Czy Metacade może uniknąć wielkiego krachu kryptowalut?

Upadek FTX dolał paliwa do ognia wielkiego krachu kryptowalut w 2022 roku. Kryptowaluty to klasa aktywów wysokiego ryzyka i wysokiego zwrotu, a fiasko FTX uwydatniło nieodłączne słabości, z których branża może się uczyć.

Pomimo upadku FTX, Web3 nadal rośnie. Zupełnie nowe projekty, takie jak Metacade (MCADE), odzwierciedlają poziom innowacyjności, jaki można znaleźć w tej przestrzeni. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego MCADE może być najlepszą inwestycją roku.

Wielki krach krypto: rok 2022 był rokiem do zapomnienia

Po poważnym krachu kryptowalut w 2022 r. inwestorzy zaczynają się zastanawiać, gdzie może znajdować się dno bessy. Bitcoin (BTC) stracił już ponad 75% swojej wartości, podczas gdy wiele altcoinów, w tym Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB) i Avalanche (AVAX), ucierpiało z powodu 90% obniżki ceny od czasu osiągnięcia swoich najwyższych cen w 2021 r.

Krach kryptowalut miał katastrofalne skutki dla niektórych głównych graczy rynkowych, a FTX – druga co do wielkości giełda scentralizowana (CEX) w tamtym czasie – ogłosiła bankructwo w następstwie spadku cen i spowodowała jeszcze większy spadek całego rynku po upadku w listopadzie 2022 r.

Kapitulacja FTX była w dużej mierze spowodowana złym zarządzaniem finansami ze strony Sama Bankmana-Frieda (SBF) i defraudacją funduszy użytkowników przez Alameda Research, który był funduszem hedgingowym kontrolowanym przez SBF.

Po tym, jak niewypłacalność FTX i Alamedy stały się oczywiste na początku listopada, FTX wstrzymał wypłaty klientów. W rezultacie wszystkie kryptowaluty przechowywane na tej platformie zostały utracone i obecnie nie jest jasne, czy użytkownicy kiedykolwiek zobaczą ponownie swoje zasoby cyfrowe. Było to wyraźne przypomnienie nieodłącznych zagrożeń związanych z centralizacją, zwłaszcza w branży, w której wytyczne regulacyjne pozostają niejasne.

Katastrofa kryptowalut pochłonęła kilka poważnych ofiar, z których większość to platformy powiernicze pod scentralizowanym kierownictwem. FTX, Celsius Network , Three Arrows Capital, Voyager, a nawet w pewnym stopniu Terra Ecosystem przypominają, że samoopieka jest zdecydowanie najbezpieczniejszym sposobem przechowywania zasobów cyfrowych przez inwestorów podczas krachu kryptowalut.

Rynki niedźwiedzi nie trwają wiecznie, a Metacade może być teraz najlepszym zakupem

Pomimo krachu kryptowalut i trwającej bessy, na całym świecie wciąż jest wiele milionów inwestorów, którzy chcą kupować, gdy ceny są niskie. Jednym z najlepszych zakupów w tej chwili jest Metacade – jest to zupełnie nowy projekt, a rozgłos wokół niego zaczyna narastać i może on całkowicie uniknąć krachu na rynku krypto.

Metacade niedawno ogłosił rozpoczęcie presale swoich tokenów, przy czym w ciągu pierwszych kilku tygodni sprzedano 70% całeych dostępnych zasobów MCADE dla wczesnych inwestorów . Prawie 3.2 miliona dolarów wpłynęło dla projektu w ciągu pierwszych dziewięciu tygodni, przy czym przewiduje się duże zwroty z tej nowej platformy GameFi.

Czym jest Metacade?

Metacade to pierwsza arkada gier kierowana przez społeczność i największy tego typu projekt blockchain. Platforma ta będzie zawierać wiele różnych gier arkadowych play-to-earn ( P2E ), od klasycznych tytułów po nowości opracowane specjalnie dla arkady Metaverse.

Dążąc do tego, aby stać się centrum społecznościowym dla użytkowników Web3, Metacade już przyciąga znaczną liczbę obserwujących. Użytkownicy mogą odkrywać tam najnowsze trendy, poznawać wskazówki i sztuczki dotyczące różnych gier blockchain oraz mieć dostęp do wielu możliwości zarabiania bezpośrednio na platformie.

Jak działa MCADE?

Gracze mogą przechodzić przez nieskończone poziomy w różnych grach P2E, grając zwyczajnie lub rywalizując. Metacade będzie gospodarzem turniejów, w których gracze będą mogli rywalizować o szansę na wygranie głównych nagród wypłacanych w tokenach MCADE.

Metacade wprowadza również mechanikę Create2Earn, nagradzając swoją społeczność za udostępnianie informacji i tworzenie treści na platformie. Treści te mogą obejmować wersję alfa, recenzje gier, spostrzeżenia i interakcje z innymi użytkownikami – wszystko to generuje symboliczne nagrody dla twórcy treści.

Funkcja Work2Earn to kolejna metoda zarabiania krypto-dochodu w Metacade. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do płatnych ofert pracy, od pracy krótkoterminowej po pełnoetatowe stanowiska w firmach Web3. Metacade ma na celu wspieranie użytkowników, którzy chcą rozpocząć karierę w blockchain.

Metacade to (dosłownie) zmiana zasad gry

Metacade jest tworzony przez graczy dla graczy. Jednym z celów zespołu jest wspieranie przyszłości samych gier blockchain, przy czym program Metagrants jest narzędziem zachęcającym programistów do wprowadzania innowacji w tej przestrzeni.

Deweloperzy będą przedstawiać swoje propozycje, a społeczność będzie głosować, aby zdecydować, w które nowe gry najbardziej chcieliby zagrać. Zwycięskie propozycje otrzymają fundusze na wczesnym etapie za pośrednictwem Metagrantów i zostaną uruchomione w Metacade, co może pomóc wprowadzić zupełnie nowe gry do świata Web3 i rozwijać tę branżę.

Czy MCADE może osiągnąć 5 dolarów w 2023 roku?

Metacade zaczyna już nabierać rozpędu, pomimo kapitulacji FTX i krachu kryptowalut w 2022 roku. Projekt ten szybko wyprzedaje się w presale, a token MCADE wkrótce zostanie uruchomiony na zdecentralizowanych giełdach ( DEX ), cojeszcze bardziej zwiększy jego zasięg.

Eksperci przewidują wybuchową akcję cenową po tym, jak rynek podniesie się z krachu kryptowalut. Do 2025 roku MCADE może osiągnąć wartość 5 USD – jest to 250-krotny zysk od zakończenia presale.

Czy opłaca się kupić MCADE?

Presale MCADE to doskonała okazja inwestycyjna. Cena tego tokena wyniosła zaledwie 0,008 USD, a w presale cena ta stopniowo rośnie do 0,02 USD. Kapitulacja FTX nie miała wpływu na popyt na MCADE, a oczekuje się, że token ten będzie wyprzedany podczas każdej kolejnej fazy presale.

Aby uzyskać najlepszą możliwą cenę za MCADE, inwestorzy muszą działać szybko. W presale obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, a cena będzie rosła, gdy każda runda zostanie wyprzedana. Metacade wygląda na jeden z niewielu projektów, które mogą uniknąć bessy, co czyni go godnym dodatkiem do każdego portfela.