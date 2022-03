Po tym jak Elon Musk zatweetował, że ludzie potrzebują nowego zdecentralizowanego medium społecznego, ponieważ Twitter nie spełnia swojej roli, platformy takie jak Decentralized Social zaczęły cieszyć się rosnącą popularnością.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest Decentralized Social, czy warto go kupić i gdzie są najlepsze miejca do zakupu tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Twórcy projektu określają go mianem pierwszego na świecie blockchaina warstwy 1, stworzonego specjalnie z myślą o skalowaniu zdecentralizowanych aplikacji społecznościowych na miliardy użytkowników.

Ten innowacyjny blockchain został stworzony w 2019 roku z myślą o zasilaniu zdecentralizowanych sieci społecznościowych Web3. Od tego czasu ma na celu rozwiązanie problemów wynikających z obecnej centralizacji mediów społecznościowych.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych mediów społecznościowych, społecznościowy blockchain DESO traktuje treści jako użyteczność publiczną. Każdy może uzyskać do nich dostęp. Platforma łączy wydajną i skalowalną infrastrukturę bazodanową z paradygmatem otwartego systemu finansowego P2P, jaki oferują kryptowaluty.

Produkt końcowy jest dostosowany do potrzeb użytkowników, aby zapewnić następną generację mediów społecznościowych Web3. Do tej pory na blockchainie DESO zbudowano setki aplikacji.

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna opierać się na znajomości rynku, stosunku do ryzyka oraz cech i rozpiętości portfela. Należy również zastanowić się, jak odczulibyśmy utratę pieniędzy.

Tech News Leader przewiduje, że cena DESO osiągnie w tym roku 64,90 USD. Za 5 lat, 1 DESO ma być wart 193,33 USD. W ciągu dekady DESO ma przełamać pułap 1000 USD. Według analityka, cena za token DESO będzie wynosić 1147 USD.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022