Dla inwestorów kryptowalutowych rok 2022 był jednym z tych, o których należy zapomnieć.

Ale nawet wśród całego bólu, fani Solany zostali zranieni bardziej niż większość. Na początku 2022 roku Solana była piątą co do wielkości kryptowalutą na świecie z kapitałem rynkowym wynoszącym 54,5 miliarda dolarów. Dziś zajmuje szesnaste miejsce w rankingu, zrzuciwszy ponad 95% od swojego szczytu, wartego obecnie 4,4 miliarda dolarów.

Po pierwsze, to co oczywiste. W ciągu ostatniego roku klimat makro zmienił się niepomiernie. Po dekadzie stóp procentowych na podstawowym poziomie i swobodnego przepływu pieniędzy, Rezerwa Federalna wyłączyła korki.

I tak po raz pierwszy w krótkiej historii kryptowaluty stanęły w obliczu rynku niedźwiedzia w szerszej gospodarce. Podczas gwałtownej hossy w poprzedniej dekadzie wszystko, co ma puls, cieszyło się zawrotnymi zyskami. Ale teraz impreza się skończyła.

To powiedziawszy, wykres Solany w stosunku do Bitcoina pokazuje, jak wyraźne były słabe wyniki.

Pierwszym problemem są ciągłe awarie. Pisałem w czerwcu o tym, jak Solana przypomina mi moje zepsute słuchawki. Wiecie, świetnie, gdy działają, ale biorąc pod uwagę, że muszę ciągle przekręcać słuchawkę, odłączać i podłączać, żeby posłuchać muzyki, to nie są dla mnie zbyt dobre.

Solana jest jak te słuchawki. Przez pewien czas napinała swój wiodący na rynku TPS i tanie opłaty za gaz, pozycjonując się jako „zabójca ETH”, i w wyniku tego cieszyła się napływem zainteresowania i wzniosłymi zyskami podczas pandemii.

Oczywiście, jak powiedziałem powyżej, było to w okresie ekspansji wszystkich ryzykownych aktywów, a due diligence w przestrzeni kryptowalutowej altcoinów nie było dokładnie tak szczegółowe, jak powinno być. Pod maską Solany były – i są – poważne problemy, ponieważ przestoje trwały w nieubłaganym tempie.

Zadajcie sobie pytanie – jak przydatny jest blockchain, jeśli często ulega awarii?

W tym artykule z czerwca napisałem, że „jestem już trochę zmęczony używaniem słów 'potencjalny’, 'mógłby’ i 'być może’, gdy chodzi o omawianie Solany”. Od tego czasu cena spadła o kolejne 70%, a rynek wydaje się rezygnować z nadziei na osiągnięcie sukcesu przez Solanę.

Wzrost znaczenia warstwy 2 zagraża również podstawowym założeniom Solany, atakując jej główny przypadek użycia. Projekty warstwy 2 działają, co jest prostym stwierdzeniem, że Solana po prostu nie może teraz argumentować za siebie.

Eh. W ciągu ostatniego miesiąca ciężko było mówić o czymkolwiek związanym z kryptowalutami i nie wspomnieć o złotym rycerzu, który zmienił się w złoczyńcę, czyli Sama Bankmana-Frieda. Ale niestety, jego upadek miał tragiczne konsekwencje dla Solany.

Zhańbiony założyciel FTX był zagorzałym wczesnym zwolennikiem Solany, a token pojawił się nawet w szeroko nagłośnionym bilansie FTX, gdy desperacko szukał inwestorów w ostatniej chwili. W rzeczywistości Bankman-Fried był największym zwolennikiem Solany.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021