Czy Terra (LUNA) powróci jeszcze kiedyś do poziomu 120 USD?

W ciągu ostatnich dwóch tygodni cykl wiadomości na temat kryptowalut został w dużej mierze zdominowany przez Terra (LUNA). Moneta ta przeszła z pierwszej dziesiątki najbardziej wartościowych aktywów kryptowalutowych do pozycji poniżej 200. Wszystko to wydarzyło się w ciągu kilku dni. Czy platforma stablecoin kiedykolwiek powróci do czasów swojej świetności? Oto kilka najważniejszych informacji:

W ciągu ostatniego tygodnia Terra dosłownie splajtowała.

Moneta znalazła się na najniższym poziomie w historii, aczkolwiek zaobserwowaliśmy niewielkie ożywienie.

Obecnie LUNA podlega ogromnej zmienności, a jej dzienne wahania sięgają nawet 50%.

Źródło danych: Tradingview

Czy Terra kiedykolwiek powróci do poziomu 120 USD?

Terra (LUNA) zawsze była postrzegana jako śmietanka na torcie, jeśli chodzi o kryptowaluty. Należała do dziesięciu największych aktywów na rynku i przez długi czas jej wartość przekraczała 100 USD. Jednak po okresach spadków, w 2022 roku moneta osiadła na poziomie około 40 USD.

Jednak cała ta wartość została zniweczona po tym, jak stablecoin UST powiązany z dolarem amerykańskim stracił swoje powiązanie. LUNA uległa załamaniu i obecnie jest sprzedawana za grosze. Powrót do chwały nie będzie jednak taki prosty. Chociaż w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano pewne niewielkie ożywienie, wokół LUNA jest tak wiele zmienności, że nie można z całą pewnością stwierdzić, czy powróci.

Poza tym wiele rzeczy, które muszą się wydarzyć, aby dać LUNA szansę, jeszcze się nie wydarzyło. UST jest wciąż pozbawiony powiązania, a społeczności Terra kończą się sposoby obrony stablecoina. Cudem byłoby, gdyby LUNA powróciła do poziomu 10 USD, nie mówiąc już o 120 USD.

Czy warto kupić LUNA?

Na razie można handlować LUNA, ale nie należy jej trzymać. Jak wspomniano powyżej, z powodu wysokiej zmienności, moneta podlega dzikim wahaniom.

Daje to krótkoterminowym inwestorom spekulacyjnym szansę na duże zyski. Jednak w dłuższej perspektywie LUNA jest obecnie zbyt ryzykowna.