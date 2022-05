Dlaczego kurs NEAR wzrósł o ponad 7% w ciągu ostatniej doby?

W ciągu ostatnich kilku dni rynek kryptowalut stracił ponad 200 miliardów dolarów.

Rynek kryptowalut w ciągu ostatnich kilku dni znajdował się w trendzie niedźwiedzim. W weekend rynek stracił ponad 200 miliardów dolarów, a całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut spadła z 1,7 biliona dolarów do 1,5 biliona dolarów.

W ciągu ostatnich 24 godzin rynek stracił prawie 4% swojej wartości. Bitcoin pozbawił się głównego poziomu wsparcia powyżej 35,000 USD i obecnie walczy w okolicach 33,000 USD. W najbliższych dniach może być narażony na dalsze straty.

Ethereum również spadł poniżej psychologicznego poziomu 2500 USD i dalsze straty mogą zmusić byki do obrony pozycji powyżej 2000 USD.

NEAR, natywny token ekosystemu Near, jest najlepiej radzącym sobie tokenem wśród 20 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej w ciągu ostatnich 24 godzin. W tym okresie moneta zwiększyła swoją wartość o ponad 7%.

Jednakże, nie ma żadnego znaczącego katalizatora, który stałby za pozytywnymi wynikami NEAR. Moneta może mieć trudności z utrzymaniem tej hossy, ponieważ szerszy rynek jest obecnie niedźwiedzi.

Kluczowe poziomy do obserwacji

Wykres 4-godzinny NEAR/USDT pozostaje niedźwiedzi pomimo pozytywnych wyników. Jednakże wskaźniki techniczne pokazują, że wartość NEAR powoli się odbudowuje.

Linia MACD znajduje się poniżej strefy neutralnej, ponieważ NEAR w ostatnich tygodniach znajdował się w trendzie niedźwiedzim. 14-dniowy wskaźnik RSI na poziomie 50 pokazuje, że NEAR nie znajduje się już w obszarze wyprzedania.

W chwili publikacji NEAR jest notowany po 11,07 USD za monetę. Jeśli trend będzie kontynuowany, kurs może przebić pierwszy punkt oporu na poziomie 12,40 USD. Jednak drugi poziom oporu na wysokości 13,285 USD powinien powstrzymać dalszy ruch w górę.

Przy wciąż negatywnej sytuacji na szerszym rynku, NEAR może być świadkiem odwrócenia tendencji wzrostowej. Przed końcem dnia NEAR może być zmuszony do obrony swojego pierwszego ważnego wsparcia na poziomie 9,046 USD.