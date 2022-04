Czy warto kupić Gala? 3 rzeczy, które warto rozważyć

W ciągu ostatnich kilku lat branża gier komputerowych odnotowała silny wzrost. Przemysł ten jest w dużym stopniu zdominowany przez duże firmy, takie jak Microsoft i Take-Two Interactive. Spółki te generują każdego roku miliardy dolarów dzięki zakupom gier, subskrypcjom i mikrotransakcjom. Gala Games to projekt oparty na technologii blockchain, który ma na celu wstrząśnięcie sektorem gier. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym rzeczom, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie tokena GALA.

Gala Games to zdecentralizowana platforma do gier

Większość gier, w które obecnie się gra, ma charakter scentralizowany. Oznacza to, że twórcy gier podejmują wszystkie decyzje i zarabiają całość pieniędzy. Są oni również zorientowani na zysk, co oznacza, że ich motywacją jest zarobienie jak największej ilości pieniędzy. W rezultacie większość graczy nienawidzi swoich dostawców gier. Na przykład EA Sports, właściciel marki FIFA, jest jedną z najbardziej znienawidzonych firm na świecie.

Właśnie dlatego Gala Games ma nadzieję zmienić ten stan rzeczy, tworząc platformę, na której twórcy tworzą swoje gry i pozwalają ludziom grać w nie w większości za darmo. Właścicielami sieci są jej członkowie, którzy posiadają token GALA. Istnieją dwa główne sposoby zakupu tokena GALA. Po pierwsze, można go kupić na scentralizowanej giełdzie, takiej jak Coinbase i Binance. Alternatywnie, można być właścicielem i operatorem węzła. Będąc nim, użytkownik będzie otrzymywał codzienne wypłaty z sieci.

Użytkownicy Gala Games stworzyli już popularne gry. Niektóre z najpopularniejszych tytułów na platformie to między innymi Spider Tanks, The Walking Dead, Legends Reborn, Town Star i Mirandus. Deweloperzy nieustannie tworzą kolejne gry w ramach ekosystemu.

Moneta GALA jest wykorzystywana zarówno do zarządzania ekosystemem Gala, jak i do dokonywania w nim zakupów. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 1,2 miliarda dolarów, co czyni ją czwartą co do wielkości monetą gamingową na świecie, po Axie Infinity, Decentraland i Sandbox.

Rośnie liczba gier, w których można zarobić

Kolejną rzeczą, o której musisz wiedzieć, jest to, że branża gier play-to-earn jest duża i szybko się rozwija. Analitycy uważają, że przemysł ten jest dopiero w powijakach i że coraz więcej deweloperów i użytkowników będzie się nim interesować. To wyjaśnia, dlaczego kryptowaluty takie jak Axie Infinity, Decentraland i Sandbox osiągnęły miliardowe wyceny.

W jednym z ostatnich badań oszacowano, że w 2024 roku wartość branży przekroczy 250 miliardów dolarów. Jest to bardzo wysoka wartość jak na sektor, który jeszcze kilka miesięcy temu był w powijakach.

Gala jest wiodącym graczem w dziedzinie NFT

Co więcej, Gala stała się wiodącym graczem w branży tokenów niewymienialnych (NFT). Idea, która za tym stoi, jest bardzo prosta. Za pomocą platformy Gala można tworzyć własne tokeny NFT, a następnie sprzedawać je na rynku. Większość NFT w ekosystemie pochodzi z istniejących gier, takich jak TownStar i The Walking Dead. Transakcje w tym ekosystemie są obsługiwane za pomocą tokena Gala.

W 2022 roku platforma Gala Games zmniejszy niektóre z wyzwań związanych z ekosystemem, wprowadzając na rynek swój własny produkt, znany jako Gala Chain. Łańcuch ten stanie się integralną częścią ekosystemu, zmniejszając całkowity koszt, jaki ludzie ponoszą w sieci. Ułatwi on również tworzenie własnych gier w ekosystemie.

Czy Gala to dobra inwestycja?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy moneta Gala okazała się złą inwestycją. Jej cena spadła o ponad 80% w stosunku do najwyższego poziomu w historii. Stało się to pomimo tego, że cały ekosystem w tym roku gwałtownie się rozwinął. Ten wynik jest zgodny z innymi tokenami gamingowymi, takimi jak Decentraland i Sandbox. Moim zdaniem, spodziewam się, że cena GALA będzie nadal rosła w nadchodzących latach, w miarę jak ekosystem będzie się dalej rozwijał.