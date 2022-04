Ostatnie 7 dni były słodko-gorzkie dla Decentraland (MANA) . Po początkowym spadku, moneta zaczęła nabierać impetu wzrostowego, choć nie był on zbyt duży. Jednak odczyt wskaźnika RSI sugeruje, że potencjalna hossa jest możliwa. Oto najważniejsze fakty:

Odczyty RSI wskazują, że MANA jest obecnie wyprzedana, co sugeruje, że ryzyko większej sprzedaży jest niskie.

Przy ograniczonym ryzyku spadkowym, MANA może w najbliższym czasie stabilnie odbijać się od dna.

Moneta mogłaby wzrosnąć o 50% podczas takiego scenariusza.

Źródło danych: Tradingview

Czy MANA może przebić poziom 3 USD?

Ostatni wzrost byczego impetu nie był aż tak duży. Wystarczyło to jednak, by MANA znalazła się powyżej kluczowej strefy wsparcia w okolicach 2 USD. Byki całkiem dobrze poradziły sobie z utrzymaniem akcji cenowej powyżej tej strefy. Oczekujemy, że w miarę konsolidacji kursu, będzie on kontynuował ruch w kierunku górnego oporu na poziomie 2,3 USD.

Wskaźnik siły względnej (RSI) zdaje się sugerować, że jest to bardziej prawdopodobne. W ostatnich dniach odczyty RSI przesunęły się w kierunku terytorium wyprzedania. To w zasadzie sugeruje, że ryzyko większej sprzedaży MANA jest bardzo niskie.

W związku z tym, jedyną możliwością jest wzrost. Jeśli rzeczywiście MANA będzie w stanie przełamać opór na poziomie 2,3 USD, to osiągnięcie poziomu 3 USD jest kwestią czasu. Największym wyzwaniem będzie jednak utrzymanie akcji cenowej powyżej 3 USD.

Jak inwestorzy mogą skorzystać z tego układu?

Istnieją dwa sposoby, aby skorzystać z tej formacji. Po pierwsze, można dokonać zakupu powyżej wsparcia na poziomie 2 USD. Kiedy token przetestuje poziom 2,3 USD, możesz albo wyjść z inwestycji, albo postawić na to, że dojdzie do przebicia 3 USD. Tak czy inaczej, ucieczka w kierunku 2,3 USD nadal przyniesie Ci 15% zysku.

Po drugie, można poczekać, aż moneta przełamie opór na poziomie 2,3 USD. Po tym MANA prawdopodobnie wzrośnie do 3 USD, przynosząc zysk rzędu 25%.