard, która desperacko rozmieszczała Bitcoina, aby bronić upadającego pega.

I znowu – tu również déjà vu – cała sprawa jest bardziej kazirodcza niż zebranie rodzinne Lannisterów. Alameda trzymająca tokeny FTT, uruchomione przez FTX, w które zainwestował Binance, który dostał wypłatę w FTT. Z zewnątrz patrząc, jest to szaleństwo.

Podobnie było z Three Arrows Capital posiadającym Lunę. A BlockFi też miało ekspozycję. A potem Celsius i Voyager Digital. I lista jest kontynuowana. Wszyscy oni mieli ekspozycję na siebie nawzajem, Terra i tankujący Bitcoin – paskudna spirala spadkowa, która upadła jak domek z kart.

Nie wydaje mi się, aby w tym przypadku tak było. FTX wydaje się być w porządku i wierzę, że Alameda ma swoje sprawy pod kontrolą. Jednak powyższe informacje są niepokojące i to śmieszne, że muszę nawet spekulować na ten temat w pierwszej kolejności. Nie wspominając o splątanym związku między tymi dwoma jest niezdrowy dla wszystkich zainteresowanych.

To tylko przypuszczenie. Oczywiście nie mamy informacji o stronie pasywów w bilansie Alamedy. Jeśli jest to 8 miliardów dolarów w walucie fiat, to może być problem. Ale powtórzę, tego nie wiemy.

To są kryptowaluty, więc dlaczego nie możemy po prostu umieścić ich na blockchainie i przestać rozwodzić się nad nimi w internecie? Widzieliśmy ten scenariusz zbyt wiele razy i staje się to męczące.