Tokeny społecznościowe są jedną z wielu warstw metaverse (coś, o czym pisałem całkiem niedawno).

Niektórzy twierdzą, że struktura oparta na blockchainie może być lepszym systemem, w którym zarówno twórcy, jak i konsumenci biorą większy kawałek tortu niż obecny system zdominowany przez dużych graczy, takich jak Meta, TikTok i tak dalej.

P00ls jest jedną z platform mających nadzieję, że Web3 zakłóci przestrzeń. Mają platformę, która pozwala twórcom i markom uruchamiać własne tokeny społecznościowe i dystrybuować je do swoich społeczności, stając się walutami dla każdego odpowiedniego ekosystemu.

Dziś przeprowadzamy wywiad z CEO P00LS, Hugo Renaudinem, zadając kilka pytań, które wynikają z ambitnego projektu, jak również pytając o ich nowo uruchomiony Creator World i token.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds wydaje się być interesującą koncepcją. Jaki jest Wasz plan, aby przyciągnąć do niego użytkowników, zamiast konkurencji, która istnieje w przestrzeni z podobnymi protokołami?

Myślę, że kluczem jest tutaj to, że budujemy dla fanów, a nie dla spekulantów, podczas gdy poprzednia generacja platform tokenów fanowskich była dość mocno ukierunkowana na traderów kryptowalut i spekulantów. Oznacza to, że koncentrujemy się na tworzeniu doświadczeń dla ludzi, aby zarabiać (vs kupować) i używać (vs sprzedawać) tokenów społecznościowych swoich ulubionych twórców, aby uzyskać dostęp do znaczących doświadczeń i interakcji. Kiedy myślisz o Creator Worlds, to właśnie tam dochodzi do interakcji między społecznością a twórcą i gdzie ludzie mogą łatwo wykorzystać swoje tokeny społecznościowe, aby uzyskać użyteczność. Jest to centrum relacji między fanami a twórcami, gdzie token społecznościowy pozwala na odblokowanie poziomów uczestnictwa i zaangażowania społeczności, których nie widać w podobnych protokołach tokenów fanowskich, czy nawet na platformach mediów społecznościowych Web2.

CJ: Biorąc pod uwagę, że duża część mediów społecznościowych i strony tworzenia treści w internecie jest kontrolowana przez duże firmy (TikTok, Meta itp.), czy uważasz, że ich wpływ i efekty sieciowe mogą w przyszłości przełożyć się na przestrzeń Web3? Na przykład, co powstrzymałoby Metę przed uruchomieniem scentralizowanej wersji czegoś takiego jak Creator Worlds?

Masz rację, stare platformy Web2 mają przewagę nad konkurencją, ponieważ mają już masową publiczność i bazę użytkowników. Niektóre z nich odniosły wielki sukces, przechodząc do Web3, tak jak Reddit, który stworzył miliony portfeli dla swoich użytkowników.

To powiedziawszy, dla Meta i Tiktok stworzenie tokenów społecznościowych byłoby całkowicie sprzeczne z ich obecnym modelem. Kiedy myślisz o tym, co może zrobić token społecznościowy, jest to niesamowity sposób na poznanie i bezpośrednią interakcję ze społecznością fanów. Jeśli uruchomisz token społecznościowy i rozprowadzisz go wśród swoich fanów, wiesz, kim są Twoi najbardziej zaangażowani fani (mają dużo tokenów) i możesz wejść z nimi w bezpośrednią interakcję (na przykładpoprzez światy P00LS lub kanał Discord z tokenami). Z drugiej strony model biznesowy Mety i Tiktoka polega na tym, że twórcy i marki płacą za te informacje.

Interesujące jest to, że możemy faktycznie wykorzystać Metę i Tiktok do tworzenia wartości i znaczących interakcji dla tokenów społecznościowych. Możemy wykorzystać te platformy do dostarczania treści bezpośrednio do posiadaczy social tokenów. Na przykład właśnie uruchomiliśmy prywatne konto na Instagramie dla jednego z naszych twórców, niejakiego Hugo Comte, które jest dostępne tylko poprzez posiadanie niektórych z jego tokenów społecznościowych.

CJ: Czy trudno jest uruchomić zerozeroDEX , jeśli chodzi o początkowe przyciągnięcie płynności?

Właściwie jesteśmy zadowoleni z uruchomienia naszego DEX z niską płynnością! Sposób, w jaki wyobrażamy sobie zdrowy cykl życia tokena społecznościowego, to na początku uruchomienie go z zerową płynnością i sprawienie, że będzie można na nim zarobić tylko dzięki zaangażowaniu i iteracji społeczności, a następnie stopniowe wprowadzanie coraz większej płynności.

Jesteśmy teraz na wczesnym etapie, więc nie potrzebujemy zbyt dużej płynności, ponieważ fani zawsze mogą zarobić na swoje tokeny społecznościowe. Stawiamy na to, że wraz z rozwojem tych społeczności wzrośnie popyt, który w naturalny sposób będzie napędzał płynność.

CJ: Token P00LS został niedawno uruchomiony wśród rynku niedźwiedzia. Jak trudno było próbować budować podczas gdy rynek się załamał w tym roku?

Myślę, że jest to o wiele lepszy czas na wprowadzenie na rynek niż wprowadzenie na rynek w szczycie hossy, a teraz posiadanie tokena po znacznie niższej cenie niż cena wprowadzenia na rynek.

To powiedziawszy, uwielbiam budować na rynkach niedźwiedzia. Ludzie są o wiele bardziej skupieni na budowaniu niż spekulowaniu, a ludzie w społeczności są tutaj na dłuższą metę, a nie tylko na krótkoterminowe spekulacje.

CJ: Większość tokenów społecznościowych spadła o ponad 90%. W poprzednich rynkach niedźwiedzia wiele monet o niskiej płynności spadło tak bardzo, że nigdy nie odzyskały swoich szczytów – czy myślisz, że w tym przypadku będzie podobnie?

Ponownie, poprzednia generacja tokenów społecznościowych została zbudowana dla spekulantów i traderów kryptowalut, a my skupiamy się na fanach. To robi ogromną różnicę: niezależnie od cen tokenów, zawsze będą fani zarabiający na tokenach poprzez zaangażowanie i używający ich, aby uzyskać dostęp do narzędzi i doświadczeń, które pozwalają im być bliżej swoich ulubionych twórców.

To nigdy się nie zmieni niezależnie od ceny tokena i dlatego kładziemy taki nacisk na przyjęcie tokenów społecznościowych przez prawdziwych fanów, a nie spekulantów.

CJ: Czy kiedykolwiek rozważaliście działanie bez natywnego tokena? Na przykład, czy rozważaliście użycie $ETH do handlu przeciwko tokenom twórców, zamiast natywnego tokena P00Ls?

Nie. Od samego początku chcieliśmy zbudować społeczność i wspólną przyszłość, w której możemy uczynić użytkowników i twórców interesariuszami naszego protokołu na tym samym poziomie, co nasz zespół lub nasi inwestorzy. Do tego potrzebny jest token, ponieważ w przeciwnym razie bylibyśmy jedynie kolejną firmą Web2!