Dogecoin (DOGE), największa memiczna kryptowaluta, spadła o ponad 15% w ciągu ostatnich 24 godzin po tym, jak Anon Whales przesunął 250 milionów DOGE. Połowa tej ilości trafiła do Robinhood.

W momencie pisania tego tekstu DOGE był notowany na poziomie 0,07903 USD, co oznacza spadek o 15,51% po cofnięciu się z dziennego maksimum wynoszącego 0,09932 USD.

Według tweeta @DogeWhaleAlert, konta, które śledzi duże transfery Dogecoina, przeprowadzono dwie transakcje, z których każda przekroczyła 100 milionów, czyli 110,614,220 i 139,261,848 moneto wartości odpowiednio 8,497,274 USD i 11,625,997 USD.

Druga transakcja w wysokości 139,261,848 DOGE została przelana do Robinhood, popularnej amerykańskiej aplikacji handlowej, która umożliwia klientom inwestowanie w akcje i kryptowaluty, takie jak Bitcoin, DOGE, Ethereum, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Solana i inne popularne monety.

🐕🪙🐋🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

139,261,848 $DOGE ($11,625,997 USD) was transferred from an unknown wallet to a #Robinhood wallet.

Fee: 0.756 ($0.063 USD)

Tx: https://t.co/ADkdxMqG32#DogecoinWhaleAlert #WhaleAlert #Dogecoin #CryptoNews

— Ðogecoin Whale Alert (@DogeWhaleAlert) May 11, 2022