Kluczowe wnioski

Coinbase wstrzymuje wszystkie operacje w Japonii, powołując się na „warunki rynkowe”

W zeszłym tygodniu firma zredukowała 20% swoich pracowników, po tym jak już w czerwcu zeszłego roku zwolniła 18%

Cena akcji wzrosła o prawie 50% w ciągu roku dzięki rajdowi kryptowalut, ale nadal jest 85% poza szczytem

Problemy w firmie są liczne, podczas gdy CEO Armstrong sprzedał 2% swoich udziałów w październiku

Coinbase jest ostatnio w trudnej sytuacji.

Zaledwie w zeszłym tygodniu giełda ogłosiła, że zwalnia 20% swoich pracowników, po tym jak w czerwcu ubiegłego roku obcięła już 18%. Napisałem artykuł analizujący, co to oznacza dla firmy, która była handlowana z kapitałem rynkowym poniżej 10 miliardów dolarów, 90% w dół od ceny, po której weszła na giełdę w kwietniu 2021 roku.

Nastąpiło to po tym, jak CEO Brian Armstrong pozbył się 2% swoich udziałów w firmie w październiku, po czym napisałem dogłębną analizę pokazującą, co to wszystko oznaczało dla firmy, która była postrzegana jako pochodnia przenosząca kryptowaluty do głównego nurtu kręgów raz na zawsze po jej głośnym upublicznieniu na Nasdaq.

Ale dziś nadeszły kolejne złe wiadomości. Giełda ogłosiła, że wstrzymuje wszystkie operacje w Japonii, powołując się na „warunki rynkowe”.

Cena akcji Coinbase rośnie

Pomimo napływu złych wiadomości, cena akcji Coinbase była zdecydowanym zwycięzcą w pierwszych tygodniach 2023 roku, zwyżkując o 48% w ciągu zaledwie 18 dni.

Pojawia się to wśród największego rajdu kryptowalut od 9 miesięcy, w którym ceny wyraźnie wzrosły na całym świecie. Podczas gdy odbicie w cenie akcji Coinbase jest świetną wiadomością dla inwestorów, to również ironicznie podsumowuje dokładnie to, co jest problemem – korelacji Coinbase z rynkiem kryptowalut.

Jest niewiele rzeczy bardziej zmiennych niż kryptowaluty, więc nie jest to dobra wiadomość, aby być związanym z ich ruchem cenowym. Jednak wyniki Coinbase są zależne od rynku kryptowalut, ponieważ wraz ze spadkiem ceny, wolumeny transakcji i zainteresowanie branżą, a przez to Coinbase, również spadają.

Podczas pandemii było to świetne rozwiązanie. Drukarka pieniędzy była na maksymalnej mocy, stopy procentowe były niskie, a inwestorzy detaliczni byli na pokładzie pociągu FOMO, uzbrojeni w zdrową ciekawość dotyczącą kryptowalut i grubego czeku stymulacyjnego.

Ale wraz ze zmieniającym się środowiskiem makro, branża kryptowalut spadła z 3 bilionów dolarów do 800 miliardów dolarów, zanim ta ostatnia fala wyskoczyła z powrotem powyżej 1 biliona dolarów.

Dlaczego działalność w Japonii zostaje wstrzymana?

Pomimo przyjemnego wzrostu w ciągu ostatnich kilku tygodni, zbliżenie pokazuje, że Coinbase stracił 85% swojej wartości od czasu wejścia na giełdę, przeszedł przez dwie rundy zwolnień, doświadczył sprzedaży 2% swoich akcji przez CEO w październiku, a teraz zaprzestaje działalności w Japonii.

Wszyscy japońscy klienci Coinbase będą mieli czas do 16 lutego, aby wycofać swoje udziały z platformy. Jeśli tego nie zrobią, pozostałe aktywa zostaną przeliczone na japońskie jeny. Coinbase ciężko pracował podczas poprzedniej kryptowalutowej zimy, aby rozwijać się na japońskim rynku, więc nagłe odejście jest powodem do niezadowolenia.

Ale Coinbase nie jest jedyną giełdą, która wykonała ten ruch. Konkurencyjny Kraken również ogłosił, że zaprzestaje działalności w Japonii w zeszłym miesiącu. Podobnie jak Coinbase, Kraken obciął dużą część swojej siły roboczej, zwalniając 30% pracowników po upadku FTX, który wstrząsnął rynkiem. Trudna sytuacja ekstremalnej korelacji Coinbase z rynkiem kryptowalut została także zauważona wśród giełd w całej branży.

Wyniki Coinbase za III kwartał ujawniły, że wolumen transakcji spadł o 44% w stosunku do II kwartału. Spadek wolumenu i zainteresowania ostatecznie jest tym, co spowodowało gwałtowny spadek ceny akcji, zwolnienia, a teraz zaprzestanie działalności w Japonii, przy czym wystarczy spojrzeć na Google Trends, aby zobaczyć skalę spadku uwagi społeczeństwa do giełdy.

Inwestorzy $COIN będą mieli nadzieję, że ostatnie kilka tygodni łagodniejszych danych makro i odbicie kryptowalut to zapowiedź nadchodzących wydarzeń, w przeciwnym razie ten rajd cen akcji będzie jedynie krótkotrwały.