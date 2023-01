Dlaczego Ethereum jest deklasowane przez Bitcoina w 2023 roku?

Kluczowe wnioski

Ethereum historycznie przewyższało Bitcoina w okresach hossy

Wzór zmienił się, aby rozpocząć rok, wraz ze wzrostem dominacji Bitcoina

Nasz analityk Dan Ashmore wskakuje do łańcucha, aby przejrzeć historię i pokazać, jak i dlaczego zmienia się wzorzec

Odwrócenie, co? Nic nie wywołuje debaty w kręgach kryptowalutowych tak jak to.

Odnosząc się do scenariusza, w którym Ethereum przebija Bitcoina o miejsce numer jeden w rankingu kryptowalut, odwrócenie jest czymś pomiędzy nieuniknionym a złudzeniem, w zależności od tego, kogo pytasz.

Nie jestem pewien, czy chcę przejść wzdłuż i wszerz tej debaty, w obawie przed moimi DM-ami na Twitterze, ale zauważyłem dziś coś całkiem interesującego, gdy zagłębiałem się w dane dotyczące Ethereum i Bitcoina.

Ethereum jest silnie skorelowane z Bitcoinem

Po pierwsze, to co oczywiste. Ethereum jest niesamowicie skorelowane z Bitcoinem, ponieważ, cóż, jest kryptowalutą, a los każdej krypto jest związany z losem pomarańczowej monety. Wiemy o tym już od dawna.

Poniższy wykres pokazuje, jak ścisła jest ta relacja od czasu, gdy Ethereum weszło na rynek jeszcze w 2015 roku.

Ale podczas gdy ci dwaj najlepsi kumple podążają za sobą po wykresach cenowych, istnieją scenariusze, w których nieco się rozchodzą. Słynny stosunek ETH/BTC jest jednym z tych, na które fani Ethereum zwracają szczególną uwagę.

Osiągnął on szczyt w czerwcu 2017 roku na poziomie bliskim 0,15 przed swobodnym spadkiem do 0,025 przed końcem roku. Dziś jest handlowany na poziomie około 0,07.

Ethereum radzi sobie lepiej podczas hossy niż Bitcoin

Być może zauważyliście, że poprzedni wykres ETH/BTC przypominał kształt rynku kryptowalut jako całości, poprzez jego liczne wzloty i upadki.

Wykreśliłem cenę Bitcoina względem tego wskaźnika ETH/BTC. Rzeczywiście, wskaźnik wzrasta, gdy Bitcoin wzrasta, i spada, gdy Bitcoin spada. Używając ceny Bitcoina jako proxy dla całej branży, sugeruje to, że wskaźnik ETH/BTC wzrasta na rynkach byka i spada na rynkach niedźwiedzia.

To ma sens. Bitcoin jest często określany jako moneta hossy. Całkiem mi się to podoba w ten sposób, mimo że przy okazji jest to rozumiane jako obelga. Ale jest to zrozumiały przydomek, ponieważ Bitcoin porusza się jak emeryt podczas rynków byka w porównaniu do altcoinów.

Ethereum może być największym z altcoinów, ale wciąż przewyższa Bitcoina, gdy byki są gotowe do gry.

Z drugiej strony, Bitcoin osiąga lepsze wyniki, gdy impreza się kończy. I mówiąc o przewadze, mam na myśli to, że ma tendencję do spadku o 60% w przeciwieństwie do 70%. Ale hej, to na historia na inny dzień.

Wzór odwrócił się w 2023 roku

Wykresy cenowe pokazują jednak coś innego. Miesiąc po rozpoczęciu nowego roku Bitcoin wzrósł, podczas gdy stosunek ETH/BTC spadł – dokładnie odwrotnie niż miało to miejsce historycznie.

Sporządziłem wykres stosunku do początku listopada, kiedy zabawy i gry Sama Bankmana-Frieda zostały ujawnione światu, a kryptowaluty spadły, w tym wartość Bitcoina zmalała aż do 16,000 USD.

Wykres pokazuje, że wzór pozostał taki, jak można by się spodziewać, tj. wskaźnik spadł wraz z kryptowalutami i wycofaniem się Bitcoina. Ale kiedy odwróciliśmy stronę do 2023 roku, rynek kryptowalut się odbił i Bitcoin wzrósł. Jedynym problemem jest to, że ETH nie nadążył, a raczej wskaźnik spadł, z 0,077 w dniu 11 stycznia do 0,068 obecnie, pomimo tego, że Bitcoin wystrzelił z 17,400 USD do blisko 23,000 USD w tym samym okresie.

Czemu? Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. To coś niezwykłego.

Bitcoin jest w górę o 36% w tym roku, podczas gdy Ethereum jest tylko w górę o 29%. Jednak patrząc na zwroty z innych altcoinów, być może nie ma to nic wspólnego z Ethereum. Wiele z nich jest prześciganych przez Bitcoina, podczas gdy nawet te prześcigające nie robią tego tak bardzo, jak to było widziane wcześniej (zauważcie, że usunąłem Solanę dla celów skali, która jest jak dotąd w tym roku w górę o 125%, po tym jak została zdziesiątkowana przez powiązania z Samem Bankmanem-Friedem i wieloma projektami uciekającymi z blockchaina pod koniec zeszłego roku).

Prawdę mówiąc, to był po prostu niezwykły wzrost dla Bitcoina z głębi bólu rynku niedźwiedzia. Reszta rynku nie jest gotowa, by zapomnieć o armagedonie, jakim był rok 2022, a wiele altcoinów spadło o ponad 90%.

Ethereum nie miało się tak źle, ale i tak spadło z rekordowego poziomu prawie 5000 USD. Darmowe pieniądze i pakiety stymulacyjne pandemii już się skończyły. Teraz panuje inny klimat, a nakręcanie hype’u na altcoiny okazuje się większym wyzwaniem.

Narracja Web3 załamała się. NFT zostały zmiażdżone. Nie ma wątpliwości, że narracja wokół ETH została obalona. Napisałem o tym, jak adopcja instytucjonalna zmniejszy się w przypadku kryptowalut i jak długo potrwa naprawa reputacji sektora.

Tak jest w przypadku Bitcoina. Być może jest to jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku ETH i altcoinów, które mają jeszcze więcej do zrobienia, aby odzyskać zaufanie inwestorów.