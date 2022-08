Najważniejsze wnioski

Rozmawialiśmy z pięcioosobowym panelem ekspertów na temat uzależnienia od handlu kryptowalutami

Eksperci są zgodni, że nie ma prawie żadnej różnicy między uzależnieniem od handlu kryptowalutami a uzależnieniem od hazardu

Najbardziej dotkniętą demografią uzależnienia od hazardu są młodzi mężczyźni – ta sama demografia, która jest najbardziej skłonna do handlu kryptowalutami

Influencerzy promujący kryptowaluty wśród swoich zwolenników zostali jednogłośnie skrytykowani

Eksperci zgodzili się, że zwiększona niestabilność kryptowalut jest wielką atrakcją dla uzależnionych

Organy regulacyjne muszą robić więcej, aby zapobiegać uzależnieniom; mają obowiązek bardziej odpowiedzialnego działania

Tylko 1 z naszych 5 ekspertów powiedział, że świat byłby lepszym miejscem bez hazardu i/lub kryptowalut

Wprowadzenie

Uwielbiam kryptowaluty. Myślę, że Bitcoin może uczynić ten świat lepszym miejscem. Wierzę, że innowacje zachodzące w szerszym przemyśle kryptowalutowym mogą pozytywnie wpłynąć na wiele sektorów, gospodarek i życia.

Ale kryptowaluty mają też ciemną stronę.

Widzieliśmy, jak podczas ostatniego krachu rynkowego ludzie tracili fundusze na studia, oszczędności życia i pieniądze pożyczone od przyjaciół i rodziny. Istnieją ponure opowieści o ludziach, którzy dokonują samookaleczeń; są to upadki zdrowia psychicznego i istnieje wiele cierpienia.

Uzależnienie jest bardzo poważną chorobą, która nie tylko wpływa na jednostkę, ale także na jej przyjaciół i rodzinę. Chcieliśmy ocenić uzależnienie od handlu kryptowalutami, temat, który jest stosunkowo słabo eksponowany w mediach głównego nurtu, i jak bliskie są podobieństwa do hazardu.

Poznaj naszych ekspertów

Nie tylko przyjrzeliśmy się danym w tym celu, ale także przeprowadziliśmy wywiady z panelem ekspertów. Ich życiorysy i kwalifikacje są następujące.

Dr Mark Griffiths – dyplomowany psycholog i wybitny profesor uzależnień behawioralnych na Nottingham Trent University

Dr Jeremiah Weinstock – profesor na wydziale psychologii na Uniwersytecie Saint Louis, skupiający się na zachowaniach uzależniających z naciskiem na zaburzenia hazardowe i ćwiczenia jako interwencję.

Dr Lia Nower – profesor i dyrektor programu Centrum Studiów Hazardowych i Szkoleń Doradców ds. Uzależnień (ACT).

Dr John McAlaney – dyplomowany psycholog, naukowiec i profesor psychologii na Uniwersytecie w Bournemouth.

Tony Marini – Główny terapeuta specjalizujący się w kryptowalutach w Castle Craig Addiction Rehab Clinic

Podobieństwa do uzależnienia od hazardu

Po pierwsze, według wielu badań na ten temat, demografią najbardziej narażoną na rozwój uzależnienia od hazardu są zazwyczaj młodsi mężczyźni. Patrząc na badanie przeprowadzone przez Pew Research, koreluje to z najpopularniejszą demografią inwestorów kryptowalutowych. Cholerne 43% mężczyzn w wieku 18-29 lat inwestowało, handlowało lub używało kryptowalut, w porównaniu do 16% całej populacji.

Drugim czynnikiem wartym uwagi jest to, jak bardzo hazard jest podobny do wielu inwestycji w kryptowaluty. Po przejściu na spektrum ryzyka do sfery altcoinów o niskiej kapitalizacji rynkowej, niejasnych przypadkach użycia i anonimowych założycielach, zyski mogą być albo ogromne (10X +) lub zerowe (większość z tych monet w końcu upada, niektóre nagle). Jest to zatem taki sam profil wypłaty jak w przypadku konwencjonalnego zakładu.

Zarówno kryptowaluty, jak i hazard dzielą się pewnym stopniem ryzyka” – powiedział dr McAlaney. „Jest to coś, co ludzie mogą uznać za ekscytujące i może ich wciągnąć w to zachowanie. Ponadto zarówno hazard, jak i kryptowaluty mogą wiązać się z pewnym stopniem umiejętności, a z kolei mogą skutkować zyskiem” – dodał.

„W obu przypadkach sukces odnosi tylko mniejszość ludzi” – zastrzegł – i w tym tkwi problem.

Dr Nower podsumował podobieństwa w zwięzły sposób, zapewniając, że uzależnienia od handlu kryptowalutami i hazardu są jednym i tym samym. „Nie są to różne uzależnienia. Handel kryptowalutami może być jedną z form uzależnienia od hazardu” – powiedziała.

„Hazard to ryzykowanie czegoś wartościowego (pieniędzy) na niepewny wynik z nadzieją na zysk. Ludzie, którzy często handlują kryptowalutami (w porównaniu z trzymaniem kryptowalut jako inwestycji), uprawiają hazard”.

Rzeczywiście, konsensus wśród ekspertów był taki, że nie ma dużej różnicy między uzależnieniami od hazardu i kryptowalut. Aspekt psychologiczny, profil ryzyka, niepewność i pośpiech to wspólne tematy w obu przypadkach.

Zdradliwa pewność siebie, że można „pokonać bukmachera” lub „pokonać rynek” również trzyma się mocno w podświadomości uczestników obu branż.

Rozwój uzależnienia od kryptowalut posuwa się do przodu

Kryptowaluty, pamiętajmy, istnieją dopiero od kilku lat – i tylko przez bardzo krótki czas są w głównym nurcie. Dlatego ma sens, że niebezpieczeństwa nie są wyraźnie ujęte, jak w przypadku uzależnienia od hazardu. Ale wraz z dalszym rozwojem kryptowalut możemy oczekiwać, że problemy będą rosły?

Konsensus wydaje się być tak wśród naszego panelu ekspertów.

Dr Griffiths mówi, że czynniki sytuacyjne są również problemem. „Charakterystyka sytuacyjna obejmuje rzeczy w środowisku, które mogą wpływać na angażowanie się w dane zachowanie. W przypadku hazardu są to takie czynniki jak liczba miejsc do uprawiania hazardu na danym obszarze, marketing i reklama hazardu oraz łatwy dostęp do hazardu, np. możliwość uprawiania go na smartfonie”.

Podsumowuje on problem zgrabną analogią. „Jeśli chodzi o uzależnienie od hazardu, to bardzo niewiele osób uzależnia się od gry w loterii raz na dwa tygodnie (bo są tylko dwa losowania w tygodniu i jest to nieciągła forma hazardu), natomiast znacznie więcej osób uzależnia się od automatów do gry, bo jeśli dana osoba ma czas i pieniądze, to może grać raz za razem (i jest to ciągła forma hazardu)”.

W kontekście powyższego wydaje się prawdopodobne, że wraz z rozwojem kryptowalut – który do tej pory przebiegał w tempie podobnym do Internetu w jego początkach – uzależnienia również będą rosły wraz z nimi. Giełdy pojawiają się pozornie codziennie, rośnie adopcja i powstają liczne produkty i usługi pochodne – wszystko to łączy się w celu zwiększenia dostępu do rynków.

Należy również zauważyć, że handel kryptowalutami odbywa się 24/7. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rynków finansowych, rynek kryptowalut nigdy się nie zamyka. Podobnie jak w zakładach sportowych, gdzie można obstawiać tylko wtedy, gdy wydarzenie jest włączone, w kryptowalutach nie ma „godzin wolnych”.

Influencerzy promujący kryptowaluty

Z konwencjonalną mądrością popartą przez opinię ekspertów tutaj, coś innego uderzyło nas jako ciekawe. Dlaczego influencerzy mogą pedałować niejasne kryptowaluty do swoich zwolenników, promując te monety za opłatą?

„Czy jesteście w kryptowalutach”, Kim Kardashian napisała w poście na Instagramie do swoich 228 milionów zwolenników w czerwcu ubiegłego roku. Następnie przystąpiła do promowania Ethereum Max, pozornie kopiuj-wklej kryptowaluty, która od tego czasu spadła o 99%.

Przynajmniej jedna strona chce reperkusji dla gwiazdy rzeczywistości. Złożono przeciwko niej pozew zbiorowy za udział w oszustwie typu „pump-and-dump”, a token spadł o 99%. Szczególne obawy budzi demografia zwolenników Kardashian, wielu nieletnich i podatnych na wpływy.

Konsensus wśród ekspertów był niemal jednogłośny, że influencerzy są tak gotowi do wykorzystania swoich zwolenników. Marini przyzwalał, że influencerzy „dbają tylko o pieniądze, a nie o zdrowie ludzi”. Dr Nower powiedział, że influencerzy „modlą się o FOMO wśród przeciętnych ludzi”.

Dr Weinstein zwrócił również uwagę, nawiązując do naszej poprzedniej sekcji o czynnikach sytuacyjnych, że „(promocja przez influencerów) tych walut zwiększa postrzeganą dostępność. Dostępność jest niezbędnym elementem rozwoju zaburzeń uzależnienia”.

Dr Griffiths powtórzył ten sentyment, podkreślając, że influencerzy są kluczowi w procesie akwizycji. „Influencerzy (w zarysie różnych cech wpływających na uzależnienie powyżej) są charakterystycznymi dla danej sytuacji cechami, które wyjaśniają, jak jednostki mogą zacząć handlować w pierwszej kolejności”.

Z pogardą wobec influencerów od osób pracujących z uzależnionymi każdego dnia namacalnie, uderza całkowity brak reperkusji, z jakimi się spotykają. Podczas gdy wspomnieliśmy o pozwie przeciwko Kardashianowi powyżej, wydaje się mało prawdopodobne, aby cokolwiek wpływowego pochodziło z tego, a wiele postów można było zobaczyć od podobnych celebrytów w całym biegu byka.

Zmienność kryptowalut a zdrowie psychiczne

Dobrze wiadomo, jak zmienny jest świat kryptowalut. Ceny mogą gwałtownie wzrosnąć, ale także mocno się załamać – co widzieliśmy w tym roku. Chcieliśmy ocenić, jak bardzo ta zmienność wpływa na zakres uzależnienia i wpływ na zdrowie psychiczne.

Konsensus był taki, że chociaż zmienność jest daleka od jedynego czynnika powodującego obciążenie zdrowia psychicznego, była ważnym aspektem. „Dla niektórych osób zmienność będzie ekscytująca i będą one gonić za dreszczykiem emocji, próbując „czasu” rynku” – powiedział dr Weinstock. Dalej ostrzegł, że „Ponieważ jednostki wiążą swoje inwestycje w kryptowaluty z ich tożsamością, wpływa to na poczucie własnej wartości i przyczynia się do depresji i lęku”.

Dr Nower ostrzegł przed „uzależniającym cyklem”, który może sprzyjać zmienności, „preocupation, uczucia wycofania, tolerancji (potrzeba kupowania więcej, aby poczuć ten sam poziom ekscytacji), ścigania (kupowanie więcej, aby odzyskać straty). Może to całkowicie pochłonąć kogoś psychicznie, tak że zaniedbuje ludzi i obowiązki w swoim życiu”.

To ma sens. Pogoń za dopaminą, przypływ adrenaliny i poczucie zaangażowania są spotęgowane, gdy ceny poruszają się milion mil na godzinę. W kryptowalucie rzadko jest cichy dzień – co oznacza, że pośpiech można łatwo uzyskać.

Ustawodawstwo i uzależnienie od kryptowalut

Przy tak silnej pladze uzależnień – a kryptowaluty dalekie od odporności – ważne jest, aby skupić się na niektórych aspektach, które mogą zapobiec wpadnięciu w uzależnienie.

Pierwszym tematem, który wyłonił się z odpowiedzi ekspertów, była odpowiedzialność zaangażowanych firm za zrobienie czegoś więcej. „Branża kryptowalutowa powinna podążać śladem NYSE i innych rynków giełdowych w tym, że promują ideę, że pieniądze na rynku to inwestycja, a nie schemat „get rich quick”” – błagał dr Weinstock. Dr Nower powiedział: „Myślę, że powinni być lepiej połączeni z zasobami, aby pomóc problematycznym hazardzistom, ale oczywiście nie chcą, aby ich produkt był postrzegany jako hazard”.

Kolejnym czynnikiem, który nas zaciekawił, był limit wieku. Pytając, czy minimalny wymóg wiekowy powinien być zaszczepiony dla handlu kryptowalutami, tak jak w przypadku hazardu, większość ekspertów była za.

Dr Nower powiedział „Ustalenie limitu wieku dla tych rzeczy mogłoby chronić niektóre młodsze osoby, które mają tendencję do bycia bardziej impulsywnymi”, podczas gdy nawet powiedział, że posunąłby się tak daleko, aby zrobić to samo dla ryzykownych akcji.

Dr McAlaney również się zgodził, ale ostrzegł, że „jest to niezwykle trudne do uregulowania”, dodając, że „typ osoby, która staje się zainteresowana kryptowalutą, jest dość często rodzajem osoby, która rozumie i wie, jak obejść systemy komputerowe”.

Dr Weinstock zasugerował, że „przemysł kryptowalutowy powinien podążać za przykładem NYSE i innych rynków akcji w tym, że promują ideę, że pieniądze na rynku są inwestycją, a nie schematem szybkiego wzbogacenia się”, podczas gdy wszyscy nasi eksperci wskazali na ogólny brak regulacji na całym rynku w ogóle, a nie tylko wokół uzależnień. „Powinien być regulowany na początku”, Marini ujął to zwięźle.

Dr Griffiths zauważył, że „każdy usługodawca, który ma produkt, który może być potencjalnie problematyczny i uzależniający, ma obowiązek dbać o swoich klientów”. Ale wydaje się, że konsensus jest taki, że firmy nie robią swojej części w tym zakresie. „Oczywiście osoby fizyczne muszą ponosić pewną odpowiedzialność za swoje działania, ale to nie oznacza, że firmy hazardowe i handlowe powinny być zwolnione z własnej odpowiedzialności” – dodał.

Co ciekawe, tylko jeden z naszych pięciu ekspertów zapewnił, że świat byłby lepszym miejscem bez hazardu lub kryptowalut – podkreślając, że powinniśmy pilnować, regulować, pomagać i badać ten problem, a nie całkowicie go zakazać.

Wniosek

Wierzymy, że badania tutaj pokazują, że uzależnienie od handlu kryptowalutami jest bardzo niebezpieczną i prawdziwą przypadłością. Wydaje się, że nie ma prawie żadnej różnicy między nim a uzależnieniem od hazardu. Jednak pomimo tego, podejście mediów głównego nurtu, influencerów i społeczeństwa nie uwzględnia tych pułapek w taki sam sposób, w jaki reklama lub poparcie dla hazardu byłyby normalnie zastrzeżone.

Z kryptowalutami eksplodującymi na główny nurt i wykazującymi meteoryczny wzrost, nawet pomimo spadku cen w tym roku, przemysł nigdzie się nie wybiera. Oznacza to, niestety, że uzależnienie od handlu również nie zniknie.

Nadszedł czas, abyśmy uznali, jaki jest to problem i zaczęli próbować się nim zająć.

Jeśli Ty, lub ktoś kogo znasz, cierpi z powodu uzależnienia od hazardu lub kryptowalut, sięgnij po pomoc. Istnieje wiele zasobów dostępnych online i numerów do wywołania, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz, w tym NCPG, health-tourism.com, problemgamblingguide.com, lub porozmawiaj z kimś, kogo znasz. Mamy nadzieję, że ten artykuł idzie pokazać, jak niebezpieczne, ale również powszechne mogą być takie uzależnienia.

