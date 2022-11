Najważniejsze informacje

Decentraland zwiększył liczbę posiadaczy niż jakikolwiek inny token od zeszłego roku, wzrastając o 469% według eToro

Trzy największe ruchy osiągneły MANA (metaverse), SHIBA (meme) i ENJ (gaming)

Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, spychając zeszłorocznego lidera Cardano na drugie miejsce

Shiba cieszy się największym wzrostem, awansując z 16. miejsca na 6. wśród inwestorów eToro

Ceny na rynkach kryptowalutowych podążały w tym roku tylko w jedną stronę – w dół.

Jednak pomimo tej krwawej jatki, gdy się oddalimy i weźmiemy pod uwagę liczbę inwestorów, którzy napłynęli do przestrzeni w ostatnich latach, adopcja wzrosła ogromnie.

Przeglądając dane z eToro, oceniliśmy, które monety zyskały w tym roku największą popularność wśród inwestorów kryptowalutowych.

Decentraland najszybciej rosnącą kryptowalutą

Patrząc na wzrost inwestorów w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku, istnieje szeroki zakres typów monet występujących w pierwszej dziesiątce.

Królem wzgórza jest token metaverse Decentraland, z oszałamiającym 437% wzrostem posiadaczy na eToro w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku.

W tym samym okresie token metaverse przeżył istny rollercoaster. W zeszłym roku kurs wynosił 0,78 USD, następnie wzrósł do 5,48 USD, po czym spadł na ziemię i wynosi 0,70 USD – mniej niż rok temu.

Wzrost posiadaczy będzie miłą wiadomością, ponieważ Decentraland szuka kontynuacji budowania swojego świata wirtualnej rzeczywistości blockchain. Został również uwikłany w historię o tym, jak mało było jego użytkowników w zeszłym miesiącu, ale raport wydawał się być mylący.

Nadal notowany jest w ramach 50 najlepszych kryptowalut przy kapitale rynkowym na północ od 1 miliarda dolarów, jednak z coraz większą liczbą rywali w tej przestrzeni, Decentraland będzie interesujący do oglądania w przyszłości.

O dziwo, SHIBA jest na drugim miejscu z 269% wzrostem liczby posiadaczy w porównaniu do tego czasu w zeszłym roku. Alternatywa Dogecoina wzięła świat kryptowalut przez szturm w tym roku, osiągając absolutnie skandaliczne zyski.

Przełamując 41 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej w szczytowym momencie, SHIBA jest teraz 87% od tego punktu. Przy 269% dodatkowych użytkownikach posiadających ten token w porównaniu z zeszłym rokiem, kuszące jest zastanowienie się, jak wielu z tych spóźnialskich jest mocno na minusie.

Enjin, token związany z grami na blockchainie, uzupełnia pierwszą trójkę. Być może nic nie podsumowuje szeroko zakrojonego zasięgu kryptowalut bardziej niż osiągnięcie 3 największych ruchów w ostatnim roku, zajmujących kontrastujące przestrzenie tokena metaverse, meme i gamingowego.

Shiba cieszy się największym wzrostem

Patrząc na kryptowaluty według całkowitej liczby użytkowników, Bitcoin jest bez zaskoczenia na szczycie. Oryginalna kryptowaluta była w rzeczywistości druga na eToro w zeszłym roku, za Cardano, które szczyci się notorycznie żarliwą społecznością.

Ethereum zajmuje trzecie miejsce, ale to skok Shiby jest najbardziej wstrząsający w porównaniu do zeszłego roku. Token meme był na szesnastym miejscu w trzecim kwartale 2021 roku, ale teraz znajduje się na szóstym miejscu, tylko o jedno miejsce za słynnym Dogecoinem. Wyobraźcie sobie, że przewidzieliście to w zeszłym roku.

Końcowe przemyślenia

Oczywiście, to był ciężki rok dla kryptowalut. Środowisko makro jest najgorsze, jakie było w krótkim okresie istnienia kryptowalut – pamiętaj, że Satoshi uruchomił Bitcoina dopiero w 2009 roku.

Powyższe liczby pomagają pokazać, że w powiększeniu i patrząc na podstawowe fundamenty, długoterminowa trajektoria kryptowalut jest nadal wzrostowa. Jasne, jest mnóstwo tokenów upadających w kierunku zera, ale są też projekty z tysiącami inwestorów, które ledwo istniały w zeszłym roku.