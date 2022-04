DeFiChain, blockchain zbudowany na sieci Bitcoin w celu udostępnienia wszystkim zdecentralizowanych aplikacji i usług finansowych, oficjalnie uruchomił dziś w swojej sieci długo oczekiwany hard fork „Fort Canning Road”. Hard fork został uruchomiony o godzinie 2:36 czasu UTC.

Aktywacja oznaczała wprowadzenie aktualizacji kodu, która naprawi teraz problemy z premią cenową dTokenów, gdzie stale wysoki popyt na dTokeny spowodował, że zaczęły one być sprzedawane z 10-15% premią w stosunku do innych akcji, co spowodowało wycofanie się inwestorów. Jednak dzięki technologii aktualizacja rozwiąże problemy z cenami dTokenów w porównaniu do ich odpowiedników w świecie rzeczywistym.

dTokeny to zdecentralizowane aktywa, które są wybijane na blockchainie DeFiChain, aby naśladować rzeczywiste akcje poprzez odzwierciedlanie i śledzenie niektórych zmiennych czynników, jak również wykorzystanie wyroczni do przechwytywania feedów. Jednak dTokeny dają użytkownikom jedynie ekspozycję cenową na aktywa bazowe bez limitów handlowych i ograniczeń geograficznych oraz nie muszą być ich własnością.

U-Zyn Chua, główny badacz w DeFiChain, powiedział:

„Zbliżenie dTokenów do ich odpowiedników w świecie rzeczywistym sprawi, że staną się one znacznie bardziej atrakcyjne dla inwestorów i utorują drogę do przyszłej adopcji DeFiChain. Dodatkowo, kontrakty terminowe oferują lukratywne możliwości arbitrażu”.

Hard fork Fort Canning Road stara się wprowadzić przyszłe kontrakty poprzez utrzymanie ceny dTokens w dodatnim i ujemnym przedziale 5% odpowiadającym akcjom będącym przedmiotem obrotu w świecie rzeczywistym. Jednakże, jeśli jego ceny są poza tym zakresem, wtedy użytkownicy DeFiChain są na niskim ryzyku krótkoterminowej okazji arbitrażowej, ponieważ każdego tygodnia pomnożonego przez 288 bloków cena jest sprowadzona do zakresu odpowiadającego akcji cenowej.

Daje to wskazówkę, jak będzie wyglądała przyszłość i handel opcjami na DeFiChains w późniejszym okresie roku, kiedy to DeFiChains będzie strategicznie wykorzystywać przyszłe transakcje bez konieczności sztucznego spalania tokenów, ponieważ gromadzenie niezabezpieczonych tokenów stwarza ryzyko.

Aktualizacja stablecoina dUSD

Natywny stablecoin DeFiChain, dUSD, zostanie również ulepszony wraz z „Fort Canning Road” o 50% DFI (natywny token DeFiChain blockchain) w skarbcu po stałej cenie 0,99 USD. Oznacza to, że użytkownicy mogą wybijać nowe dTokeny bez konieczności dostarczania co najmniej 50% DFI jako zabezpieczenia, natomiast mogą teraz dostarczać dUSD.

Dodatkowo, dTokeny mogą być również wykorzystane do wydobywania płynności na DEX, handlu na giełdzie DeFiChain DEX, a nawet jako inwestycja. Poza tym, użytkownicy mogą wybijać dTokeny na blockchainie, deponując USDC, USDT, DFI i BTC jako zabezpieczenie w skarbcu DeFiChain lub nawet kupować je w częściach ułamkowych na DeFiChain DEX.