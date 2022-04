Solana to wiodący projekt blockchain, który dąży do zdobycia pozycji czołowego gracza w branży. Został uruchomiony w 2019 roku i zdołał pozyskać ponad 335 milionów dolarów od firm venture capital. Jego natywny token SOL stał się jedną z największych kryptowalut z kapitalizacją rynkową ponad 33 miliardów dolarów. Oto pięć najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie Solany.

Solana jest konkurencją Ethereum

Ethereum to wiodący projekt blockchain, który ma na celu stać się platformą dla programistów blockchain. Stał się on wpływową platformą, która została wykorzystana do zbudowania jednych z najpopularniejszych platform w branży. Jednymi z najbardziej znanych blockchainów zbudowanych przy użyciu Ethereum są Decentraland, Aave, Axie Infinity i Uniswap.

Ethereum jest znane ze swojej nieefektywności. Jako platforma drugiej generacji, aplikacje tworzone przy użyciu tej sieci charakteryzują się niewielką szybkością działania i wysokimi kosztami. Przykładowo, średni koszt transakcji w Ethereum wynosi ponad 20 USD, co dla większości ludzi jest wysoką kwotą. Co gorsza, jako platforma proof-of-work, Ethereum jest nieefektywne energetycznie, ponieważ wydobycie Etheru kosztuje około 2,5 USD dziennie.

Dlatego Solana stara się stworzyć platformę, która będzie znacznie szybsza, tańsza i bardziej energooszczędna. Podczas gdy Ethereum obsługuje mniej niż 20 transakcji na sekundę, Solana jest w stanie obsłużyć ponad 2000.

Solana jest również przyjazna dla środowiska, ponieważ wykorzystuje technologię znaną jako proof-of-stake, która opiera się na walidatorach. Co najważniejsze, koszt transakcji w Solanie jest znacznie niższy, gdyż wynosi około 0,00025 USD za transakcję. Dlatego też wielu deweloperów decyduje się na korzystanie z Solany w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Ekosystem Solany rośnie

Kolejną kluczową rzeczą, o której musisz wiedzieć, jest to, że ekosystem Solany rośnie, ponieważ deweloperzy szukają alternatywy dla Ethereum. W ciągu ostatnich kilku lat liczba aplikacji, które korzystają z tej sieci, wykazuje tendencję wzrostową.

Niektóre z aplikacji korzystających z sieci Solana są dobrze znane. Na przykład Brave Brower wykorzystuje Solanę do zasilania swojego tokena Basic Attention Token (BAT). Brave to popularna przeglądarka, z której korzysta ponad 50 milionów ludzi z całego świata. Płaci im się za oglądanie reklam podczas surfowania w sieci.

Audius to kolejna aplikacja, która skorzystała z Solany. Jest to platforma do streamingu muzyki, która ma stać się wiodącą alternatywą dla Spotify, Apple Music i Amazon Music. Audius pozwala niezależnym muzykom zarabiać pieniądze za każdym razem, gdy ludzie słuchają ich muzyki.

Solana została również wykorzystana do stworzenia StepN, wiodącej aplikacji, która zmienia oblicze branży fitness. Użytkownicy najpierw kupują NFT, a następnie otrzymują zapłatę za pomocą tokena GMT. Kapitalizacja rynkowa StepN w ciągu ostatnich kilku miesięcy wykazuje silny wzrost.

W sumie Solana została wykorzystana przez deweloperów budujących wszystkie rodzaje aplikacji. Według DeFi Llama, sieć ma całkowitą wartość zablokowaną (TVL) w wysokości ponad 6 miliardów dolarów. To czyni ją piątą co do wielkości platformą w branży, po Ethereum, Terra, BNB Chain i Avalanche

Solana ma silną konkurencję

Jeśli chcesz kupić Solanę, musisz wiedzieć, że sieć ta musi stawić czoła silnej konkurencji, ponieważ coraz więcej deweloperów stara się zdetronizować Ethereum. Takich projektów jest wiele. Największym konkurentem dla Solany jest samo Ethereum.

Choć Ethereum znane jest z wolnych prędkości i nieefektywności, jego twórcy budują Ethereum 2.0. Celem jest przekształcenie Ethereum z sieci typu proof-of-work w sieć typu proof-of-stake, co oznacza, że transakcje będą potwierdzane za pomocą walidatorów zamiast wydobycia.

Ponadto Ethereum będzie korzystać z technologii znanej jako sharding, dzięki której transakcje będą przebiegać znacznie szybciej. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że więcej osób pozostanie przy Ethereum.

Po drugie, Solana musi stawić czoła konkurencji ze strony takich platform jak Terra, Avalanche, Polygon, Cronos, Fantom i Tron. Niektóre z tych platform mają większą prędkość niż Solana. Na przykład Avalanche jest w stanie obsłużyć ponad 4,500 transakcji na sekundę.

Podobnie, Kadena jest w stanie obsłużyć ponad 480.000 transakcji na sekundę, nawet przy użyciu mechanizmu proof-of-work, Dlatego też Solana prawdopodobnie będzie miała problemy z konkurowaniem w nadchodzących latach, ponieważ branża staje się coraz bardziej zatłoczona.

TVL Solany spowalnia

Chociaż Solana jest platformą zdecentralizowaną, w rzeczywistości do działania wykorzystuje kilka scentralizowanych platform, takich jak Amazon i Cloudflare. Dlatego też, gdy dochodzi do awarii tych platform, Solana i aplikacje hostowane w jej ekosystemie są narażone na negatywne skutki.

W ciągu ostatniego roku Solana doświadczyła około 6 awarii, co stanowi największą liczbę w branży zdecentralizowanej. Na przykład w styczniu wystąpiła awaria, która spowodowała, że przez kilka dni nie działała.

Skutkiem tych przestojów jest to, że wielu programistów zdecydowało się na korzystanie z innych platform do tworzenia swoich aplikacji. Również łączna suma pieniędzy postawionych w Solanie wykazuje tendencję spadkową. Całkowita zablokowana wartość (TVL) spadła z rekordowo wysokiego poziomu 14,9 miliarda dolarów do około 6 miliardów dolarów.

Niektóre aplikacje, które odnotowały gwałtowny spadek TVL, to Saber, Serum i Almond. Marinade Finance, Raydium i Solend również odnotowały znaczący spadek TVL.

Solana ma przed sobą niepewną przyszłość

W ciągu ostatnich kilku lat Solana była silną platformą blockchain. Stała się jedną z najczęściej handlowanych monet na świecie. Według Staking Rewards, w rękach stakerów w Solanie ulokowano ponad 30 miliardów dolarów. Jest to bardzo duża kwota.