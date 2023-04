Czy Ripple może wzrosnąć po pozytywnym orzeczeniu SEC? Porównanie prognoz cen Metacade i XRP na lata 2023-2030.

Przewidywania cenowe XRP ucierpiały ostatnio po tym, jak jego spółka macierzysta, Ripple, była przedmiotem głośnego procesu sądowego z amerykańskimi organami regulacyjnymi. Jednak ostatnie wiadomości, jakie wyszły na jaw mogą poprawić długoterminowe perspektywy Ripple i XRP.

W innym miejscu w Web3 firma Metacade (MCADE) ogłosiła, że zostanie uruchomiona na kilku giełdach zasobów cyfrowych po dużym sukcesie podczas presale swoich tokenów MCADE. Inwestorzy są optymistami co do przyszłości zarówno XRP, jak i MCADE – ale który z tych tokenów jest obecnie najlepszym zakupem?

Bycze zmiany dla Ripple i Metacade

Ripple (XRP) otrzymał pozytywne wieści dotyczące toczącej się sprawy sądowej z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). SEC wniosła oskarżenie przeciwko Ripple w 2020 r. na podstawie, że XRP, cyfrowy zasób stworzony przez Ripple, jest niezarejestrowanym papierem wartościowym, a nie kryptowalutą.

Monica Long, prezes Ripple, powiedziała CNBC, że ma „wielką nadzieję” , iż proces SEC zakończy się pozytywnie jeszcze w 2023 roku. Te pozytywne wieści spowodowały gwałtowny wzrost ceny XRP, ponieważ token ten wspiął się ponad 30%. w ciągu jednego dnia.

Długoterminowe przewidywania cenowe XRP poprawiły się z powodu ostatnich plotek. Tymczasem Metacade nadal robi wielkie postępy, ponieważ ogłosił, że token MCADE zostanie wydany na UniSwap 6 kwietnia.

Metacade jest świeżo po bardzo udanej presale, podczas której zebrał $16.35m od inwestorów krypto na swoim wczesnym etapie. Po UniSwap IDO nastąpią dwie notowania CEX: Bitmart w kwietniu i MEXC na początku maja.

Co to jest XRP?

XRP to cyfrowy zasób stworzony przez amerykańską firmę FinTech o nazwie Ripple Labs. Token ten został zaprojektowany jako pomost dla transakcji międzynarodowych, oferując szybką i tanią alternatywę dla tradycyjnych metod płatności.

XRP jest zbudowany na zdecentralizowanej sieci, która nie jest kontrolowana przez żaden podmiot. Chociaż może być on używany przez instytucje finansowe do zapewniania natychmiastowej płynności w transakcjach transgranicznych, XRP jest również rodzimą walutą XRP Ledger. Ta zdecentralizowana sieć blockchain może wspierać rozwój zdecentralizowanych aplikacji (dApps).

Przewidywania cenowe dla XRP: Czy XRP może osiągnąć 1 USD w 2023 r.?

Powszechnie uważa się, że pozytywny wynik sprawy sądowej Ripple z SEC spowoduje ogromną presję na zakup tokena XRP. Kryptowaluta ta posiada użyteczność w świecie rzeczywistym, a jej sieć została już przyjęta przez duże instytucje finansowe, w tym The Bank of England i Santander.

Długoterminowa prognoza ceny XRP zakłada XRP na 4,20 USD, o ile sprawa SEC zakończy się pozytywnie w najbliższej przyszłości. W 2023 r. inwestorzy mogą spodziewać się znacznej akcji cenowej, ponieważ krótkoterminowa prognoza ceny XRP jest ukierunkowana na poziom oporu 1 USD.

Co to jest Metacade?

Metacade to wszechstronna platforma GameFi oferująca największą kolekcję gier arkadowych typu „graj, aby zarobić” (P2E) w blockchainie. Podczas gdy większość platform GameFi oferuje doświadczenie tylko jednej gry, Metacade zapewnia swoim graczom szeroki wybór wraz z hojnym potencjałem nagród w postaci krypto.

Metacade ma również na celu stać się głównym centrum dla użytkowników Web3, wprowadzając kilka unikalnych mechanizmów zarabiania do metaverse. Projekt ten przenosi mechanikę P2E na wyższy poziom i może służyć zarówno inwestorom, przedsiębiorcom, jak i graczom dzięki swojej szerokiej ofercie blockchain.

Jak działa MCADE?

Token MCADE służy do nagradzania graczy w salonie gier metaverse. Posiadacze tokenów mogą również obstawić MCADE na platformie, aby uzyskać pasywny przychód i głosować nad propozycjami zarządzania, aby pomóc osiągnąć konsensus w projekcie kierowanym przez społeczność.

Ta arkada metaverse zaoferuje entuzjastom gier blockchain zarówno swobodną, jak i rywalizacyjną rozgrywkę. Gracze mogą grać solo i zdobywać nagrody, próbując pobić swój najlepszy wynik lub dołączyć do płatnych turniejów, aby mieć szansę na wygranie znaczących nagród krypto.

Metacade będzie również nagradzać twórców treści dla społeczności za pośrednictwem funkcji Create2Earn. Ten element platformy będzie nagradzał użytkowników tokenami MCADE, gdy będą oni publikować recenzje gier, udostępniać wersje alfa i wchodzić w interakcje z postami innych członków społeczności.

Projekt ten będzie reklamował otwarte stanowiska za pośrednictwem giełdy pracy krypto w ramach funkcji Work2Earn. Work2Earn połączy użytkowników blockchain z płatnymi posadami w niektórych z najgorętszych start-upów Web3, a nawet może obejmować jednorazowe wydarzenia, takie jak testowanie nowych gier P2E, zanim zostaną one oficjalnie wydane.

Czy MCADE może osiągnąć 0,50 USD w 2023 roku?

Presale tokena MCADE stworzyła znaczny rozmach dla tego nowego projektu, który ma przynieść znaczące zwroty ze swojego obecnego poziomu cen. MCADE wkrótce pojawi się na różnych giełdach zasobów cyfrowych po tym, jak w presale cena tokena wzrosła z 0,008 USD do 0,02 USD.

Oczekuje się, że do końca 2023 roku MCADE osiągnie poziom cenowy 0,50 USD – byłby to 25-krotny wzrost od końca presale jego tokenów. Spekulanci są w przeważającej mierze optymistyczni co do przyszłych perspektyw tego projektu, ponieważ posiada on wyjątkową wartość w ramach ruchu GameFi i rozległą użyteczność jako natywny token.

Przewidywania cenowe MCADE vs. XRP: Który token warto kupić?

Ponieważ proces SEC zbliża się do końca, przewidywania cenowe XRP mogą eksplodować w nadchodzących miesiącach i latach. Z drugiej strony MCADE to jeden z najbardziej ekscytujących nowych projektów w przestrzeni GameFi i wysoce przełomowy rozwój dla szerszej branży gier.

Prognozy cenowe zarówno dla MCADE, jak i XRP przewidują znaczące zwroty z ich obecnych poziomów cen. Metacade prawdopodobnie przyniesie wyższy procentowy zwrot ze względu na to, że projekt ten znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Nadchodzące notowania giełdowe mogą być idealnym momentem na dodanie MCADE do długoterminowego portfela inwestycyjnego.