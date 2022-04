Dogecoin (DOGE) zwyżkuje po ostatnich spadkach

Dogecoin (DOGE) odnotowuje dziś zwyżkę. Moneta ta ma za sobą mieszane lata 2022 i ostatnio osiągnęła najniższy poziom 0,109 USD. Wydaje się jednak, że losy tej popularnej memicznej monety zaczynają się odwracać i w nadchodzących tygodniach możemy być świadkami trwałych wzrostów. Oto, co musisz wiedzieć:

Moneta DOGE przekroczyła obecnie strefę popytu między 0,109 a 0,124 USD.

Moneta prawdopodobnie osiągnie poziom 0,2 USD przed większą korektą.

Tylko w ciągu ostatniej doby wartość DOGE wzrosła o prawie 30%.

Źródło danych: Tradingview

Dogecoin (DOGE) – Jaki jest potencjał wzrostowy?

Dogecoin, podobnie jak inne memiczne monety na rynku, ma za sobą bardzo trudny rok 2022. Pod koniec marca pojawiły się pewne oznaki hossy wokół tej monety. Nie trwało to jednak długo. Moneta znalazła się w kwietniu na dnie. Sytuacja zaczyna się jednak odwracać.

Po przejęciu Twittera przez Elona Muska, pojawiły się spekulacje, że DOGE może zostać zintegrowana jako część ekosystemu płatności dla platformy mediów społecznościowych. W rezultacie w ciągu ostatnich 24 godzin wartość monety wzrosła o 30%.

Pomimo tego, nadal uważamy, że Dogecoin ma przed sobą jeszcze wiele możliwości. W rzeczywistości, moneta prawdopodobnie będzie kontynuować wzrost w kierunku 0,2 USD, zanim pojawi się możliwość większej korekty ceny. Będzie to oznaczało wzrost o dodatkowe 30% w stosunku do obecnej ceny.

Przyszłość i długoterminowa perspektywa Dogecoina

Jest mało prawdopodobne, że DOGE odzyska swój poprzedni rekord wszech czasów wynoszący blisko 0,7 USD. Aby to osiągnąć, moneta musiałaby wzrosnąć co najmniej czterokrotnie w stosunku do obecnej ceny. Jednakże, jeśli Elon Musk zrealizuje swoje pragnienie, aby moneta stała się częścią ekosystemu płatności Twittera, DOGE stanie się ogromną walutą.

Mimo to, memiczna moneta ma wciąż pozytywne perspektywy na resztę 2022 roku. Konserwatywne szacunki wskazują, że DOGE ma potencjał, aby do końca roku osiągnąć dwukrotny wzrost.