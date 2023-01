Kluczowe wnioski

Rynki kryptowalut skoczyły na początku roku dzięki pozytywnym informacjom makro

Następny odczyt inflacji pojawi się w czwartek, co spowoduje dalszą zmienność

Walka z inflacją ma przed sobą długą drogę, a inwestorzy nie wyszli jeszcze z opałów

Solana wzrosła o 65% od Nowego Roku, ale wcześniej drastycznie spadła i jej problemy są wciąż aktualne

Po tym, co było, delikatnie mówiąc, dość rozczarowującym rokiem w kryptowalutach w 2022 roku, nowy rok rozpoczął się pozytywnie.

Bitcoin, Ethereum i wszyscy inni ich przyjaciele zostali spustoszeni w zeszłym roku, ale dziewięć dni w 2023 roku jest na zielono. Przyjrzyjmy się, dlaczego tak jest i czy zobaczymy więcej tego samego, czy też akcja cenowa cofnie się do bolesnego 2022 roku.

Makro zapewnia impet dla passy kryptowalut

Pojedynczym największym powodem skoku kryptowalut w tym roku jest ten sam powód, który pociągnął całą przestrzeń w dół w zeszłym roku: makro.

Rynek akcji pozytywnie rozpoczął nowy rok. Wynika to z faktu, że odczyty inflacji na całym świecie okazały się niższe niż oczekiwano. Choć do walki z kryzysem kosztów życia jest jeszcze cholernie daleko, to ostatnie dane dały inwestorom nadzieję, że banki centralne mogą odejść od polityki wysokich stóp procentowych wcześniej niż zakładano.

Po dekadzie niskich stóp procentowych, w 2022 roku świat przeszedł do nowego paradygmatu stóp procentowych, ponieważ stopy zostały agresywnie podniesione w odpowiedzi na kryzys inflacyjny. Miało to na celu ograniczenie popytu i ostatecznie spiralę cen. W rezultacie wszystkie aktywa ryzykowne obierały się z powrotem, a nie ma nic bardziej ryzykownego niż kryptowaluty. Tak więc, rynek poszedł w dół.

Solana odcina się od rynku

Oczywiście, podczas gdy makro jest wyraźnie głównym czynnikiem napędowym, nadal istnieje ryzyko idiosynkratyczne i wydarzenia w przestrzeni kryptowalutowej. Nie należy szukać dalej niż w zeszłym roku, kiedy trzy wydarzenia (Luna, Celsius i FTX) spowodowały duże spadki i odchylenia od rynku akcji, który w innym przypadku wykazywał niezwykle wysoką korelację z Bitcoinem.

Na początku roku widzieliśmy, jak Solana wyprzedza tłum, drukując jak dotąd niezwykły 65% zwrot, otwierając rok po 10 USD, a teraz handlując po 16,50 USD.

W zeszłym tygodniu napisałem artykuł o Solanie, ale wystarczy powiedzieć, że moneta ma duże problemy. Pomiędzy powtarzającymi się awariami, był świadkiem, jak kilka dużych projektów ucieka z blockchaina, a także ucierpiał w wyniku jego bliskich związków ze skompromitowanym Samem Bankmanem-Friedem. Poniższy wykres pokazuje, że podczas gdy to odbicie wydaje się duże przy 65%, to nadal jest to kropla w oceanie w porównaniu do swobodnego spadku, którego doświadczył.

Ten wzrost w ciągu ostatniego tygodnia może być przynajmniej częściowo przypisany Bonkowi, najnowszemu meme coinowi, który również analizowałem w zeszłym tygodniu. Wiemy już, aby nie doszukiwać się zbyt wiele w psich tokenach, ale mimo to, wzrost przynajmniej złagodził część bólu dla inwestorów Solany.

Czy Bitcoin będzie dalej rósł?

Jeśli chodzi o przyszłość, to jest to czyjeś przypuszczenie. Następnym ważnym dniem jest czwartek, kiedy to ujawnione zostaną najnowsze dane dotyczące CPI. Jeśli inflacja w USA okaże się łagodniejsza niż oczekiwano, można oczekiwać, że rynki będą piąć się w górę na odnowionej nadziei.

Tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego samego, co przez ostatni rok: rynki kryptowalut odbiją się znacząco dopiero wtedy, gdy Rezerwa Federalna odejdzie od swojej obecnie jastrzębiej polityki stóp procentowych.

Z kolei Fed utrzymuje, że stopy będą rosły tak długo, jak długo będzie utrzymywać się podwyższona inflacja. Przy wciąż napiętym rynku pracy i upartej inflacji bazowej (stopa główna częściowo spadła z powodu cen energii, podczas gdy inflacja bazowa jest zazwyczaj liczbą, na której skupiają się ustawodawcy), przed nami jeszcze długa droga.

Ostatecznie, rok 2023 na rynkach kryptowalutowych prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty w oparciu o to, co stanie się z tą sprzeczką między Fedem a inflacją. Dopóki jednak ten tak bardzo wymarzony przewrót faktycznie nie nastąpi, może to być nadal trudny czas dla rynków cyfrowych.