Dlaczego kurs Compound (COMP) wzrósł dziś o ponad 10%?

Cena Compound (COMP) wzrosła dziś o 10% w czasie, gdy większość kryptowalut jest bycza, a Bitcoin osiąga trzymiesięczne maksima.

W momencie pisania tego tekstu cena Compound wynosiła 143,91 USD, co oznacza wzrost o 10,19% po lekkim spadku z dziennego maksimum wynoszącego 148,10 USD.

Dlaczego jednak cena monety gwałtownie rośnie? W tym artykule skupimy się na czynnikach stojących za obecnym wzrostem ceny Compound.

W skrócie, Compound (COMP), jest natywnym tokenem protokołu pożyczkowego DeFi, w którym użytkownicy mogą uzyskać pożyczki kryptowalutowe lub zarobić odsetki, oferując swoje aktywa kryptowalutowe platformie, aby ta pożyczyła je innym.

Dwa główne czynniki, które przypisuje się obecnemu wzrostowi kursu monety Compound, to niedawne ogłoszenie aktualizacji protokołu i reakcja społeczności na to ogłoszenie.

Po zauważeniu, że program dystrybucji nagród ma negatywny wpływ na cenę COMP, platforma przedstawiła aktualizację protokołu, która pomoże w rozwoju protokołu zamiast wyprzedawania nagród, niekoniecznie przynosząc korzyści obecnym posiadaczom tokenów i użytkownikom.

Nowy program rozpoczął się od zmniejszenia dotychczasowych nagród o połowę i prawdopodobnie zakończy się również rolnictwem COMP, w zależności od tego, jak zagłosuje społeczność.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022