Czy Metacade może wyprzedzić przewidywania cenowe The Sandbox w 2023 roku i później?

The Sandbox stał się gwiazdą głównego nurtu w 2021 roku. Jednak po upadku SAND w 2022 roku wielu zastanawiało się, co przyniesie przyszłość dla tego projektu. W tym artykule przeczytasz przewidywania cenowe The Sandbox na lata 2023, 2025 i 2027 i dowiesz się, dlaczego Metacade może być znacznie lepszą inwestycją.

The Sandbox (SAND) przyciągnął kilka wielkich nazwisk

The Sandbox jest jednym z najlepszych tokenów metaverse na rynku, tuż obok Decentraland. Obecnie zajmujący 43. miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej, The Sandbox to wirtualny świat, który umożliwia użytkownikom tworzenie i zarabianie na swoich dziełach. The Sandbox pozwala graczom odkrywać swoją kreatywność dzięki wbudowanym narzędziom VoxEdit i Game Maker. Na przykład VoxEdit pozwala użytkownikom manipulować blokami (zwanymi wokselami) i generować wirtualne obiekty, które można wykorzystać podczas tworzenia doświadczeń w metaverse lub sprzedać za tokeny SAND.

Gracze mogą kupować i sprzedawać wirtualne działki reprezentowane przez LAND NFT. Pomimo trwającej bessy, działki LAND nadal regularnie przynoszą 1500 USD, osiągając nawet 16 000 USD na szczycie hossy w 2021 r. ( CoinGecko ). Biorąc pod uwagę liczbę znanych na całym świecie marek budujących się w metaverse The Sandbox, takich jak Gucci, Adidas, HSBC i Warner Music Group, wielu ekspertów było optymistycznych w swoich długoterminowych przewidywaniach cenowych The Sandbox.

Przewidywania cenowe dla The Sandbox (SAND) na 2023, 2025, 2027

Od początku 2023 r. SAND kosztuje 0,70 USD. Do końca 2023 roku prognozy cen The Sandbox przewidują jego wartość średnio na poziomie 2,50 USD, byłby to około 260% wzrost. Do 2025 r., zakładając, że wskaźniki adopcji Metaverse będą nadal rosły, SAND może osiągnąć 6,53 USD, nagradzając inwestorów, którzy teraz do niego dołączą, zyskami na poziomie około 830%. Do 2027 roku platforma ta prawdopodobnie będzie miała pokaźną bazę graczy. Przewidywania cenowe The Sandbox na rok 2027 stawiają go w okolicach 12 USD, co oznacza zwrot około 1600% dla dzisiejszych inwestorów.

Metacade (MCADE) ma być domem Web3 dla gier typu “graj, aby zarobić”

Metacade to platforma społecznościowa stworzona z myślą o grach Web3. Jej celem jest stanie się kompleksową platformą dla wszystkich gier metaverse i gier typu „graj, aby zarobić” (P2E), dającą graczom wszystkie narzędzia, których potrzebują, aby w pełni wykorzystać te rodzące się technologie. Oferuje wszystko, czego gracze mogą chcieć od centrum gier, w tym fora do dyskusji na temat najnowszych tytułów, tabele wyników pomagające znaleźć gry, w które warto zagrać, oraz miejsca do czytania najgorętszych wersji alfa P2E. Mówiąc najprościej, Metacade to miejsce, w którym będziesz mógł spędzać czas, dyskutować i uczyć się, jak osiągnąć przewagę w grach takich jak The Sandbox.

Jednak Metacade robi dodatkowy krok, aby zapewnić swoim graczom jak największą wartość, wykorzystując moc technologii blockchain. Na przykład gracze są nagradzani tokenem MCADE za każdym razem, gdy oferują wskazówki dotyczące gry, udostępniają dogłębne recenzje lub wchodzą w interakcję ze społecznością w inny sposób. Użytkownicy nie tylko bezpośrednio odczuwają korzyści płynące z ich wkładu, ale także inni gracze mogą wykorzystać udostępniane informacje na swoją korzyść – wszyscy więc wygrywają!

Oprócz regularnych turniejów, losowań nagród i konkursów, użytkownicy Metacade będą mogli nawet znaleźć pracę w Web3 dzięki tablicy ofert pracy i wydarzeń na platformie, która zostanie uruchomiona w 2024 roku. Najbardziej oczekiwany przez inwestorów Metacade jest program Metagrants. Metagranty umożliwiają społeczności wykorzystanie zasobów platformy poprzez finansowanie tworzenia najnowocześniejszych gier.

Metagranty przyznawane są bezpośrednio deweloperom według tego, który pomysł na grę zdobędzie najwięcej głosów w jednym z konkursów Metagrants. Gotowa gra jest następnie dodawana do wirtualnego salonu gier Metacade, który ma zostać zapełniony dziesiątkami tytułów wspieranych przez społeczność na przestrzeni lat.

Niektórzy doświadczeni inwestorzy zdali sobie sprawę z potencjału Metacade i rzucili się na presale MCADE. W ciągu 12 tygodni tysiące inwestorów kupiło tokeny MCADE o wartości około 6,7 miliona dolarów. To podniosło cenę MCADE z 0,008 USD do 0,014 USD.

Przewidywania cenowe dla Metacade (MCADE) na 2023, 2025, 2027

Pod koniec presale MCADE będzie wyceniony na 0,02 USD. Biorąc pod uwagę, że GameFi ma wystartować w 2023 roku, wyznaczono cele dla MCADE, aby osiągnąć 0,18 USD do końca roku – byłby to wzrost o 800% z 0,02 USD. Do 2025 r. rozwój Metacade zostanie zakończony i prawdopodobnie będzie on wtedy domem dla tysięcy graczy.

Wielu szacuje, że do końca 2025 r. MCADE będzie wart 0,43 USD, zwracając 2050% dla tych, którzy nie spóźnili się na presale. Analitycy przewidują także, że MCADE może być wart nawet 1,20 USD do 2027 r., zapewniając oszałamiające 5900% zysków w ciągu zaledwie czterech lat!

Metacade (MCADE) ma znacznie więcej miejsca na rozwój

Chociaż przewidywania cenowe The Sandbox z pewnością mają pewne podstawy, jasne jest, że to właśnie Metacade ma znacznie większy potencjał wzrostu. Wraz ze wzrostem zainteresowania metaverse i grami P2E, pojawi się zapotrzebowanie na przestrzeń społecznościową, a Metacade będzie gotowy do zaspokojenia tej potrzeby. Łącząc to z tokenem, który wciąż jest w presale, możesz ujrzeć jedną z największych okazji inwestycyjnych GameFi w 2023 roku i później.

Nie zapomnij, że MCADE jest obecnie wyceniony na $0.014. Prognozy opierały się wyłącznie na ostatecznej cenie w presale ($0,02), co oznacza, że Twój potencjał zysku może być znacznie wyższy niż tutaj podano, jeśli dołączysz do tego projektu po dzisiejszych cenach. Jeżeli zastanawiasz się nad inwestycją w The Sandbox, może warto spojrzeć na presale Metacade.

Możesz kupić The Sandbox (SAND) na eToro tutaj .