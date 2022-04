Decred zwyżkuje o 14% w ciągu doby: oto gdzie kupić DCR

Decred jest dziś największym zwyżkującym w pierwszej setce, którego cena w momencie pisania tego tekstu wzrosła o 14%.

Jest to prawdopodobnie spowodowane oficjalnym ogłoszeniem na Twitterze, że obecna podaż tokena DCR Decred zbliża się do 14 milionów. Maksymalna podaż wynosi 21 milionów, co pozostawia około 7 milionów DCR do wydobycia.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o sieci Decred i tokenie DCR, w tym czy i gdzie kupić monetę, jeśli się na nią zdecydujesz.

Najlepsze miejsca do zakupu Decred

Czym jest Decred?

Decred jest kryptowalutą opartą na blockchainie, z silnym naciskiem na wkład społeczności, otwarte zarządzanie i zrównoważone finansowanie rozwoju. Wykorzystuje ona hybrydowy system wydobywczy Proof-of-Work (PoW) i Proof-of-Stake (PoS), aby zapewnić, że mała grupa nie zdoła zdominować przepływu transakcji.

Udziałowcy ustalają i egzekwują zasady konsensusu blockchaina, wyznaczają kierunek przyszłego rozwoju i decydują, w jaki sposób środki finansowe projektu są wykorzystywane do jego finansowania. Blockchain Decred jest podobny do Bitcoina, lecz posiada główne aspekty zarządzania wbudowane w protokół.

Aby wyrównać bodźce, premie za bloki są dzielone między górników PoW, udziałowców i skarbiec Decred, który finansuje projekt. Górnicy PoW odgrywają podobną rolę w Decred jak w Bitcoin, ale w Decred otrzymują tylko 60% premii za blok.

Czy warto dziś kupić Decred?

Nic nie może zastąpić robienia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na znajomości rynku, stosunku do ryzyka oraz cech i rozpiętości portfela. Należy również rozważyć, jak odczułbyś utratę pieniędzy.

Prognoza cenowa Decred

Price Prediction prognozuje wzrost ceny Decred. Przewidują, że jego cena może osiągnąć 87,40 USD, przy średniej cenie transakcyjnej 76,63 USD. Ich zdaniem w 2023 roku DCR będzie warta co najmniej 112,67 USD, a w następnym roku może wzrosnąć do 129,67 USD.

Analityk przewiduje, że w 2024 roku moneta Decred będzie warta co najmniej 163,55 USD. Może wzrosnąć do 192,39 USD, a średnia cena handlowa wyniesie 168,18 USD. Z kolei w 2025 roku jej wartość ma sięgnąć 233,62 USD, czyli prawie 4x więcej niż obecnie.

