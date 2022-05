DeFi Land wprowadza nową funkcję gry P2E

DeFi Land, wielołańcuchowa gra symulacyjna o tematyce rolniczej, zbudowana na Solanie w celu popularyzacji zdecentralizowanych finansów, uruchomiła nową grę P2E.

Do tej pory DeFi Land jest trzecią największą grą pod względem kapitalizacji rynkowej, a dziś spodziewane jest wprowadzenie kolejnych funkcji.

Według informacji zespołu DeFi Land, platforma była w stanie zebrać 1,75 miliona dolarów ze sprzedaży NFT podczas jej uruchamiania na początku tego roku.

DeFi Land jest grą F2P, do której gracze mogą dołączyć bez żadnych funduszy początkowych i starać się zdobywać punkty XP, a także rywalizować z innymi graczami w tabeli liderów o comiesięczne nagrody.

Po pełnym uruchomieniu P2E, użytkownicy będą mogli wykonywać wszystkie czynności związane z rolnictwem, takie jak uprawa roli, strzelanie i łowienie ryb. Zespół obiecał również, że gra P2E będzie dostępna dla graczy i będzie prezentować podstawowe symulacje rolnictwa, takie jak Stardew Valley i Harvest Moon.

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD

— DeFi Land | Beta Phase 2🚜 (@DeFi_Land) May 18, 2022