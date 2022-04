Po tym, jak Twitter zaakceptował ofertę Elona Muska, cena popularnej memicznej monety poszybowała w górę. W momencie pisania tego tekstu cena wzrosła o 30%. Prezes Tesli przejmie giganta mediów społecznościowych w prywatne ręce.

Cena Dogecoina gwałtownie rośnie, ponieważ jego potencjał jako środka płatniczego na platformie jest ogromny.

W tym krótkim artykule znajdziesz wszystkie szczegóły na temat Dogecoina: czym jest, czy warto w niego inwestować i jakie są najlepsze miejsca, w których można go teraz kupić.

Dogecoin przedstawia psa Shiba Inu na swoim logo i jest oparty na memach internetowych o psiej tematyce. Jest to projekt open-source i fork Litecoina.

Do tej pory służył głównie jako system napiwków na Reddicie i Twitterze, nagradzający użytkowników, którzy udostępniają lub tworzą wysokiej jakości treści. Oczekuje się, że teraz, gdy Musk ma przejąć stery Twittera, narzędzie to stanie się bardziej popularne.

Obecnie napiwki w Dogecoinie można otrzymywać poprzez uczestnictwo w społeczności, która go używa.

Dogecoin różni się od Bitcoina pod wieloma względami, w tym czasem bloku i wydobyciem. Dogecoin ma nieograniczoną podaż i czas bloku wynoszący jedną minutę. Nie ma ograniczeń co do liczby Dogecoinów, które można wydobyć.

Nic nie zastąpi samodzielnego przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna opierać się na indywidualnej znajomości rynku, stosunku do ryzyka oraz cech i rozpiętości portfela. Zastanów się także jak odczułbyś stratę pieniędzy.

Digital Coin i GOV Capital przewidują, że Dogecoin osiągnie 0,20 USD w ciągu roku. CryptoNewZ jest jeszcze bardziej byczy, przewidując maksymalną cenę 21 centów za token jeszcze w tym roku.

