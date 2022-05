Program OmniDex1 DEX jest już dostępny, umożliwiając Dia zbieranie i agregowanie danych rynkowych z systemu OmniDEX na Telos.

W tym krótkim artykule znajdziesz wszystkie szczegóły na temat Dia: czym jest, czy warto w nią zainwestować i gdzie najlepiej dokonać jej zakupu.

Najlepsze miejsca do kupienia Dia

Czym jest Dia?

DIA (Decentralised Information Asset) to platforma wyroczni o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia uczestnikom rynku pozyskiwanie, dostarczanie i udostępnianie wiarygodnych danych.

DIA ma być ekosystemem otwartych danych finansowych w ekosystemie inteligentnych kontraktów finansowych, łączącym analityków danych, dostawców danych i użytkowników danych.

Ogólnie rzecz biorąc, DIA stanowi wiarygodny i weryfikowalny pomost między danymi pochodzącymi z różnych źródeł poza łańcuchem a inteligentnymi kontraktami on-chain, które można wykorzystać do budowy różnorodnych finansowych DApps.

DIA jest tokenem zarządzającym platformy. Obecnie jest on oparty na protokole ERC-20 bazującym na Ethereum.

Czy warto kupić Dia już dziś?

Dia może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa Dia

Według Tech News Leader, cena monety Dia spadnie do 0,74 USD w ciągu 1 roku, a następnie wzrośnie do 2,16 USD w ciągu 5 lat. Za dekadę 1 DIA może być wart 13,71 USD.

Wallet Investor uważa, że DIA to zła inwestycja. Przewidują oni spadek do 0,04 USD, czyli około połowy obecnej ceny. Oznaczałoby to stratę rzędu 95%.

