Po ogłoszeniu przez Twittera, że Elon Musk został najnowszym członkiem jego zarządu, Dogecoin zaczął zyskiwać na popularności. Musk zgodził się utrzymać swój udział w spółce na poziomie maksymalnie 14,9% z obecnych 9,2%.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o ekosystemie i monecie Dogecoin, a także o tym, czy powinieneś ją kupić. Oto gdzie można kupić token, jeśli się na niego zdecydujesz.

Najlepsze miejsca do kupienia Dogecoina

eToro

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup DOGE z eToro już dziś Oświadczenie

Czym jest Dogecoin?

Dogecoin został stworzony jako żart przez inżynierów oprogramowania Billy'ego Markusa i Jacksona Palmera. Jest to zarówno pierwsza psia moneta, jak i pierwsza memiczna moneta w historii.

Początkowo miała charakter satyryczny, ale dla niektórych stała się lukratywną inwestycją. Dogecoin został zaprezentowany z charakterystycznym logo Shiba Inu 6 grudnia 2013 roku, a jego popularność szybko rosła.

Do wiosny ubiegłego roku jego kapitalizacja rynkowa przekroczyła 85 miliardów dolarów. Kryptowaluta rozpoczęła działalność z pułapem 100 miliardów monet. Została ona osiągnięta w połowie 2015 roku, a od tego czasu co roku wprowadzano do obiegu kolejne 5 miliardów monet.

Czy warto dziś kupić Dogecoina?

Dogecoin może być zdecydowanie wart inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Prognoza cenowa Dogecoina

Wallet Investor przewiduje, że za rok cena może osiągnąć 0,29 USD. W 2027 roku szacują, że będzie on kosztował 0,86 USD.

Digital Coin Price przewiduje średnią cenę 0,19 USD w tym roku, 0,28 USD w 2025 roku i 0,66 USD w 2030 roku. Według Price Prediction, DOGE będzie wart w tym roku średnio 0,16 USD, w 2025 r. wzrośnie do 0,49 USD, a w 2030 r. do 2,82 USD.

Dogecoin w mediach społecznościowych