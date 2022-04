Czy warto kupić Tron? 5 rzeczy, które powinieneś rozważyć

Cena tokena Tron systematycznie odbija się po tym, jak w lutym spadła do najniższego od roku poziomu 0,05 USD. W momencie pisania tego tekstu cena monety TRX wynosiła 0,075 USD, co zwiększyło jej całkowitą kapitalizację rynkową do ponad 7,3 mld USD. Tym samym jest to 24. największa kryptowaluta na świecie. Oto pięć rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie Tron.

Tron jest monetą typu proof-of-stake

Projekty blockchain są budowane przy użyciu wielu technologii. Bitcoin, pierwsza kryptowaluta na świecie, wprowadziła koncepcję znaną jako proof-of-work. PoW to bezpieczna technologia, która umożliwia generowanie nowych monet za pomocą algorytmów komputerowych. Choć proces ten jest bezpieczny, wymaga znacznie droższych komputerów, a sam proces jest zazwyczaj kosztowny.

Tron nie wykorzystuje metody proof-of-work. Zamiast tego wykorzystuje proof-of-stake, czyli proces, w którym do generowania nowych monet wykorzystuje się walidatory. PoS jest zwykle bardziej przyjazny dla środowiska i jest znany z tego, że jest szybszy niż PoW.

W rzeczywistości, niektóre z najbardziej znanych projektów blockchain przyjęły technologię PoS. Ethereum przechodzi z PoW na PoS podczas aktualizacji Ethereum 2.0. Inne popularne platformy wykorzystujące PoS to Polkadot, Avalanche i Terra.

Istnieje kilka korzyści wynikających z faktu, że Tron jest monetą PoS. Po pierwsze, oznacza to, że można łatwo zdobyć premie za staking. Stakowanie to proces, w którym po prostu wpłacasz swoje środki na giełdę, taką jak Coinbase czy Binance . Po dokonaniu tej operacji, co miesiąc będziesz zarabiać określoną kwotę odsetek. Stakowanie nie jest możliwe w przypadku sieci PoW, takich jak Bitcoin i Kadena.

Po drugie, jako proof-of-stake, Tron jest znacznie szybszym projektem blockchain niż inne sieci. Według informacji na jego stronie internetowej, może on obsłużyć ponad 2000 transakcji na sekundę. Dla porównania Bitcoin może obsłużyć tylko mniej niż 10 TPS, a Ethereum niecałe 20 TPS. Po trzecie, Tron jest łatwo zintegrowany z innymi blockchainami, takimi jak Avalanche i Solana.

Ekosystem Tron rośnie

Drugą rzeczą, o której musisz wiedzieć, jest to, że ekosystem Tron odnotowuje silny wzrost. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zwiększyła się liczba deweloperów budujących przy jego użyciu. Większość z nich działa w branży zdecentralizowanych finansów (DeFi), inni zaś w branży metaverse i tokenów niewymienialnych (NFT).

Według DeFi Llama, obecnie istnieje 9 aplikacji zbudowanych przy użyciu platformy Tron. Niektóre z tych aplikacji to między innymi JustLend, JustStables, SunSwap i SocialSwap. Łączna wartość tych aplikacji wynosi ponad 4,4 mld USD. JustLend ma wartość TVL wynoszącą ponad 1 mld USD i odnotowuje silny wzrost. Przy obecnej wartości TVL, Tron jest siódmą największą aplikacją w swoim ekosystemie.

Jedną z największych części składowych ekosystemu Tron jest BitTorrent Chain. Jest to pierwszy skalowalny i niejednorodny protokół interoperacyjności między łańcuchami. Aplikacje zbudowane w BTTC są kompatybilne z innymi łańcuchami, takimi jak Ethereum, Solana i Fantom.

Związek między Tronem a BitTorrentem rozpoczął się w 2018 roku, gdy Justin Sun go nabył. Po latach rozwoju uruchomili BTTC, którego natywny token jest znany jako BTT i ma łączną kapitalizację rynkową w wysokości ponad 1,8 miliarda USD.

Tron musi stawić czoła silnej konkurencji

Kolejną rzeczą, o której musisz wiedzieć, gdy chcesz kupić Tron, jest to, że jego konkurencja znacznie wzrasta. Gdy Tron pojawił się na rynku kilka lat temu, było zaledwie kilku konkurentów. W tamtym czasie Ethereum było jedną z niewielu platform z funkcjami inteligentnych kontraktów. Obecnie branża stała się tak konkurencyjna, że istnieją aplikacje wykorzystujące różne strategie.

Jednymi z największych konkurentów Tron są Terra, BNB Chain, Avalanche, Solana i Fantom. Wszystkie te podmioty są znacznie większe od Tron. Inni mniejsi, którzy stają się poważnym zagrożeniem dla Trona, to Polygon, Cronos, Arbitrum, Waves i Near.

Wszystkie te platformy zmieniają swoje branże, wykorzystując różne funkcje. Na przykład, Near Protocol i Ethereum przyjęły technologię shardingu w dążeniu do zwiększenia przepustowości. Z drugiej strony, Polygon jest siecią warstwy drugiej, której celem jest wzmocnienie aplikacji na Ethereum. Dlatego wzrost ceny Tron będzie zależał od liczby deweloperów, którzy wdrożą tę sieć.

Tron ma stablecoina

Stablecoiny stają się coraz ważniejszymi graczami w branży blockchain. W przeciwieństwie do zwykłych kryptowalut, które są bardzo zmienne, te monety są wspierane przez waluty fiat, takie jak dolar amerykański i euro. Niektóre z największych stablecoinów to Tether, USD Coin, Terra USD i Binance USD. Łącznie w stablecoinach znajdują się aktywa o wartości ponad 200 miliardów dolarów.

W kwietniu 2022 roku Justin Sun z firmy Tron ogłosił, że Tron Foundation zamierza uruchomić nowy stablecoin znany jako USDD, czyli zdecentralizowany USD. Po uruchomieniu będzie to pierwszy stablecoin w ekosystemie Tron.

W przeciwieństwie do innych stablecoinów, ten będzie w pełni zdecentralizowany, co oznacza, że nie będzie polegał na żadnych scentralizowanych organizacjach do przechowywania rezerw. Zamiast tego, rezerwy te będą dostarczane przez Tron DAO.

USDD będzie się również różnił od innych stablecoinów , ponieważ nie będzie wspierany przez walutę fiducjarną. Zamiast tego, będzie powiązany z TRX. W związku z tym, gdy cena USDD spadnie poniżej 1 USD, użytkownicy będą mogli wysłać do systemu 1 USDD i otrzymać TRX o wartości 1 USD. Jest to taka sama koncepcja jak w przypadku Terra USD.

Tron ma wysoką płynność