Obecnie istnieją tysiące kryptowalut. CoinGecko śledzi 13,000 z nich, podczas gdy CoinMarketCap śledzi ponad 18,000 z nich. Ethereum jest drugą co do wielkości kryptowalutą z kapitalizacją rynkową wynoszącą ponad 367 miliardów dolarów. Jest to również jedna z najpopularniejszych kryptowalut na świecie. Jeśli więc zastanawiasz się, czy powinieneś kupić Ethereum, oto najważniejsze kwestie do rozważenia.

Ethereum przechodzi transformację

Jedną z najważniejszych rzeczy, o których musisz wiedzieć, gdy inwestujesz w Ethereum, jest to, że przechodzi ono transformację.

Po pierwsze, Ethereum jest platformą typu proof-of-work (PoW), która umożliwia deweloperom tworzenie projektów blockchain. Będąc kryptowalutą PoW oznacza to, że wszystkie monety są generowane poprzez wydobycie.

Podobnie jak w przypadku Bitcoina, proces ten jest zazwyczaj bardzo kosztowny i nieefektywny. Dlatego deweloperzy pracują obecnie nad ETH 2.0, który przekształci ją w sieć typu proof-of-stake (PoS).

Celem tej zmiany jest uczynienie jej szybszą i bardziej energooszczędną. Zamiast skomplikowanych minerów, system będzie wykorzystywał walidatory do weryfikacji transakcji.

Proces transformacji trwa, a analitycy spodziewają się, że połączenie Ethereum z łańcuchem Beacon nastąpi w trzecim kwartale 2022 roku. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że cena Ethereum będzie rosła do czasu połączenia i po nim.

Ethereum będzie posiadało mechanizm shardingu

Kolejną rzeczą, którą należy wiedzieć o Ethereum, jest to, że sieć będzie korzystać z mechanizmu shardingu. Jest to technologia, która została po raz pierwszy wprowadzona przez Zilliqa. Idea jest stosunkowo prosta. Zamiast przetwarzać w sieci bloki wszystkich rozmiarów, dzieli się je na mniejsze części, zwane shardami.

Celem stosowania shardingu jest znaczne przyspieszenie i zwiększenie skalowalności sieci blockchain. W rezultacie sharding pomoże zwiększyć ogólną szybkość sieci z mniej niż 20 transakcji na sekundę (tps) do ponad 1000.

Zilliqa, pierwsza sieć, w której zastosowano sharding, ma obecnie ponad 2500 tps. Inne sieci, takie jak Near Protocol i Elrond, które stosują sharding, obsługują tysiące transakcji na sekundę.

Mechanizm shardingu zostanie zintegrowany z siecią po połączeniu Ethereum i łańcucha beacon w czerwcu tego roku. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że po połączeniu sieć odnotuje większą aktywność.

Ethereum dobrze radzi sobie z konkurencją

Jeśli rozważasz inwestycje w Ethereum, należy pamiętać, że sieć ta musi stawić czoła silnej konkurencji. Spotyka się ona z silną konkurencją ze strony innych sieci blockchain, które mają większe prędkości, niższe koszty i większą interoperacyjność.

Istnieje wiele projektów blockchain, które dążą do tego, aby stać się domyślną platformą dla deweloperów. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa główne rodzaje tych sieci: warstwa 1 i warstwa 2.

Warstwa 1 to projekt, który jest budowany od podstaw, aby pomóc programistom w tworzeniu aplikacji. Przykładami takich sieci są między innymi Avalanche, Solana, BNB Chain, Cronos i Near Protocol.

Z kolei sieci warstwy 2 są budowane z myślą o przyspieszeniu i zwiększeniu szybkości działania aplikacji Ethereum. Są to po prostu sidechainy, które korzystają z Ethereum, ale dokonują transakcji poza Ethereum. Niektóre z tych sieci to między innymi Polygon, Mina Protocol, Immutable X i Loopring.

Mimo że Ethereum ma silną konkurencję, udało mu się utrzymać udział w rynku. Dobrym tego przykładem jest branża zdecentralizowanych finansów (DeFi). Sektor ten stara się zakłócić funkcjonowanie tradycyjnych finansów, wprowadzając produkty takie jak pożyczki, inwestycje i handel. Jednymi z najważniejszych aplikacji zbudowanych przy użyciu Ethereum są między innymi AAVE, Curve i Uniswap.

Całkowita wartość Ethereum (TVL) wynosi ponad 116 miliardów dolarów. Oznacza to, że jego dominacja na rynku wynosi 55,3%, przy czym wartość TVL wszystkich aplikacji DeFi wynosi ponad 211 miliardów dolarów.

Ethereum ma również wiodący udział w rynku w branży NFT. Choć w tej dziedzinie funkcjonuje wiele platform blockchain, to Ethereum zajmuje wiodącą pozycję. Na przykład, wykorzystano ją do zbudowania największych NFT na świecie, takich jak między innymi Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Imposters Genesis Aliens, CloneX i Cryptopunks.

Ethereum jest oferowane przez większość giełd

Kolejną rzeczą, o której warto wiedzieć, chcąc kupić Ethereum, jest to, że jest to jedna z najłatwiejszych monet do kupienia. Dzieje się tak dlatego, że jest ona szeroko oferowana przez wiele giełd i platform finansowych. Na przykład, Ethereum jest oferowane przez wszystkie giełdy, od tak znanych marek jak Coinbase i Kraken po mniejsze, jak CEX i Gate.

Po drugie, jest on oferowany przez różne portfele internetowe, takie jak PayPal, Skrill i Revolut. Wszystko, co musisz zrobić, to mieć pieniądze na swoim koncie, a następnie zrealizować transakcję. W większości przypadków proces zakupu i przechowywania monety trwa mniej niż 5 minut.

Po trzecie, możesz kupić Ethereum za pośrednictwem jednego z najpopularniejszych brokerów Forex i CFD. Firmy te pozwalają kupować cyfrowe monety z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kontrakt CFD to po prostu aktywo finansowe, które śledzi cenę Ethereum.

Możliwość stakowania Ethereum 2.0

Ponadto, podobnie jak w przypadku wielu innych tokenów typu proof-of-stake, istnieje możliwość stakowania drugiej wersji Ethereum. Stakowanie to proces polegający na zakupie kryptowaluty i przekazaniu jej jednemu z walidatorów. W ten sposób co miesiąc będziesz otrzymywać pewną kwotę pieniędzy. Według Staking Rewards, inwestorzy stakują Ethereum na kwotę ponad 32 miliardów dolarów. Uzyskują oni stopę APY w wysokości około 8%, co sprawia, że jest to dobra inwestycja.