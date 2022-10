Przez ostatnie kilka lat Portugalia stała się bezpieczną przystanią dla inwestorów kryptowalut.

Gdy wielu z nich przeniosło się tam w czasie pandemii, gdy kryptowaluty rozkołysały się do wysokich szczytów, dywan jest teraz wyciągany spod nich.

Rząd portugalski zaproponował nową politykę podatkową dotyczącą kryptowalut jako część swojego budżetu krajowego na rok 2023. Zawarte w 450-stronicowym dokumencie obejmującym wszystkie rzeczy fiskalne, jest 28% podatek od zysków kapitałowych od zysków z kryptowalut.

Ten 28% podatek od zysków kapitałowych jest standardem w Portugalii, co oznacza, że nie będzie to już raj dla inwestorów kryptowalut. Do tego dochodzi jeszcze 4% podatek od bezpłatnych transferów kryptowalut, a także w niektórych przypadkach dalsze opłaty skarbowe.

Co jednak ważne, zyski ze sprzedaży kryptowalut utrzymywanych przez ponad rok nadal będą zwolnione z tego podatku. Oznacza to, że proponowany podatek od zysków kapitałowych jest w rzeczywistości bardziej podatkiem handlowym.

Portugalia już wcześniej to sygnalizowała

Ten ruch nie jest zaskoczeniem. Minister finansów Fernando Medina ogłosił w maju, że ruch mający na celu wprowadzenie kryptowalut do sieci zysków kapitałowych nastąpi raczej wcześniej niż później.

Decyzja ta jest wynikiem zmiany klasyfikacji kryptowalut jako inwestycji, a nie pieniędzy, co oznacza, że będą one teraz objęte podatkiem od zysków kapitałowych.

Lizbona i Madera

Lizbona, stolica Portugalii, jest postrzegana jako jedno z europejskich centrów kryptowalutowych, częściowo ze względu na (wcześniejsze?) łagodne prawo kryptowalutowe. Portugalia oferuje również łatwiejszą niż wiele narodów drogę do rezydencji, co dodatkowo przyciąga inwestorów kryptowalut.

Interesujące będzie zobaczyć, jak to wpłynie na sprawy w przyszłości. Wyścig między jurysdykcjami, aby ugruntować swoją pozycję jako europejskie hotspoty kryptowalutowe, był konkurencyjny. Madera, portugalska wyspa, z której pochodzi supergwiazda futbolu Cristiano Ronaldo, wysłała sygnał intencji podczas ostatniej konferencji Bitcoin w Miami, ogłaszając Bitcoin jako prawny środek płatniczy.

Lugano, małe miasto w Szwajcarii, jest jedynym innym miejscem w Europie, gdzie Bitcoin jest de facto prawnym środkiem płatniczym. Oprócz Bitcoina, stablecoin Tether jest również de facto legalnym środkiem płatniczym, podczas gdy trwają prace nad stablecoinem dedykowanym dla Lugano.

Końcowe przemyślenia

Podczas gdy rynek niedźwiedzia szaleje, a inwestorzy cierpią wszędzie, należy przypomnieć, że trzeba zabezpieczyć zyski, aby zostać objętym podatkiem od zysków kapitałowych.

W związku z tym ruch polegający na pobieraniu podatku od zysków kapitałowych prawdopodobnie nie zaszkodzi w krótkim okresie. Pamiętaj, że wszelkie zyski z okresu dłuższego niż rok temu są zwolnione z podatku. A biorąc pod uwagę, że Bitcoin był notowany na poziomie 69,000 USD jedenaście miesięcy temu, jest prawdopodobnie mało prawdopodobne, aby wielu inwestorów martwiło się tym 28% podatkiem w najbliższym czasie. Dobra nowina?

Niemniej jednak interesujące będzie śledzenie, czy entuzjaści kryptowalut zaczną prowadzić interesy gdzie indziej, ponieważ Lugano i inne miejsca nadal naciskają, aby przyciągnąć do nich cyfrowe pieniądze.