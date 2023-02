Czy Metacade może poprowadzić rajd na rynku niedźwiedzia?

Po szaleństwie hossy z 2021 r. krypto zima naprawdę mocno uderzyła w 2022 r. i trudno powiedzieć, jak długo ona potrwa. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że chociaż zainteresowanie kryptowalutami może być nieco niższe, bessy to w rzeczywistości idealny czas na gromadzenie mocnych projektów z użytecznością, aby jak najlepiej wykorzystać kolejną hossę. Nawet w warunkach bessy na rynku niedźwiedzia wciąż można zyskać na rajdzie na rynku bessy.

Metacade to nowy projekt, który jest powszechnie uważany w grupach inwestycyjnych za najlepszy wybór na sukces w 2023 roku i dalej, a dzięki niesamowitym wynikom presale, napędzanych przez zebranie 4,9 miliona dolarów w zaledwie 10 tygodni, wielu zaczyna sądzić, że to właśnie Metacade może być projektem zdolnym do poprowadzenia rajdu na rynku niedźwiedzia.

Czym jest Metacade?

Metacade to prawdziwa rewolucja w grach Web3, a projekt ten jest już w fazie realizacji, mając na celu zbudowanie największego salonu gier typu „graj, aby zarobić” (P2E) w metaverse. Projekt ten zyskał już wiele uwagi w wyniku obszernej white paper opublikowanej przed presale, która szczegółowo opisuje plany zbudowania rozbudowanego ekosystemu funkcjonalności wokół arkady P2E, napędzając ogromne zaangażowanie i wstrząsając całym rynkiem gier w tym procesie.

Wykorzystując najbardziej ekspansywny zestaw tytułów gier, projekt ten stawia się na pierwszym miejscu, aby uzyskać poważny rozmach w 2023 r. Jest to spotęgowane pozytywnym wpływem wielu innych uzupełniających się funkcji, które składają się na rdzeń jego ekosystemu.

Jedną z jego kluczowych cech jest przekonujący i innowacyjny mechanizm nagród. Oprócz zdobywania nagród za granie w gry arkadowe P2E, użytkownicy mogą korzystać z różnych stylów gry, konkurencyjnych rankingów gier i gier turniejowych.

Przypadkowi gracze nadal mogą zarabiać, dokonując cennego wkładu, co wzbogaca platformę. Może to odbywać się poprzez takie działania, jak pisanie recenzji gier lub udostępnianie przydatnej wersji alfa w celu nagradzania użytkowników za pomoc w ulepszaniu platformy. Stanie się to skutecznym motorem rozwoju użytkownika, niezależnie od tego, czy na rynkach panuje krypto zima.

Jak działa Metacade?

Metacade ma szereg powiązanych funkcji, a aby jak najlepiej wykorzystać swoją platformę, projekt ten stworzył token użytkowy. Token MCADE umożliwia on nie tylko działanie mechanizmów nagród, ale także służy jako środek wymiany na całej platformie. Czynności takie jak kupowanie towarów lub udział w turniejach są ułatwione dzięki temu tokenowi, tworząc swoją właściwą wartość.

Użyteczność tokena Metacade została ukształtowana w taki sposób, aby była przyjazna dla inwestorów, w tym wspierała mechanizm stakingu, z którego mogą korzystać posiadacze MCADE. Zapewnia to idealny zestaw okoliczności inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Podczas, gdy wartość tego tokena z czasem nieuchronnie wzrośnie, mogą oni również uzyskać pasywny dochód w zamian za wspieranie całej sieci.

Wysoki poziom użyteczności tych tokenów jest tylko jednym z powodów, dla których projekt ten wydaje się być w stanie poprowadzić rajd na rynku niedźwiedzia. Ich użyteczność z pewnością spowoduje nieuchronny wzrost cen i to niezależnie od tego, czy przestrzeń krypto znajduje się w środku krypto zimy, czy nie.

Wreszcie, inicjatywa Metagranty to fascynująca funkcja, która słusznie przyciąga uwagę. Pozwala ona twórcom gier przedstawić swoje plany na gry społeczności Metacade, aby mieć szansę na otrzymanie funduszy. Posiadacze MCADE będą mogli wykorzystać swoje tokeny do głosowania na projekty, które otrzymają fundusze skarbowe, zapewniając najwyższą jakość gier, a także solidne utrzymanie użytkowników dzięki ekstremalnemu poziomowi zaangażowania.

Czy Metacade to dobra inwestycja?

Twórcy tego projektu zrozumieli potrzebę długoterminowej samowystarczalności, w wyniku czego nakreślono już szereg różnych źródeł dochodów, które pomogą w rozwoju projektu w czasie.

Sam MCADE wyraźnie wykazuje wysoki poziom użyteczności i należy spodziewać się wzrostu jego ceny wraz z adopcją platformy. Biorąc pod uwagę, że tak wiele funkcji projektu ma na celu tworzenie pozytywnych cykli zaangażowania, nie jest zaskoczeniem, że MCADE został dobrze przyjęty i ma wystarczający potencjał, aby samodzielnie napędzać bessę.