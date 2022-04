Notowania Shiba Inu są ostatnio rozczarowujące. Moneta spadła o ponad 75% w stosunku do swojego rekordowego poziomu, co dało jej kapitalizację rynkową w wysokości ponad 12 miliardów dolarów. W rezultacie jest to 15. największa kryptowaluta na świecie. Wśród traderów często pojawia się pytanie, czy Shiba Inu jest dobrą inwestycją. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego uważamy, że SHIB może zapewnić sowite zyski.

Przeczytaj więcej o tym jak kupić Shiba Inu .

SHIB jest tokenem ERC-20

Shiba Inu jest znana z powiązania z Dogecoinem. W istocie, moneta ta została stworzona, aby stać się lepszą alternatywą dla DOGE. Jednak te dwie monety różnią się diametralnie. Po pierwsze, DOGE jest zbudowana od podstaw przy użyciu technologii proof-of-work. Jej fundamenty są podobne do Bitcoina, co oznacza, że każdy może ją wydobywać.

Shiba Inu jest natomiast tokenem ERC-20. Oznaczenie to stanowi standard dla inteligentnych kontraktów budowanych na Ethereum. W związku z tym Shiba Inu nie posiada własnej technologii bazowej i oznacza, że korzysta z technologii dostarczanej przez Ethereum.

To dobra cecha, biorąc pod uwagę, że Ethereum znajduje się obecnie w okresie modernizacji, w którym jego twórcy przechodzą z platformy proof-of-work na platformę proof-of-stake. Połączenie Beacon Chain i obecnego Ethereum nastąpi w trzecim kwartale 2022 roku. Fuzja ta sprawi, że Shiba Inu będzie szybsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

Shiba Inu to nie tylko memiczna moneta

Jedną z głównych obaw, jakie wiele osób ma wobec Shiba Inu, jest to, że jest to sieć bez żadnej wartości użytkowej. Tak było w momencie jej powstania, ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy sytuacja zmieniła się diametralnie. Twórcy sieci zwiększyli jej użyteczność, starając się uczynić z niej bardziej użyteczną platformę.

Jeden z najbardziej użytecznych produktów znany jest jako ShibaSwap. Jest to platforma zdecentralizowanych finansów (DeFi), która umożliwia ludziom wymianę tokenów, kupno i sprzedaż tokenów niewymienialnych, a nawet inwestowanie w celu uzyskania zysków.

ShibaSwap jest stosunkowo młodym produktem, którego całkowita wartość zablokowana (TVL) wynosi ponad 70 milionów dolarów. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena Shiba Inu będzie rosła wraz z rozwojem tego ekosystemu. Istnieje możliwość, że będzie on zwyżkował ze względu na popularność Shiba Inu wśród traderów.

Dlatego uważamy, że Dogecoin i Shiba Inu mają podobną relację jak Ethereum i Binance. Podczas gdy Bitcoin jest używany głównie do płatności, Ethereum ma dodatkową wartość użytkową.

Istnieje możliwość stakowania Shiba Inu

Staking to proces, w którym inwestor może uzyskać zwrot za samo zdeponowanie swoich monet na giełdzie. Dogecoin nie może być stakowany z powodu swojej budowy. Możliwe jest jednak zarabianie na stakowaniu Shiba Inu.

Jedną z najłatwiejszych metod zarabiania tych zwrotów jest użycie Shiba Swap. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę i wybrać opcję „zakop”. Idea jest taka, że kiedy zakopujesz swojego SHIB-a, zarabiasz proporcjonalnie do swojego wkładu do puli.

Po zakopaniu otrzymasz xSHIB, który reprezentuje Twój udział w zysku. Nagrody te są następnie wypłacane co tydzień. W momencie pisania tego tekstu, APY za staking Shiba Inu wynosi 5,50%, co jest rozsądną wartością.

Shiba Inu jest znana ze swoich powrotów

Kolejnym powodem, dla którego uważamy, że Shiba Inu jest dobrą inwestycją, jest fakt, że moneta ta jest znana z powrotów. Kiedy Shiba Inu została uruchomiona, jej cena początkowo skoczyła do wysokiego poziomu 0,000040 USD. W tym czasie większość ludzi porównywała ją do Dogecoina, który przeżywał wtedy swój najlepszy okres w historii.

Jednak zyski te były krótkotrwałe, ponieważ cena monety spadła o ponad 90% i osiągnęła najniższy w historii poziom 0,0000055 USD. W tym czasie większość ludzi, w tym ja, uważała, że moneta znalazła się na krawędzi upadku. Sytuacja zmieniła się w październiku 2021 roku, kiedy moneta osiągnęła rekordowy poziom 0,000090 USD. Oznacza to, że moneta zawsze może powrócić.

Historia jest pełna monet, które gwałtownie spadły, a następnie odbiły się od dna. Na przykład w 2020 roku Bitcoin spadł z ponad 13,000 USD do 3,500 USD, gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19. Choć większość ludzi spodziewała się, że jego cena będzie nadal spadać, to jednak odbiła się od dna i osiągnęła rekordowy poziom bliski 70,000 USD.

Krach Shiba Inu nie jest odosobniony

Co więcej, Shiba Inu jest dobrą inwestycją, ponieważ jej obecny krach nie jest odosobnionym przypadkiem. Po pierwsze, większość monet od miesięcy znajduje się w trendzie spadkowym ze względu na utrzymujące się obawy związane z jastrzębią decyzję Rezerwy Federalnej . Warto zauważyć, że inne aktywa, takie jak akcje, również mocno się załamały, a Nasdaq 100 spadł o ponad 10% od swojego maksimum z początku roku.

Jest to dobra wiadomość, ponieważ historycznie rzecz biorąc, silne trendy spadkowe nie trwają wiecznie. Spodziewam się, że Shiba Inu i inne monety odbiją się, gdy zakończy się wyprzedaż akcji. Ponadto, SHIB ma doskonały stosunek ryzyka do zysku, ze względu na to, jak tanio jest notowany.